Beniaminek PKO BP Ekstraklasy sprowadzi mistrza Polski. Niemal pół roku był bez klubu

Wracająca po pięciu latach do PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia dokonuje kolejnego wzmocnienia. Szeregi beniaminka wzmocni zawodnik, który w swoim CV ma mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok. Z „Dumą Podlasia” rozstał się jednak w trakcie minionego sezonu i przez niemal pół roku był bez klubu.

Beniaminek Ekstraklasy spełnia oczekiwania trenera

Mimo wywalczenia awansu do PKO BP Ekstraklasy już na trzy kolejki przed końcem sezonu Betclic 1. Ligi szkoleniowiec Arki Gdynia – Dawid Szwarga nie popadał w huraoptymizm. Już na konferencji prasowej po meczu z Bruk-Betem Termaliką (2:1), który przesądził o powrocie gdynian do elity po pięciu latach, były trener Rakowa mówił, że klub „na tę chwilę nie jest gotowy na Ekstraklasę” i „pod każdym względem trzeba zrobić krok do przodu (…) bo w innym wypadku przygoda w Ekstraklasie potrwa bardzo krótko”.

Dodał, że w związku z powrotem po wypożyczeniach do macierzystych klubów Filipa Kocaby (Zagłębie Lubin) i Jordana Majchrzaka (Legia Warszawa) „największymi priorytetami transferowymi będą pozycje szóstki i dziewiątki”. Sprowadzić nowego napastnika beniaminkowi PKO BP Ekstraklasy już się udało. Na zasadzie „wolnego transferu” do Arki dołączył Diego Percan, którego umowa z rezerwami FC Barcelony wygasła wraz z końcem sezonu 2024/25. Hiszpan z trójmiejskim klubem związał się dwuletnim kontraktem.

Mistrz Polski dołączy do Arki

Lada moment klub z Trójmiasta wypełni również powstałą po powrocie Filipa Kocaby do Zagłębia Lubin lukę na pozycji „szóstki”. Mateusz Hawrot z portalu „Meczyki.pl” poinformował bowiem, że nowym zawodnikiem Arki zostanie mistrz Polski z Jagiellonią Białystok – Aurelien Nguiamba. W swoim tekście dziennikarz portalu „Meczyki.pl” podkreślił, że „o jakość piłkarską nie ma obaw, prędzej o różne sprawy pozaboiskowe”. To dlatego, że obowiązujący do czerwca 2025 roku kontrakt Francuza z „Dumą Podlasia” za porozumieniem stron został rozwiązany niemal pół roku przez jego wygaśnięciem w związku ze sporymi problemami finansowymi piłkarza.

Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet” ujawnił, że wychowanek AS Nancy miał być dłużny wobec zawodników, czy pracowników Jagiellonii oraz innych wierzycieli. Według informacji dziennikarza do stolicy Podlasia mieli nawet regularnie przyjeżdżać rodacy Nguiamby, by otrzymać zwrot swoich należności. Jakby tego było mało, jeden z zawodników „Jagi” miał sprzedać swój zegarek, by pomóc finansowo Francuzowi, ale ten miał nie zwrócić mu pieniędzy. Białostoczanie powiedzieli więc „dość” i kilka dni przed 26. urodzinami zawodnika doszło do rozwiązania jego umowy. Od tego czasu, a więc 10 stycznia 2025 roku, pozostawał on bez pracodawcy.

„Żółto-Czerwone” barwy Nguiamba reprezentował przez dwa lata. W tym czasie zagrał 41 razy, ale raptem czternaście razy znalazł się w wyjściowej jedenastce, a tylko trzy mecze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. W ciągu nieco ponad 1450 minut spędzonych na boisku w koszulce „Dumy Podlasia” zanotował po jednym trafieniu oraz jednej asyście. Znacznie częściej wpisywał się do protokołów meczowych za sprawą napomnień od sędziego, bowiem obejrzał aż dwanaście żółtych kartek, choć ani razu nie został wykluczony z gry.

Nguiamba będzie już piątym zawodnikiem, który tego lata dołączy do beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Oprócz Diego Percana szeregi Arki już oficjalnie zasili były pomocnik Widzewa Łódź – Sebastian Kerk, były defensor Korony Kielce – Dominick Zator oraz Dawid Abramowicz, który jako jedyny z tego grona nie przeniósł się do Gdyni po wygaśnięciu jego umowy z dotychczasowym pracodawcą. Kontrakt 34-latka z Puszczą obowiązywał do czerwca 2026 roku, ale w związku z jej spadkiem z PKO BP Ekstraklasy doszło do rozwiązania go za porozumieniem stron.

