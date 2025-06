Parma zaskoczyła wyborem trenera. Najmłodszy w historii ligi!

Parma od wielu lat próbuje bardzo nieudolnie nawiązać do lat świetności ze swojej historii. Miota się między Serie A a Serie B w ostatniej dekadzie i pod amerykańskim właścicielem bardzo stawia na wyszukiwanie piłkarzy z potencjałem i późniejsze zarabianie ze skautingowych znalezisk. Teraz przyszła pora na kolejny dość zaskakujący wybór trenera. Parma znów mocno ryzykuje.

Działanie bez większego porządku – w chaosie metoda?

Parma jak to Parma – w ostatnich latach działa bez większego ładu i składu. Pod rządami Kyle’a Krause dokonały się co prawda dwa awanse, ale brakuje czasem logiki w działaniu. Gdy potrzeba ogranych piłkarzy i kogoś „pewnego”, klub stawia na graczy dość losowych, którzy dają kibicom zero gwarancji na poprawę wyników. Dobrze pokazuje to choćby wybór nowego trenera „Crociatich”.

Cristian Chivu, który był szkoleniowcem Parmy przez 13 meczów, wcześniej pracował wiele lat z młodzieżą Interu. Ten wybór był odważny, ale na papierze się bronił. W Parmie sporo jest bowiem młodych zawodników. Poszło trenerskie domino. Chivu odszedł do Interu, bo zrobiło się tam miejsce przez odejście Simone Inzaghiego do Al-Hilal. Parma znów zaczęła kolokwialnie mówiąc „wydziwiać”.

Hipotezy jakie padały były szokiem także dla kibiców. Od Raffaele Palladino, który udowodnił już, że jest znakomitym fachowcem, przez Marka van Bommela znanego w Italii z racji gry w Milanie aż do Daniele De Rossiego, który gdzie nie pracował – pracował krótko. Kandydatury bardzo różne, style także, a kibice ciągle tkwili w niepewności. Aż Parma wybrała i… w sumie niepewność może być jeszcze większa.

Parma szaleje – tak młodego trenera w lidze jeszcze nie było

Carlos Cuesta jest tym, który poprowadzić ma Parmę od nowego sezonu. Powiedzieć, że to wybór zaskakujący, to jakby przemilczeć sprawę. Trener, którego wybrała Parma – ma 29 lat i według informacji „La Gazzetty dello Sport” będzie najmłodszym w historii Serie A (czyli od 1929 roku) w historii ligi. Pracuje w roli szkoleniowca w różnych rolach od… 2014 roku, co oznacza, że zaczął, mając 19 lat. Wtedy to został asystentem w drużynie U17 w Atletico Madryt i pracował w tej roli cztery lata. Następnym przystankiem była robota w Juventusie, w którym to działał przy klubowej akademii.

Aż nadszedł sierpień 2020 roku i Mikel Arteta „dorzucił go” do sztabu w Arsenalu. Dotychczas nie tracił swoich asystentów. Cuesta jest pierwszym, który dobrowolnie opuszcza swoje stanowisko. Pracował tam do czasu, aż zgłosił się dawny włoski potentat. Dawny, bowiem Parma kojarzy się głównie ze złotymi latami w historii klubu z regionu Emilia Romania – latami 90. i słynną koszulką z logiem firmy Parmalat. Fabio Cannavaro, Adriano, Gianluigi Buffon, Lilian Thuram – to była ekipa, której nie da się zapomnieć.

Po awansie do Serie A z Arrigo Sacchim w 1990 roku (wtedy jeszcze szerzej nieznanym), po paru latach na konto klubu przypadły choćby trzy wygrane finały Coppa Italia oraz dwie wygrane w Pucharze UEFA. Do tego doszło też po jednym triumfem w Pucharze Zdobywców Pucharów oraz Superpucharze Europy. To jednak dawne czasy. Parma w 2015 roku z powodu długów i niewypłacalności została zdegradowana do Serie D, ale zaliczyła aż trzy awanse z rzędu! Po trzech sezonach spadła jednak do Serie B, spędziła tam trzy lata i znów wróciła do elity. Od 2021 roku w drużynie gra Adrian Benedyczak.

Drużyna „Crociatich” w minionych rozgrywkach zajęła 16. miejsce, mając pięć punktów nad strefą spadkową. W ostatnim meczu „zepsuła” (jak się później okazało) pożegnanie Gian Piero Gasperiniego z Atalantą, odwracając losy rywalizacji z wyniku 0:2 na 3:2. W pierwszej kolejce nowego sezonu Parma zagra w Turynie z Juventusem.

