Lechia Gdańsk dokona pierwszego wzmocnienia? Potrzebna zgoda Ekstraklasy

Lechia Gdańsk, mimo zakazu transferowego, działa na rynku transferowym. Jej pierwszym wzmocnieniem ma być Alvis Jaunzems – prawy obrońca Stali Mielec. Kibice będą musieli jednak poczekać na oficjalne potwierdzenie. Potrzebna jest bowiem zgoda Ekstraklasy.

Lechia utrzymana w dramatycznych okolicznościach

W sezonie 2022/23 Lechia Gdańsk zajęła w tabeli PKO BP Ekstraklasy przedostatnie, 17. miejsce, w związku z czym po 15 latach pożegnała się z najwyższym poziomem rozgrywkowym w Polsce. Na drugim szczeblu „Biało-Zieloni” pod wodzą trenera Szymona Grabowskiego poradzili sobie jednak na tyle dobrze, że już przy pierwszej okazji wrócili do PKO BP Ekstraklasy, zajmując na jej zapleczu pierwsze miejsce.

Zderzenie z PKO BP Ekstraklasą okazało się jednak bardzo bolesne. Lechia po 16 kolejkach zajmowała przedostatnie miejsce w tabeli z 11 punktami na koncie (o jeden więcej od ostatniego Śląska Wrocław). W 16. kolejce gdańszczanie przegrali na własnym boisku z Pogonią Szczecin 0:3. Po tym meczu klub zdecydował się zwolnić ze stanowiska pierwszego trenera Szymona Grabowskiego.

W jego miejsce zatrudniono Johna Carvera, który posadę w Lechii miał łączyć z funkcją asystenta w reprezentacji Szkocji. 60-letni Anglik w przeszłości był trenerem m.in. Newcastle United. Nowemu szkoleniowcowi udało się poukładać grę beniaminka. Do końca sezonu Lechia zdobyła 26 punktów w 17 meczach pod jego wodzą (osiem zwycięstw, dwa remisy, siedem porażek). W rezultacie zajęła 14. miejsce w tabeli końcowej i utrzymała się w elicie.

Transfery mimo zakazu?

Równolegle Lechia od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Na przestrzeni ostatnich lat gdański klub miał kłopoty z terminowym regulowaniem płatności. Ostatecznie Ekstraklasa przyznała im licencję na kolejny sezon, choć ukarała ich odjęciem pięciu punktów w sezonie 2025/26 i zakazem transferowym. Jak jednak podają media, Lechia miała już uregulować zaległe wynagrodzenia.

Mimo zakazu transferowego gdańszczanie pracują nad wzmocnieniami drużyny. Pierwszym ma zostać prawy obrońca – Stali Mielec – Alvis Jaunzems. Reprezentant Łotwy trafił do Ekstraklasy latem 2023 r. z Valmiery. W jej barwach mierzył się m.in. z Lechem Poznań w eliminacjach do Ligi Europy w sezonie 2020/21. We wspomnianym 2023 roku przeniósł się do Stali Mielec, gdzie rozegrał 59 meczów we wszystkich rozgrywkach. Uzbierał w nich dwa gole i dwie asysty. Jego wygasający po tym sezonie kontrakt nie zostanie jednak przedłużony, bowiem Stal zaliczyła spadek do Betclic 1. Ligi po zajęciu 16. miejsca w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy.

Wykorzystać chce to Lechia, która miała już dogadać się z Łotyszem. Jak informował Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl”, prawy obrońca miał już nawet podpisać kontrakt z „Biało-Zielonymi”, który wiązałby go z klubem do końca czerwca 2027 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Do sfinalizowania transferu potrzebna jednak będzie jeszcze zgoda Ekstraklasy, która wymaga, aby klub na bieżąco regulował zobowiązania i wykazywał stabilność finansową.