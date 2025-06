Acerbi odmówił przyjazdu na kadrę. „Nie chcą mnie tu”

Francesco Acerbi to jeden z najlepszych włoskich obrońców ostatnich lat. Jego determinacja spotkała się z wieloma głosami podziwu, choćby z racji jego życiowych peryferii. Dość zadziwiająco, finalista Ligi Mistrzów i mistrz Europy odmówił powołania do kadry narodowej. Jak powiedział sam obrońca, „nie chce być tam gdzie go nie chcą”. Wszystko to dzień po uwłaczającej porażce w finale Ligi Mistrzów z PSG (0:5). Acerbi zaprzecza, że to przez wynik meczu.

Wiekowy obrońca o wielkiej determinacji

Wiekowy już obrońca Interu Mediolan wraz z kadrą narodową w 2021 roku został mistrzem Europy (trzy mecze na turnieju) i sam w meczu 1/8 finału z Austrią godnie zastąpił Giorgio Chielliniego (120 minut), który to podczas ogólnoeuropejskiego turnieju miewał różne perypetie zdrowotne. Od tego czasu, regularność powołań stopera po przejściach jest bardzo w kratkę. Nie zagrał w reprezentacji od listopada 2023, a ma w niej 34 mecze (jeden gol). Od pewnego momentu widać brak chemii pomiędzy nim a Luciano Spallettim. Możliwe, że obrońca ma żal do selekcjonera o to, że przez pewien czas po sytuacji z Juanem Jesusem z wiosny 2024 (oskarżenia o rasizm) „Spal” nie powoływał go.

Obrońca był jednym z bohaterów Interu w tym sezonie. To właśnie Acerbi (stoper!) popędził w rewanżowym półfinale w 90. minucie w pole karne Barcelony i wykończył akcję na 3:3 jak rasowy napastnik. 37-latek doprowadził tym golem do dogrywki, którą „Nerazzurri” zakończyli na swoją korzyść. W 99. minucie decydujące trafienia zanotował inny z bohaterów Interu w tych rozgrywkach – Davide Frattesi.

Acerbi zagrał 90 minut w przegranym aż 0:5 finale Ligi Mistrzów rozegranym w Monachium PSG było dla finalistów z 2023 roku bezlitosne, a obrona Włochów nie miała nic do powiedzenia. Podopieczni Simone Inzaghiego nie stworzyła przez czas trwania meczu większego zagrożenia pod bramką Gianluigiego Donnarummy.

Acerbi odpowiada selekcjonerowi

Selekcjoner na konferencji prasowej powiedział mediom: – Acerbi nie odpowiedział na powołanie. Czy to problem fizyczny? Nie. Myślał o tym, co się wokół niego wydarzyło. Przyjmujemy to do wiadomości i idziemy dalej.

Acerbi na swoim Instagramie z kolei napisał następujące słowa: – Po głębokiej refleksji, poinformowałem dzisiaj selekcjonera kadry narodowej o tym, że nie przyjmuje powołania do kadry narodowej. To nie jest wybór, z którym mi łatwo, bowiem zakładanie niebieskiej koszulki zawsze było dla mnie honorem i powodem do dumy. Mimo to, poczułem, że w świetle ostatnich wydarzeń, kontynuowanie obranej ścieżki w sposób pokojowy dziś nie istnieje.

– Nie szukam alibi ani wymówek, po prostu wymagam szacunku. Jeżeli brakuje szacunku ze strony tych, którzy są liderami grupy to wolę odejść na bok. Nie jestem tym, który opiera się powołaniu: zawsze dawałem z siebie wszystko, ale nie zostaję tam, gdzie nie za bardzo mnie chcą i to jasne, że nie jestem częścią projektu selekcjonera. To moja decyzja, a tak jak powiedziałem selekcjonerowi, nie jest to podyktowane finałem ani smutkiem spowodowanym finałem, ale potrzebą chwilowego wycofania. Życzę wszystkiego najlepszego kadrze narodowej i tak jak moi koledzy: będę ciągle trzymał za nich kciuki z takim samym zaangażowaniem jakie pokazuję na boisku.

Decyzję Acerbiego publicznie skrytykował dziennikarz transferowy Daniele Longo: – Jeśli kochasz drużynę narodową i niebieską koszulkę to przyjmujesz powołanie bez względu na to, kto jest trenerem i co powiedział. Reprezentacja uczestników fazy pucharowej ostatniego EURO rozegra w czerwcu dwa spotkania w ramach kwalifikacji do MŚ 2026. 6 czerwca podejmą Norwegię, a 9 czerwca rywalem Włochów będzie Mołdawia.

Fot. PressFocus