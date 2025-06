Niemiecka legenda wraca do piłki. W wieku 40 lat zagra w lokalnym klubie

To bez wątpienia jedna z większych legend niemieckiej piłki. Spędził wiele lat w Bundeslidze, po czym przez siedem lat występował w Premier League. Ponadto jako piłkarz kadry narodowej Niemiec rozegrał 104 spotkania. I choć aktywnie nie gra on już w piłkę od 2018 roku, ostatnio zaskoczył piłkarski świat decyzją o powrocie – 40-latek pomoże swojemu rodzinnemu klubowi!

Legenda Niemiec wraca do piłki!

Piłkarski świat nie spodziewał się takiego powrotu. Per Mertesacker, mistrz świata z 2014 roku i jedna z ikon niemieckiego futbolu, ogłosił, że w wieku 40 lat ponownie założy buty piłkarskie, by zagrać w barwach swojego macierzystego klubu – TSV Pattensen. Niedawno Mertesacker gościnnie grał w pożegnalnym, pokazowym meczu legendarnego Diego Ribeiro, czyli jego kolegi z Werderu. Najwidoczniej musiała mu się taka wizja bycia głównym bohaterem spodobać.

Choć będzie to tylko jednorazowy występ, to emocji i sentymentów z pewnością nie zabraknie. Mecz towarzyski z Hannoverem 96 odbędzie się 27 czerwca, z okazji 135-lecia istnienia TSV Pattensen – lokalnego klubu z Dolnej Saksonii, występującego obecnie w Bezirkslidze (ósmy poziom rozgrywek w Niemczech). To symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Mertesacker rozpoczął swoją piłkarską przygodę w TSV Pattensen w wieku… zaledwie czterech lat.

Rywal też jest nieprzypadkowy. Z Pattensen trafił w wieku 11 lat do Hannoveru 96, gdzie rozwinął skrzydła i zwrócił uwagę większych klubów. Później przyszły transfery do Werderu Brema, a następnie do Arsenalu, gdzie Niemiec stał się jedną z najważniejszych postaci i niezwykle cennym charakterem w szatni, którego cenił Arsene Wenger. Jego kariera osiągnęła kulminację w 2014 roku, gdy z reprezentacją Niemiec sięgnął po upragnione mistrzostwo świata podczas mundialu w Brazylii. Profesjonalne buty odwiesił na kołek w 2018 roku, kończąc imponującą karierę z 104 meczami w kadrze narodowej.

– To ogromny zaszczyt znów założyć buty i zagrać dla klubu, w którym zaczynałem jako czterolatek! – powiedział Mertesacker z dumą w wywiadzie zapowiadającym swój występ dla „Bilda”.

Dziś Niemiec jest dyrektorem akademii Arsenalu i aktywnie uczestniczy w szkoleniu młodzieży, szczególnie zespołu U-16. Dodatkowo od 2020 roku spełnia się także jako ekspert telewizyjny. Jego powrót na boisko, choć tylko symboliczny, budzi ogromne zainteresowanie zarówno w Niemczech, jak i wśród fanów Arsenalu. Jak sam przyznaje, nie traktuje tego występu jako powrotu do kariery piłkarskiej.

– Mój dom jest w Londynie. Rodzina jest tutaj, przyjeżdżam do Niemiec tylko dla ZDF-u. Powrót na stałe do grania? To dla mnie wykluczone. Ale myślę, że mój paszport jest nadal w TSV – skomentował Per Mertesacker, kiedy zapytano go o powrót do czynnego grania.

Niemiec zagra około 30 minut

Do spotkania z Hannoverem Niemiec przygotowuje się z pełnym zaangażowaniem – intensywnie trenuje, by wybiec w podstawowym składzie i zagrać przynajmniej 30 minut, dając radość lokalnym kibicom, dla których jego powrót to nie lada gratka. Jak wyznał z uśmiechem dla „Bilda”, jest sprawny w połowie, dlatego też celem jest spędzić na murawie około pół godziny.

TSV Pattensen, po spadku z szóstej ligi, obecnie występuje w Bezirkslidze i nieczęsto ma okazję gościć zawodników tej klasy. Wydarzenie z udziałem Mertesackera z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii klubu i miasta. Dla Mertesackera to nie walka o wynik, ale wyraz wdzięczności dla miejsca, które ukształtowało go jako człowieka i piłkarza. Ten powrót to przypomnienie, że wielka piłka zawsze ma swoje korzenie – często bardzo skromne, ale pełne serca. A w sercu Per Mertesacker nigdy nie zapomniał o Pattensen.

Fot. PressFocus