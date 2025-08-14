AC Ajaccio ukarane jeszcze mocniej. Coraz większe problemy francuskiego klubu

AC Ajaccio w ostatnim czasie kompletnie nie może wygrzebać się z tarapatów. Najpierw otrzymano informację o degradacji klubu poziom niżej z Ligue 2, ale teraz okazuje się, że to nic, w porównaniu do najnowszej decyzji władz francuskiego związku. Mimo bezpiecznej pozycji w tabeli w ostatnim sezonie, aktualnie wszystko wskazuje na to, iż AC Ajaccio nie zagra w ogóle na szczeblu krajowym.

AC Ajaccio upada?

Problemem, który dość łatwo można wywnioskować, jest oczywiście brak stabilności finansowej. Choć wydaje się to dość delikatnym stwierdzeniem, AC Ajaccio ma ogromne problemy finansowe, szacowane na kilkanaście milionów euro. Direction Nationale du Controle de Gestion, a więc specjalna dyrekcja kontroli zarządzania podjęła bardzo bolesną dla klubu decyzję – degradacja na trzeci poziom rozgrywkowy. W ostatnim sezonie AC Ajaccio zajęło bezpieczną 12. pozycję w ramach Ligue 2, zapewniając sobie sportowo utrzymanie na tym szczeblu.

Zarządzanie klubem oraz stan finansów nie szedł jednak z tym w parze, przez co AC Ajaccio mocno ucierpiało, ale nie spodziewało się, że będzie jeszcze gorzej. Nadzieję dawał Arnau Baqué Roig, który zobowiązał się do kupna klubu, a także przelania na konto klubu odpowiednich środków. W całej tej sprawie miało pomóc odwołanie, które było jedyną deską ratunku. Chyba nikt nie spodziewał się, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy klub ze stolicy Korsyki ucierpi jeszcze mocniej.

Teraz już rozgrywki amatorskie?

AC Ajaccio to klub, który w ostatnich latach regularnie wchodził na najwyższy poziom francuskiego futbolu, ale równie często z niego spadał z hukiem. Ostatni raz w Ligue 1, o której ostatnio nad wyraz głośno za sprawą Gianlugiego Donnarummy, zespół z Korsyki występował w sezonie 2022/23. wówczas ich przygoda zakończyła wraz z ostatnią kolejką. Dłużej na tym szczeblu utrzymali się w latach 2011-2014. Niemniej w najbliższym czasie na pewno nie zbliżą się do tych osiągnięć. Jeszcze do niedawna AC Ajaccio szykowało się do startu w ramach Championnat National, ale teraz zapadła jeszcze bardziej dotkliwa decyzja.

Francuska federacja piłkarska przekazała, iż klub ten zostanie zdegradowany całkowicie z poziomu krajowego. Wnikliwe badanie całej sytuacji sprawiło, iż zdaniem federacji AC Ajaccio nie będzie w stanie zgromadzić budżetu, by występować z powodzeniem na trzecim szczeblu rozgrywkowym. W obliczu tej decyzji ekipa z Korsyki może rozpocząć nowy sezon dopiero na szczeblu Regional, a więc amatorskim. Z racji iż Championnat National już ruszyło, w tym sezonie w owych rozgrywkach zagra jedynie 17 zespołów, a więc w każdej kolejce będzie pauzowała jedna drużyna. Jest to wielki upadek klubu, który do niedawna rywalizował w ramach francuskiej ekstraklasy.

Fot. screen/Youtube