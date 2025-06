OFICJALNIE: Pokorny zagra dla uczestnika Ligi Mistrzów

Po serii różnych teorii i plotek, Peter Pokorny ostatecznie zdecydował się opuścić Śląsk Wrocław. 23-letni pomocnik podjął decyzję, że nie przedłuży swojego kontraktu i na zasadzie wolnego transferu z dniem 1 lipca 2025 roku zostanie nowym piłkarzem niedawnego uczestnika Ligi Mistrzów UEFA, a będąc dokładniejszym – Slovanu Bratysława. Pokazuje to jaką renomę w ojczyźnie ma pomocnik, który swego czasu trenował u boku Xabiego Alonso.

Pokorny nie zagra już dla Śląska

Peter Pokorny, słowacki pomocnik, który trafił do Śląska Wrocław latem 2023 roku z hiszpańskiego Realu Sociedad B (za darmo), oficjalnie opuszcza klub z Dolnego Śląska. Choć początkowo był dużym wzmocnieniem środka pola wrocławian, jego sytuacja w drużynie skomplikowała się w drugiej części sezonu 2024/25, zaś jej finałem jest transfer do utytułowanego Slovana Bratysława.

23-latek rozegrał w barwach Śląska łącznie 20 spotkań ligowych w zakończonych już spadkiem rozgrywkach, notując 1716 minut na boiskach PKO BP Ekstraklasy. W pierwszych miesiącach swojego pobytu na Dolnym Śląsku imponował mobilnością, czytaniem gry oraz wysokim pressingiem. Był kluczowym graczem środka pola wrocławian. Wydawało się, że wypracował sobie stabilną pozycję w zespole Jacka Magiery jednak przełom nastąpił zimą. W lutym Pokorny nabawił się poważniejszej kontuzji kolana, która wykluczyła go z treningów i gry na kilka tygodni.

Choć lekarze potwierdzili później, że uraz został w pełni wyleczony, zawodnik wciąż sygnalizował problemy zdrowotne, które – jak się później okazało – budziły wątpliwości wśród sztabu medycznego i szkoleniowego Śląska. Na domiar złego, w mediach zaczęły wkrótce pojawiać się spekulacje, jakoby Pokorny celowo unikał gry, chcąc nie dopuścić do automatycznego przedłużenia kontraktu.

Z racji na tajemnicze problemy limit minut potrzebnych do aktywowania przedłużenia umowy nie został osiągnięty – napędzało to tylko plotki o unikaniu gry. Jak to mówią, w każdej plotce odrobina prawdy jest i Pokorny został zdegradowany do rezerw. Od pewnego momentu, zniknął z miasta i tylko czekał do wygaśnięcia umowy.

W związku z tym, Pokorny powrócił do rodzinnego kraju, podpisując czteroletnią umowę ze Slovanem Bratysława – absolutnym dominatorem słowackiej ekstraklasy. Klub ten nie tylko siedem razy z rzędu sięgał po mistrzostwo kraju, ale również występował w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA. Słowacy za udział w fazie ligowej zarobili 22 miliony euro, najmniej ze wszystkich uczestników, ale stara się robić ruchy z głową. Pokorny więc wydaje się dla nich opłacalną okazją.

W nowym klubie Pokorny otrzymał koszulkę z numerem 3 i ma szansę na odbudowę formy w dobrze znanym środowisku. Dla Slovana to powrót gracza z doświadczeniem w Hiszpanii i lidze polskiej, a dla samego zawodnika – okazja do nowego startu po burzliwym zakończeniu przygody w Śląsku. Łącznie Słowak w barwach Śląska Wrocław wystąpił w 54 meczach o stawkę (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki krajowe i europejskie), w których to zanotował dwie asysty.

