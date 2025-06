OFICJALNIE: Bruk-Bet Termalica zgarnęła bocznego obrońcę. Ponad 180 meczów w rodzimej lidze

Bruk-Bet Termalica po kilku sezonach wróciła do PKO BP Ekstraklasy. Za „Słonikami” bardzo mocna jesień i trochę gorsza wiosna na poziomie Betclic 1. Ligi. Drużyna będąca w rękach państwa Witkowskich ma swoje ambicje przed nowymi rozgrywkami i pierwsze wzmocnienie to tylko potwierdza. To obrońca wyceniany przez „Transfermarkt” na ponad milion euro!

Bruk-Bet Termalica działa na rynku – wreszcie pierwsze potwierdzenie

W ostatnim czasie mówiło się, że Bruk-Bet Termalica sięgnie po duet piłkarzy ostatnio grających w Wiśle Kraków. Chodziło o Jamesa Igbekeme i Angela Baenę. Hiszpan finalnie jako wolny agent trafił do Widzewa, a Nigeryjczyk nadal jest do wzięcia i „Słoniki” są faworytami po jego podpis. To piłkarz, który stanowił o sile środka pola z krótką i niepokojącą przerwą, kiedy to trafił do szpitala ze względu na ból w klatce piersiowej. Rozegrał blisko 2000 minut w Betclic 1. Lidze.

Oprócz nich, w medialnych spekulacjach na poważnie wymieniało się gwiazdora z boisk pierwszej ligi, 38-letniego Radosława Majewskiego ze Znicza Pruszków. Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej” poinformował, że w Niecieczy dopinają pozyskanie niedawnego rywala z Betclic 1. Ligi – Przemysława Banaszaka z Górnika Łęcznej. Jeszcze chwilę temu jeśli chodzi o transfery dokonane w gminie Żabno, nie było ani jednego potwierdzonego przed nowym sezonem. Sytuacja zmieniła się właśnie teraz.

Bardzo doświadczony Rumun w Niecieczy

Radu Boboc i Bruk-Bet Termalica to teraz nierozłączny duet. Prawy obrońca z Rumunii podpisał umowę na trzy lata i jest to bardzo ciekawy ruch. Powinien z marszu wskoczyć do podstawowej jedenastki z uwagi na ogromne doświadczenie i wartość rynkową. W swojej rodzimej lidze zagrał ponad 180 spotkań, licząc mecze rundy zasadniczej, mistrzowskiej i spadkowej. Bruk-Bet Termalica otrzymuje więc piłkarza z ugruntowaną pozycją w swoim kraju, który po raz pierwszy pokaże się w zagranicznej lidze.

Jego CV w realiach swojej ojczyzny jest dość mocne. To pobyt w FCSB, wieloletnia gra w projekcie sygnowanym imieniem Gheorghe Hagiego w Konstancy, a także kilkadziesiąt meczów w młodzieżowych kadrach Rumunii. Do Niecieczy nie przybywa absolutnie żaden przypadkowy piłkarz. Oczywiście, to dość mało istotny w całej sprawie detal, ale „Transfermarkt” wycenia Boboca na 1,2 miliona euro. Świadczy to o tym, że Boboc, który przybył za darmo po rozwiązaniu umowy z Universitateą Cluj, przez lata wyrobił sobie niezłą markę w Rumunii.

Nie ma zbyt imponujących liczb, bo to tylko gol i dwie asysty w całym sezonie 2024/25 na ponad 2000 minut, ale powinien gwarantować przede wszystkim solidność w defensywie. Boboc podąża śladami ofensywnego pomocnika Florina Purece, który także zamienił Universitateą Cluj na Bruk-Bet Termalicę. Dwukrotnie grał on dla „Słoników” – w latach 2018-2020 oraz podczas rundy jesiennej 2023/24. Purece jednak miał dwie zupełnie skrajne przygody – w pierwszej grał bardzo dużo i był ważnym graczem, w drugiej już niewiele i odszedł po pół roku.

„Słoniki” rozpoczynają rozgrywki ligowe od meczu 18 lipca w Białymstoku. Ich rywalem będzie Jagiellonia. Najlepszy wynik Bruk-Betu Termaliki w ciągu czterech sezonów w elicie to 8. miejsce w rozgrywkach 2016/17. Wtedy to klub wylądował w grupie mistrzowskie i zajął w niej ostatnie miejsce. Poza tak wysoką lokatą, na koncie w Niecieczy pozostałe pozycje to 13., 15., i 16. (wtedy ostatnia).

Fot. PressFocus