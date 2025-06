Ważna postać Piasta z rundy wiosennej nie zostanie w Gliwicach

Od początku jasnym było, że Arkadiusz Pyrka nie przedłuży wygasającej w czerwcu 2025 roku umowy z Piastem. Zanim wyniknęło zamieszanie z zesłaniem reprezentantem Polski U21 do „klubu kokosa”, gliwiczanie sprowadzili potencjalnego następcę 22-latka. Teraz jednak Piast nie ma ani Pyrki, ani jego następcy, bowiem nowy prawy obrońca nie zdecydował się pozostać w Gliwicach.

Piast bez Pyrki i jego następcy

Zanim na początku rundy wiosennej minionego sezonu wyniknęło zamieszanie spowodowane zesłaniem Arkadiusza Pyrki do „klubu kokosa” (nie chciał przedłużyć umowy), Piast ściągnął potencjalnego następcę reprezentanta Polski U21 – Akima Zedadkę. Algierczyk do Polski trafił, bowiem został odsunięty na boczny tor przez Lille, którego zawodnikiem był przez 2,5 roku, ale aż 1,5 roku spędził na wypożyczeniach. W pierwszej części sezonu 2024/25 zaliczył zaledwie dwa występy w piątoligowych rezerwach.

W niebiesko-czerwonych barwach Zedadka odżył, choć następne dwa mecze po debiucie przesiedział na ławce. Kiedy wrócił do wyjściowego składu, kolejne cztery występy w PKO BP Ekstraklasie zaliczył w pełnym wymiarze czasowym, a w międzyczasie zagrał 90 minut w przegranym po dogrywce 0:2 meczu 1/8 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Jednak w każdym z rozegranych „od deski do deski” meczów PKO BP Ekstraklasy oglądał żółtą kartkę, wobec czego czekała go przymusowa pauza przy okazji meczu z Jagiellonią (1:1).

Po tym spotkaniu wrócił do wyjściowego składu i w żadnym z siedmiu pozostałych meczów Piasta w sezonie 2024/25 nie opuścił ani minuty. W tym czasie dwa mecze zagrał „na zero z tyłu”, a dodatkowo w derbowym starciu z Górnikiem Zabrze (2:0) zaliczył asystę przy trafieniu Tomasa Huka na 1:0. Jak się finalnie okazuje, był to jego ostatni bezpośredni udział przy bramce gliwiczan. Kolejnych okazji mieć bowiem nie będzie, bowiem Zedadka nie zdecydował się na przedłużenie obowiązującej tylko do czerwca br. umowy.

W sieci pojawiają się pochwalne komentarze na temat gry Algierczyka – m.in., że był najlepszym od lat sprowadzonym do Piasta piłkarzem. Nikt nie musiał się martwić o prawą obronę, bo swoją rolę wypełniał wzorowo. To ogromna strata dla klubu.

Rewolucja w zespole Piasta

Liczba występów Algierczyka w niebiesko-czerwonej koszulce zakończyła się więc na 13 i wszystkie zaliczył w pierwszym składzie. Miał pewny plac. Aż 11 razy zagrał w pełnym wymiarze czasowym, a opuścił raptem cztery wiosenne mecze Piasta. Oprócz asysty w derbowym starciu z Górnikiem zanotował także asystę w przegranym na wyjeździe 1:2 meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice.

30-latek jest jednym z kilkunastu piłkarzy, który w przerwie między sezonami opuści szeregi klubu z ul. Okrzei. Tydzień po zakończeniu zmagań w PKO BP Ekstraklasie gliwiczanie ogłosili rozstanie z aż dziesięcioma zawodnikami, których kontrakty wygasają w czerwcu tego roku. Dodatkowo wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy dostało trzech graczy, których umowy obowiązują jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Do tego Aleksandara Vukovicia, który prowadził Piasta przez ponad 2,5 roku, zastąpi Duńczyk – Max Mölder.

Oficjalny debiut 40-letniego szkoleniowca na ławce trenerskiej Piasta nastąpi w niedzielę 20 lipca o godzinie 20:15, gdy w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy gliwiczanie zmierzą się w Warszawie z Legią. Wcześniej w ramach przygotowań do sezonu 2025/26 rozegrają pięć sparingów, a okres przygotowań rozpoczną w poniedziałek 16 czerwca.