Reprezentant Polski ma nową drużynę. Pozostanie we Włoszech

Ci tytułujący się mianem „reprezentanta Polski” to piłkarze o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Jeden z nich od ponad dekady bez przerwy gra na włoskich boiskach. Ponad 200 meczów od Serie B i ponad 100 w Serie A to wynik godny podziwu. Teraz po raz kolejny zmienił on swojego pracodawcę i choć mowa o pozostaniu na poziomie trzeciej ligi, to jest to trzeci z rzędu klub z południa Włoch. Jak odcinać kupony, to właśnie tak!

Zapomniany reprezentant Polski?

O Thiago Cionku od kilku sezonów mówi się coraz mniej. Ani nie jest mu spieszno do polskiej ligi, ani tym bardziej nie jest to już poziom reprezentacji Polski. Wylądował nawet w naszym artykule o zapomnianych polskich piłkarzach – w końcu brakuje tego nazwiska od długiego czasu w mainstreamie. Pierwsze skojarzenie z Cionkiem to niefortunny samobójczy gol z Senegalem, duże doświadczenie w grze na Półwyspie Apenińskim, a także ogromna wiedza na temat polskiej historii. Trudno już znaleźć w polskich mediach artykuły mówiące cokolwiek na temat jego aktualnej dyspozycji.

Łatwiej nie będzie, ale przynajmniej wiemy, co planuje reprezentant Polski w najbliższym czasie. Kończyć z piłką jeszcze nie będzie, bowiem zdecydował się na wybór kolejnego pracodawcy. Będzie nim trzecioligowe włoskie Cavese. Poinformował o tym uznany newsman świata piłkarskiego, a więc Gianluca Di Marzio oraz portal „TuttoC”. Prawdopodobnie będzie to roczna umowa, czyli najpopularniejsza długość kontraktu na tym poziomie. Rzadko kiedy zawodnicy otrzymują dłuższe.

Niedawny reprezentant Polski (21 występów, uczestnik EURO 2016 i MŚ 2018) grał w trzecioligowym Avellino, które wywalczyło awans do Serie B. Łącznie przez dwa sezony na Stadio Partenio zagrał w 40 meczach i strzelił dwa gole. Cionek od 2012 roku, gdy opuścił Jagiellonię Białystok, cały czas gra we Włoszech. Od tego czasu występował już w: Padovie, Modenie, Palermo, SPAL oraz Regginie. Ma na koncie w karierze rozegranych 108 meczów w Serie A oraz 213 w Serie B. W ostatnim sezonie zagrał jednak tylko 10 spotkań i raz trafił do siatki. Wystarczy spojrzeć poniżej, jak często przesiadywał na ławce. Latem wygasła mu umowa i został wolnym zawodnikiem.

Czym jest Cavese?

Jeśli mowa o zespołach z Serie C Girone C – Cavese z prowincji Salerno (miasto Cava de’ Tirreni – region Kampania) to jedna z najniżej wycenianych pod kątem wartości drużyna w swojej grupie. Jej wartość szacowana jest obecnie na około 3,8 miliona euro na portalu „Transfermarkt”. Zajmuje miejsce 15 z 20 w tej klasyfikacji. Aktualnie Cionek wyceniany jest na 25 tysięcy euro, ale trudno się temu dziwić. Występował dopiero co na poziomie trzeciej ligi, a do tego ma 39 lat.

W minionych rozgrywkach Serie C Girone C nowa drużyna Polaka zajęła 12. miejsce – była jedną z tych, która miała dość wcześnie urlop. Poza nimi było pięć takich drużyn. Z jakiego powodu? Otóż TOP 10 oraz trzy ekipy z dołu (poza ostatnią – bezpośredni spadek) po ostatniej kolejce grały dalej swoje mecze z różnych powodów – a to utrzymanie, a to bardzo rozbudowane baraże o awans – samo Avellino, czyli ligowy numer jeden walczyło o tytuł mistrza trzeciej ligi z dwoma innymi drużynami, które wygrały swoje regionalne grupy. Mało więc zespołów na poziomie trzeciej ligi po ostatnim meczu sezonu ma (wręcz od razu) wolne.

Nadchodzące mecze

Cavese zagra teraz z Potenzą mecz pucharowy 16 sierpnia na wyjeździe i trudno oczekiwać, że reprezentant Polski będzie już na niego gotowy. Władze dodatkowo zabroniły też z powodów bezpieczeństwa wstępu kibicom z prowincji Salerno (kibicom Cavese – przyp. MZ).

Fot. screen YouTube/ Łączy Nas Piłka