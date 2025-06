5 pytań przed 34. kolejką Betclic 3. Ligi

Rozgrywki Betclic 3. Ligi dobiegają końca, a przed nami już ostatnia kolejka, która oczywiście przyniesie wielkie emocje. Co ważne, wszystkie spotkania zostaną rozegrane o tej samej godzinie, a więc dla prawdziwych koneserów to niemała gratka. Oczywiście jak co tydzień postaraliśmy się przygotować pięć kluczowych pytań, które przybliżą losy dzisiejszych rywalizacji.

Błękitni Stargard zapewnią sobie baraże o Betclic 2. Ligę?

Błękitni w ostatnich tygodniach pokazują kawał dobrego futbolu, o czym mówią oczywiście ich wyniki w Betclic 3. Lidze. Cztery kolejne wygrane mecze i to nie z dołem tabeli. Zwycięstwa z Flotą Świnoujście, Notecią Czarnków, a ostatnio także z rezerwami Lecha Poznań. Dzięki temu aktualnie podopieczni Jarosława Piskorza znajdują się na pozycji wicelidera z dorobkiem 60 punktów.

Tuż za nimi plasuje się Pogoń II Szczecin, tracąc jednocześnie trzy punkty. Zadanie, które stoi przed ekipą ze Stargardu, wydaje się nad wyraz proste. Zwycięstwo, bądź nawet remis sprawi, że zagrają oni w barażach o Betclic 2. Ligę. Ich rywalem dzisiejszego popołudnia będzie Gryf Słupsk, który jest już pewny spadku, choć ostatnie wyniki tego zespołu mogą zaskakiwać.

Remis z Wybrzeżem Rewalskim, wygrana, chociażby z Notecią Czarnków sprawiają, że Błękitni będą musieli podejść do tego meczu z dużym pokładem pokory. Gracze ze Słupska mogą utrzeć nosa faworytowi, ale koniec końców liczby wskazują jasno, iż na własnym terenie zawodnicy Piskorza zapewnią sobie możliwość walki o awans.

Podhale dopełni formalności, przy braku licencji rywali?

Sytuacja w IV grupie do niedawna była bardzo zacięta, w sumie to dalej jest, patrząc stricte na status punktowy na szczycie tabeli. Jednak według ostatnich informacji, zarówno Siarka Tarnobrzeg, jak i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski nie otrzymały licencji na ewentualną grę w Betclic 3. Lidze. Na ten moment i tak w kontekście walki o baraże wszystko leży w rękach Podhala Nowy Targ.

Aktualnie Podhale piastuje miejsce numer dwa i na pewno nie będzie chciało go oddać. 65 punktów na koncie i przewaga dwóch oczek nad KSZO oraz trzech nad Siarką. Pewne zwycięstwo w ostatniej kolejce sprawia, że drużyna z Nowego Targu będzie mogła śmiało myśleć o tym, jak przygotować się do walki o awans do Betclic 2. Ligi. Przestrzeń między poszczególnymi drużynami jest bardzo niewielka, jednak sprawy licencyjne wydaje się mocno przesądziły o temacie.

Podhale Nowy Targ zmierzy się w ostatniej kolejce Betclic 3. Ligi z Lewartem Lubartów, który nieuchronnie żegna się z czwartym poziomem rozgrywkowym, mają na swoim koncie zaledwie 19 punktów po rozegranych 33 spotkaniach. Ekipa z Lubartowa notuje dość niechlubną serię, ponieważ w ostatnich sześciu spotkaniach przegrali pięć i jedno zremisowali (w ostatniej kolejce z Czarnymi Połaniec). Podhale zatem będzie ogromnym faworytem i w swoich rękach mają kwestię rozstrzygnięcia miejsca barażowego.

Transmisja z tego spotkania

MKS Kluczbork czy Miedź II Legnica?

Temat obu tych zespołów był już przez nas poruszany, szczególnie w kontekście zapowiedzi ostatniej 33. kolejki Betclic 3. Ligi. Mimo iż w prawdopodobnie decydującym starciu pomiędzy obiema drużynami wygrał właśnie MKS Kluczbork, to jednak nadal nie ma pewności, kto zajmie drugie miejsce na koniec tego sezonu. Dla wspomnianej zwycięskiej ekipy zapadła jedna ważna decyzja w ostatnich dniach, ponieważ trener Łukasz Ganowicz zdecydował się na pozostanie w drużynie – Podjąłem decyzję, że zostaję w MKS. Dobrze się tu czuję. Były inne opcje, ale uważam, że MKS małymi kroczkami idzie do przodu i rozwija się – zarówno sportowo, jak i organizacyjnie.

Taki element może mocno zmotywować i pobudzić jeszcze drużynę, która nie ma łatwego zadania. Do Kluczborka przyjedzie bowiem aktualnie 8. drużyna ligi – Lechia Zielona Góra. Pokazała ona jeszcze w rundzie jesiennej, że potrafi urwać punkty faworytom, gdy zremisowała właśnie z MKS-em. „Wystarczy tylko remis” – takie słowa przewinęły się przez zapowiedź meczu w wykonaniu gospodarzy, ale wszyscy podkreślają, iż w tym meczu należy zagrać o pełną pulę – bez kombinacji. Ewentualna porażka może dość mocno namieszać, szczególnie iż Miedź II Legnica mierzy się z nisko notowaną Podlesianką Katowice.

Kto spadnie w I grupie?

O ile znamy już pierwszą oraz drugą pozycję w tabeli, tak nadal nie jesteśmy pewni, kto pożegna się z ligą w tym sezonie. Unia Skierniewice już od dłuższego czasu planuje swoją grę na szczeblu wyżej, a w obliczu ostatnich wyników do baraży awansowała Legia II Warszawa. Na dole tabeli mamy jednak za dużo pytań, a za mało jasnych i klarownych odpowiedzi. Zajmująca 13. miejsce Wisła II Płock ma aktualnie 40 punktów, a więc tylko dwa więcej, od opisywanej przez nas często Polonii Lidzbark Warmiński.

Na miejscach 14. i 15. znajdują się kolejno GKS Wikielec oraz Victoria Sulejówek. Nie ma żadnego bezpośredniego starcia pomiędzy tymi drużynami, ale na pewno poszczególne wyniki mogą przynieść wiele zaskoczeń. Najtrudniejszą przeprawę będzie miała wspomniana Polonia, która zmierzy się z mistrzem tej grupy – Unią Skierniewice. Trudne zadanie będzie miała także ekipa z Sulejówka, która podejmie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Bez wątpienia walka o ligowy byt będzie rozstrzygała się w ostatnich minutach tego sezonu.

Dwie podkarpackie ekipy pożegnają się z 3. ligą?

Spadek KS Wiązownicy z Betclic 3. Ligi wydaje się praktycznie pewny, natomiast ciągle w walce o pozostanie w lidze jest Pogoń-Sokół Lubaczów. Oczywiście z ligą pożegna się Unia Tarnów, ale także Lewart Lubartów. Lubaczowska ekipa zmierzy się właśnie z ostatnią w tabeli Unią i ta część ich zadania wydaje się zdecydowanie najłatwiejsza. Oczywiście boisko może przynieść wiele zaskoczeń, ale jednak są na to marne szanse.

Jeśli drużyna walcząca w barażach nie uzyska korzystnego wyniku, wówczas 15. pozycja będzie oznaczała spadek – a więc ta, na której aktualnie jest Pogoń. Zwycięstwo z Unią nie daje jednak powodów do radości z utrzymania. Należy patrzeć na wyniki Wiślan Skawina oraz Świdniczanki Świdnik, które mają tylko dwa oczka więcej. Jeśli w tych meczach przegrają wskazane drużyny, albo padną remisy (Pogoń ma lepszy bilans bezpośredni), wówczas podkarpacki zespół będzie świętował pozostanie na szczeblu 3. Ligi.

Świdniczanka Świdnik zmierzy się z innym podkarpackim zespołem, a więc Wisłoką Dębica, natomiast Wiślanie podejmą na własnym terenie Chełmiankę Chełm.