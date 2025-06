Portugalia U21 – Polska U21 – 14.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Portugalia U21 – Polska U21

Rozgrywki: Mistrzostwa Europy U21

Data i godzina: 14 czerwca, 21:00

Stadion: Štadión na Sihoti (Trenczyn)

Nie tak wyobrażała sobie młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 początek Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni w inauguracyjnym meczu turnieju przegrali z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie, a więc Gruzją. Teraz czekają ich o wiele trudniejsze wyzwania – najpierw starcie z Portugalią, a później z Francją. To właśnie w tych spotkaniach muszą szukać punktów, które dadzą im awans do fazy pucharowej. Najbliższe zadanie jest arcytrudne. O skali trudności świadczy fakt, że Portugalczycy od lat słyną z niezwykle utalentowanych pokoleń młodych piłkarzy. Przypomnę, że trzy lata temu zostali wicemistrzami Europy U21. Tyle tytułem wstępu, a teraz czas przyjrzeć się typom bukmacherskim na mecz Portugalia U21 – Polska U21. Zapraszam!

Portugalia U21 – Polska U21 – typy bukmacherskie

Portugalia U21 – Polska U21: Portugalia U21 wygra z handicapem -1,5 bramki

Niestety, po inauguracyjnej porażce z Gruzją – w meczu, w którym Biało-Czerwoni co prawda stworzyli sobie kilka sytuacji i przy odrobinie szczęścia mogli zdobyć punkty – trudno przypuszczać, że będą w stanie skutecznie postawić się faworyzowanej Portugalii. Zwłaszcza że „Nawigatorzy” są podrażnieni nie tylko bezbramkowym remisem z Francją, ale przede wszystkim faktem, że nie udało im się zdobyć gola.

Teraz Portugalczycy spróbują uwolnić swój ofensywny potencjał właśnie przeciwko Polsce. Mają coś do udowodnienia, gdyż w 8 z ostatnich 10 spotkań zdobywali co najmniej dwie bramki. Co więcej, aż w 5 z 10 ostatnich meczów Portugalczycy wygrali różnicą co najmniej dwóch goli.

Polacy z kolei zmagają się z problemami w defensywie, o czym świadczy statystyka co najmniej dwóch straconych bramek w pięciu ostatnich meczach. Przy takiej sile ofensywnej Portugalii może się to skończyć kolejną porażką naszej drużyny. Dwubramkowy rezultat na korzyść rywali wydaje się bardzo prawdopodobny.

Propozycje typów bukmacherskich na Portugalia U21 – Polska U21

Portugalia wygra z handicapem -1,5 bramki @2.01

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.51

Polska strzeli gola @1.55

Portugalia U21 – Polska U21 – zapowiedź meczu

Forma reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski nie zanotowała udanego początku młodzieżowych Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przegrali 1:2 z teoretycznie najsłabszą w grupie Gruzją. Na domiar złego zabrakło nam nieco szczęścia – po pierwsze nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, a po drugie decydująca bramka padła dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Nie ma jednak co płakać nad rozlanym mlekiem – jak mówi znane powiedzenie szczęście sprzyja lepszym. Widocznie to Gruzini zasłużyli tego dnia na trzy punkty.

Forma reprezentacji Portugalii

Portugalczycy, którzy wymieniani są w szerokim gronie faworytów młodzieżowych Mistrzostw Europy, rozpoczęli turniej od bezbramkowego remisu z innym z kandydatów do tytułu, a więc Francją. Choć wynik może sugerować inaczej, w meczu nie brakowało emocji i ofensywnego stylu gry. Potwierdzają to statystyki – aż 16 strzałów oddali Portugalczycy, a 13 prób zanotowali Francuzi. Obu reprezentacjom zabrakło jednak postawienia przysłowiowej kropki nad „i”. Co ciekawe, Portugalia nie wygrała już trzeciego meczu z rzędu.

Sędzia w spotkaniu Portugalia U21 – Polska U21

Mecz poprowadzi Nick Walsh. Szkot pokazuje średnio powyżej czterech żółtych kartek na mecz, a więc piłkarze obu ekip muszą się mieć na baczności.

Gdzie oglądać mecz Portugalia U21 – Polska U21?

Mecz obejrzysz na antenie TVP Sport oraz w aplikacji i na stronie publicznego nadawcy.

Przewidywane składy na mecz Portugalia U21 – Polska U21

Portugalia U21 : Soares, Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues, Fernandes, Nascimento, Bernardo, Quenda, Tomas, Fernandes

Soares, Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues, Fernandes, Nascimento, Bernardo, Quenda, Tomas, Fernandes Polska U21: Tobiasz, Marczuk, Peda, Mosór, Gurgul, Pyrka, Kozłowski, Kałuziński, Kozubal, Fornalczyk, Szymczak

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia U21 – Polska U21

Portugalia nie wygrała trzech ostatnich meczów

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach dwa razy górą była Portugalia, dwa razy padł remis, a raz wygrała Polska

Polska straciła co najmniej dwie bramki w każdym z pięciu ostatnich meczów

Portugalia wygrała 5 z 10 ostatnich spotkań różnicą przynajmniej dwóch goli

Typowanie wyniku meczu Portugalia U21 – Polska U21

Niestety, ale będę bezlitosny nie widzę większych szans dla reprezentacji Polski. Biorąc pod uwagę inauguracyjną porażkę oraz różnicę klas, spodziewam się co najmniej dwubramkowego zwycięstwa reprezentacji Portugalii.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, Mateusz Sobczak