Zwrot akcji w sprawie piłkarza Betclic 1. Ligi! Widzew Łódź wygrał wyścig o podpis

Widzew Łódź na dobre rozkręcił się na rynku transferowym. Klub po wielkich obietnicach zaczyna przechodzić do działań i przeprowadzać następne transfery. Kolejnym piłkarzem, który przeniesie się do RTS-u jest wyróżniający się gracz Betclic 1. Ligi. Jego usługami było zainteresowane wiele klubów Ekstraklasy, jednak finalnie to Mindaugas Nikolicius złożył najlepszą ofertę i to zaważyło, że to Litwin przekonał tego zawodnika do dołączenia do jego drużyny.

Hiszpan dołączy do Widzewa

Dopiero co Wisła Kraków ogłosiła, że wraz z końcem sezonu z klubem pożegnają się James Igbekeme i Angel Baena. W przypadku tego pierwszego wiele wskazuje na to, że dołączy do beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, jednak o Baenę zaczęła się zażarta walka. Według informacji Szymona Janczyka z portalu „Weszło” zdecydowanie najlepszą ofertę za Hiszpana złożył Widzew Łódź i to miało przekonać byłej już zawodnika „Białej Gwiazdy” do przenosin do „Serca Łodzi”.

Piłkarz liczył, że zainteresowanie na konkretne propozycje przełożą Lech Poznań, czy Raków Częstochowa, jednak dwie najlepsze drużyny minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy stwierdziły, że wolą walczyć o innych zawodników. Podobnie, jak w przypadku Igbekeme, o usługi zawodnika Wisły zabiegała Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Hiszpana chętnie w swojej drużynie miał widzieć także Motor Lublin.

Do negocjacji miało dojść z Radomiakiem Radom. Sam zawodnik miał być wstępnie zainteresowany tym kierunkiem, co było także efektem tego, że w drużynie Joao Henriquesa nie brakuje zawodników bliskich kulturowo do Angela Baeny. Finalnie jednak gdy do gry wkroczył Widzew, to znacznie przebił oferty wszystkich wyżej wymienionych klubów i przekonał Hiszpana do przenosin do Łodzi.

24-latek występował w Wiśle Kraków przez ostatnie dwa sezony. Dwukrotnie nie udało mu się awansować z drużyną do PKO BP Ekstraklasy, jednak odniósł sukces w postaci wygrania Pucharu Polski i gry w europejskich pucharach. W ostatnich rozgrywkach na poziomie Betclic 1. Ligi strzelił trzy gole i zanotował osiem asyst.

Widzew Łódź kontynuuje ofensywę transferową

Widzew po przejęciu przez nowego właściciela zaczął realizować wielkie zapowiedzi rozwoju klubu i przede wszystkim transferów do pierwszej drużyny prowadzonej przez Żeljko Sopicia. Po długim oczekiwaniu wreszcie oficjalnie ogłoszono pozyskanie za półtora miliona euro Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, o czym było już wcześniej wiadomo. Angel Baena poza młodzieżowym reprezentantem Polski będzie miał też konkurenta w postaci Samuela Akere, którego wykupionego za 800 tysięcy euro z bułgarskiego Botewu Płowdiw.

Jeszcze przed końcem poprzedniego sezonu Widzew ogłosił podpisanie kontraktu z najskuteczniejszym polskim napastnikiem w lidze, czyli Sebastianem Bergierem z GKS-u Katowice. Zadbano także o przyszłość wyciągając młodego zawodnika Pogoni Szczecin – Antoniego Klukowskiego. Także po udanym wypożyczeniu dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius postanowił wykupić Petera Therkildsena. Następny ma być właśnie Angel Baena, jednak według zapowiedzi Widzew planuje jeszcze kilka transferów do końca okienka transferowego.