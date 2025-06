Betis zrobił to oficjalnie. Wykupił lidera defensywy

Real Betis rozpoczął letnie okienko transferowe z rozmachem. Klub z Sewilli postanowił definitywnie pozyskać brazylijskiego obrońcę Natana, który przez ostatni sezon występował w drużynie Manuela Pellegriniego na zasadzie wypożyczenia z SSC Napoli. Według informacji dziennika „Marca”, kwota transferu wyniosła około 9 milionów euro.

Real Betis wykupił Natana

Działacze Betisu oficjalnie ogłosili, że 24-letni defensor podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2030 roku. Natan zdążył już również wystąpić w krótkim nagraniu opublikowanym w klubowych mediach społecznościowych, gdzie podziękował kibicom za wsparcie i wyraził radość z dalszego pozostania w zespole „Los Verdiblancos”.

Dla samego zawodnika to kolejny ważny krok w karierze, która rozpoczęła się w ojczystej Brazylii. Natan jest wychowankiem słynnego Flamengo, z którym zdobył mistrzostwo kraju w 2020 roku. W styczniu 2023 roku trafił do Europy – Napoli zapłaciło wówczas za niego około 10 milionów euro, widząc w nim potencjalnego następcę Kima Min-Jae, który odszedł wówczas do Bayernu. Niestety, ale pobyt w Neapolu nie okazał się dla Natana udany. Brazylijczyk nie zdołał przebić się do podstawowego składu i już latem 2024 roku został wypożyczony do Betisu.

W Andaluzji jednak wszystko zaczęło się układać po myśli piłkarza. Natan bardzo szybko zaskarbił sobie zaufanie trenera i od początku sezonu 2024/25 był podstawowym zawodnikiem drużyny. W całych minionych rozgrywkach wystąpił w aż 52 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Szczególnie zapamiętany został jego gol w wyjazdowym meczu ligowym przeciwko FC Barcelonie – to trafienie dało „Beticos” cenny remis 1:1 na Camp Nou.

Betis zakończył sezon na szóstym miejscu w La Liga, co zapewniło mu awans do fazy ligowej Ligi Europy. Co więcej, drużyna Pellegriniego dotarła do historycznego – pierwszego w dziejach klubu – finału europejskich rozgrywek. Jednak w decydującym starciu Ligi Konferencji hiszpański zespół musiał uznać wyższość Chelsea, przegrywając 1:4.

Pomimo porażki indywidualne występy piłkarzy Betisu zostały docenione. Natan został wybrany do jedenastki sezonu Ligi Konferencji, a obok niego wyróżniono również jego kolegę z zespołu – Youssoufa Sabaly’ego. To wyraźny sygnał, że Betis staje się coraz silniejszym graczem na arenie międzynarodowej, a Natan będzie jednym z filarów defensywy w kolejnych sezonach.

