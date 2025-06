„Atmosferić” odejdzie z Chelsea. Przeszedł do innego topowego klubu Premier League

Po czterech latach Chelsea pożegna piłkarza, który w tym czasie rozegrał dla niej… jeden mecz. Przeniósł się do innego czołowego klubu Premier League, gdzie również będzie pełnił rolę epizodyczną, a nawet statysty. U nowego pracodawcy zastąpi miejscowego „atmosfericia”, z którym się rozstano.

„Atmosferić” w Chelsea

Urodzony w południowym Londynie Marcus Bettinelli od 14. roku życia związany był z klubem z zachodniej części tego miasta – Fulham. W sierpniu 2014 roku jako 22-latek zadebiutował w pierwszym zespole „The Cottagers”, a wcześniej wypożyczany był do drużyn z niższych lig – Dartford oraz Accrington Stanley. Z seniorską drużyną Fulham związany był przez sześć lat i w tym czasie zaliczył z nią dwa awanse do Premier League – w 2018 oraz 2020 roku, ale też powrót do Championship już po jednym sezonie gry w ekstraklasie – w 2019 roku.

W sezonie 2020/21 Fulham drugi raz na przestrzeni trzech lat już po roku pożegnało się z Premier League, ale Bettinelli kampanię tę spędził na wypożyczeniu w drugoligowym Middlesbrough. Po ponownym szybkim spadku „The Cottagers” do Championship Anglik rozstał się z macierzystym klubem w związku z wygaśnięciem kontraktu. Pozostał jednak w zachodnim Londynie, bowiem związał się dwuletnią umową ze zwycięzcą Ligi Mistrzów – Chelsea. Pod koniec jej obowiązywania została przedłużona o trzy lata, choć do tego czasu golkiper zagrał tylko raz.

Pierwszy i jak się później okazało jedyny występ w bramce „The Blues” Bettinelli zaliczył w styczniu 2022 roku przy okazji meczu III rundy FA Cup z Chesterfield, wygrany przez jego zespół na Stamford Bridge 5:1. Poza tym spotkaniem w ciągu czterech ostatnich sezonów Chelsea rozegrała 220 meczów, a wychowanek Fulham aż 85 przesiedział na ławce rezerwowych. Z kolei 119 razy znajdował się poza kadrą. Nie miał również okazji ogrywać się w rezerwach, gdyż tam w ciągu czterech lat też zaliczył tylko jeden występ.

Zastąpi innego trzeciego bramkarza

W czasie jego pobytu na Stamford Bridge „The Blues” wygrali trzy trofea, choć on mógł nazwać siebie tylko zwycięzcą Klubowych Mistrzostw Świata 2022. Był bowiem z drużyną podczas turnieju rozegranego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w przeciwieństwie do wygranego przez Chelsea meczu o Superpuchar Europy 2021 z Villarrealem oraz całej drogi klubu do triumfu w Lidze Konferencji w sezonie 2024/25. Zabrakło go także w kadrze na przegrane w 2022 roku finały Pucharu Ligi oraz FA Cup z Liverpoolem, choć dwa lata później był już obecny w kadrze na ostatecznie przegrany finał Pucharu Ligi z „The Reds”.

W sezonie 2025/26 jego dorobek będzie mógł się powiększyć, a to za sprawą rocznego kontraktu, który podpisał z Manchesterem City. Tam również będzie tylko trzecim bramkarzem, a w roli tej zastąpi niemal 40-letniego Scotta Carsona, który po sześciu latach rozstał się z „The Citizens”, rozegrawszy w tym czasie zaledwie dwa mecze, z czego jeden niepełny. Podobnie, jak w ostatnich sezonach wychowanek Leeds United, młodszy od niego o siedem lat Bettinelli będzie musiał uznać wyższość Edersona oraz Stefana Ortegi.

Były już golkiper Chelsea to drugi oficjalnie ogłoszony przez Manchester City tego lata nowy nabytek. Dzień wcześniej kibicom „Obywateli” zaprezentowany został Rayan Ait-Nouri, który za niemal 40 milionów euro przeszedł z Wolverhampton. Następni w kolejce do ogłoszenia są Tijjani Reijnders (transfer z Milanu za łącznie 70 milionów euro) oraz Rayan Cherki (transfer z Lyonu za łącznie 40 milionów euro).

fot. PressFocus