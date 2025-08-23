Borussia upokorzona! Drużyna Polaków uratowała punkt

Za nami kolejne spotkanie w ramach 1. kolejki niemieckiej Bundesligi. Tym razem ekipa FC St. Pauli podejmowała na swoim podwórku Borussię Dortmund, która w minionym sezonie musiała się już sporo namęczyć w rywalizacji z klubem z Hamburga. Nie inaczej było i tym razem.

Borussia traci punkty w końcówce

Cóż to był za mecz, a raczej jego końcówka! Choć wydawało się, że Borussia Dortmund ma zwycięstwo i pierwsze trzy punkty na wyciągnięcie ręki, to ekipa St. Pauli po raz kolejny udowodniła, że jest na swoim podwórku zespołem, z którym trzeba się liczyć! BVB prowadziło 3:1, jednakże w ostatnich trzech minutach spotkania, podopieczni Kovaca dali sobie strzelić dwie bramki i bój zakończył się ostatecznie remisem 3:3! Jeśli mowa o bramkach, to dla dortmundczyków strzelili Guirassy, Anton oraz Brandt, zaś dla Pauli kolejno Hountondji, Sinani oraz Smith.

Biorąc pod uwagę wyjściowe jedenastki obu zespołów, od samego początku w akcji przyszło nam oglądać tego wieczoru dwóch Polaków, a mianowicie Adama Dźwigałę oraz Arka Pyrkę. Jeśli zaś mowa o Borussii Dortmund, to z racji na trudną sytuację kadrową – zwłaszcza w obronie – trener Kovac był zmuszony postawić na młodziutkiego i utalentowanego Filippo Mane. W wyjściowej XI w Bundeslidze zadebiutował też Jobe Bellingham.

St. Pauli XI:

Nikola Vaslij – Hauke Wahl, Eric Smith, Adam Dźwigała – Arkadiusz Pyrka, James Sands, Joel Chima Fujita, Louis Oppie – Daniel Sinani – Andreas Hountondji, Mathias Pereiera Lage.

Borussia Dortmund XI:

Gregor Kobel – Filippo Mane, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini – Yan Couto, Pascal Gross, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson – Serhou Guirassy, Karim Adeyemi.

Borussia marnuje jedenastkę

Obu zespołom od samego początku zależało na jak najlepszym rozpoczęciu, dlatego też byliśmy świadkami w miarę otwartej gry – w 10. minucie Oppie uderzył tuż obok słupka, wprawiając Kobela w lekkie zakłopotanie. Choć BVB dominowało pod względem posiadania, St. Pauli było bardzo dobrze zorganizowane i kontrolowało ataki rywala.

Niespodziewanie w 19. minucie gospodarze mogli wyjść na prowadzenie – Houtondji był bliski szczęścia, lecz został w porę powstrzymany przez Kobela. Kilka minut później groźną próbą odpowiedział Guirassy, lecz Vaslij uratował kolegów przed stratą bramki. Koniec końców w 35. minucie obrona Pauli upadła – Guirassy z główki wykończył świetne dośrodkowanie Sabitzera i zapewnił kolegom prowadzenie.

Krótko po tym golu gra dortmundczyków poprawiła się znacząco, czego efektem był wywalczony rzut karny w 39. minucie. Do jedenastki podszedł Guirassy, który zmarnował jednak szansę na 2:0 dla Borussii Dortmund. Pauli co prawda poderwało się do ofensywy, ale nie było w stanie przekuć tego w bramkę na wagę wyrównania w końcówce – w rezultacie Borussia zeszła do szatni z prowadzeniem 1:0.

Biorąc pod uwagę statystyki z pierwszych 45 minut, wynik 1:0 jest jak najbardziej zasłużony – Borussia wypracowała sobie xGoals na poziomie 1,11, podczas gdy Pauli zaledwie 0,18. W przypadku celnych strzałów – dortmundczycy oddali ich cztery przy jednej próbie gospodarzy.

Borussia traci punkty w 180 sekund

Druga połowa mogła zacząć się znakomicie dla BVB – Brandt mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego strzał został powstrzymany przez Wasilja. Pauli nie zamierzało jednak tylko przyglądać się atakom dortmundczyków – w 50. minucie Hountondji uderzył z główki po podaniu Sinaniego i zaliczył debiutanckie trafienie w Bundeslidze. Warto wspomnieć, że kluczowy odbiór zaliczył tutaj nasz rodak – Arek Pyrka.

Po kilkunastu minutach „posuchy”, Borussia odpowiedziała jednak kolejnym golem – tym razem na listę strzelców wpisał się Waldemar Anton. Stoper nie jest typowym strzelcem, ale niczym lisa pola karnego pojawił się w ważnym momencie, kierując piłkę do siatki. Emocji nie brakowało w końcowej fazie meczu! W 74. minucie Brandt wykazał się tym razem większą skutecznością i podwyższył prowadzenie na 3:1.

Pauli nie zamierzało jednak poddawać się tak łatwo! Ostatnie 180 sekund wstrząsnęło całym stadionem. Najpierw czerwoną kartkę ujrzał Mane z BVB, po czym dwie bramki zdobyli Daniel Sinani (z rzutu karnego) oraz Eric Smith! W rezultacie Borussia oddała zwycięstwo i zremisowała 3:3 z ekipą z Hamburga.

https://twitter.com/ELEVENSPORTSPL/status/1959321225680826516

Biorąc pod uwagę przebieg drugiej połowy – wynik 3:3 jest jak najbardziej sprawiedliwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę statystyki jak np. współczynnik xGoals na poziomie 1,42 dla BVB i 1,27 dla Pauli. W przypadku posiadani mówimy o 51% dla gospodarzy i 49% gości.

fot. Screen X