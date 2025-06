Borussia Dortmund – Ulsan 25.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Borussia Dortmund – Ulsan

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 25 czerwca, 21:00

Stadion: TQL Stadium (Cincinnati)

Już we wtorek, 25 czerwca o godzinie 21:00, czeka nas ostatnia seria spotkań w grupie F Klubowych Mistrzostw Świata. Pewny braku awansu Ulsan zmierzy się z Borussią Dortmund, która by zagwarantować sobie miejsce w fazie pucharowej bez oglądania się na inne wyniki, potrzebuje przynajmniej wygranej w tym meczu. Jak zakończy się to emocjonujące spotkanie? Sprawdź moją analizę oraz eksperckie typy bukmacherskie na mecz Borussia Dortmund – Ulsan.

Borussia Dortmund – Ulsan – typy bukmacherskie

Borussia Dortmund – Ulsan: Wygrana Borussi i plus 1,5 bramki w meczu

Borussia Dortmund stanie dziś do ostatniego meczu fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata, mierząc się z południowokoreańskim Ulsan Hyundai. Spotkanie ma ogromne znaczenie dla niemieckiej drużyny, która po remisie z Boca Juniors i zwycięstwie nad Al Ahly wciąż walczy o awans do fazy play-off.

Z dorobkiem czterech punktów Borussia zajmuje drugie miejsce w grupie i aby zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinale, musi wygrać z Ulsan. Ewentualny remis pozostawi ją zależną od wyniku równoległego meczu, dlatego drużyna Niko Kovac nie zamierza kalkulować.

Zdecydowanie inne nastroje panują w obozie Ulsan. Koreańczycy po dwóch porażkach stracili już matematyczne szanse na awans i dzisiejsze spotkanie będzie dla nich jedynie walką o honor. Trener Koreańczyków może zdecydować się na wystawienie rezerwowych zawodników i sprawdzenie nowych rozwiązań.

Borussia podchodzi do meczu jako zdecydowany faworyt. Jej dotychczasowa gra, szczególnie w defensywie, była solidna, a kluczowi piłkarze prezentują wysoką formę. Spotkanie z Ulsan będzie jednak wymagało pełnego skupienia – niespodzianki w tego typu turniejach nie należą do rzadkości.

Propozycje typów bukmacherskich na Borussia Dortmund – Ulsan

Borussia wygra mecz @1.24

Gole w obu połowach @1.45

Obie strzelą @2.07

Borussia Dortmund – Ulsan – zapowiedź meczu

Forma Borussi

Borussia jest w ostatnim czasie w bardzo dobrej dyspozycji. Drużyna Niko Kovaca nie przegrała od 9 meczów. Ponadto Borussia w ostatnich 5 meczach strzeliła aż 15 bramek.

Forma Ulsan

Ulsan jest w bardzo słabej dyspozycji w rozgrywkach międzynarodowych. Koreańska drużyna przegrała oba mecz w Klubowych Mistrzostwach Świata, co pokazuje sporą różnicę klas między nimi a resztą stawki.

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Ulsan

Nadchodzące starcie Borussia Dortmund – Ulsan obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Borussia Dortmund – Ulsan

Borussi: Gregor Kobel, Niklas Süle, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Julian Brandt, Pascal Groß, Sehrou Guirassy, Jamie Bynoe‑Gittens

Ulsan: Jo Hyeon‑woo, Kim Young‑gwon, Sang‑Woo Kang, Choi Seok‑hyeon, Park Min‑Seo, Darijan Bojanić, Seung‑Beom Ko, Woo‑Young Jung, Min‑hyeok Kim, Um Won‑Sang, Erick Farias

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – Ulsan

Borussia ma serię 9 meczów bez porażki

Borussia strzeliła 15 bramek w 5 ostatnich meczach

Borussia potrzebuje wygranej do pewnego awansu

Ulsan przegrał 3 ostatnie mecze

Typowanie wyniku meczu Borussia Dortmund – Ulsan

Borussia prezentuje się solidnie, zwłaszcza w defensywie, a w meczu z Al Ahly zespół pokazał dobrą organizację gry i dojrzałość taktyczną. Zawodnicy tacy jak Julian Brandt, Sehrou Guirassy czy Marcel Sabitzer odgrywają kluczową rolę i będą dziś ponownie odpowiedzialni za wynik. Dla Dortmundu to kluczowy moment turnieju – wygrana otworzy drogę do ćwierćfinału i utrzyma marzenia o sięgnięciu po tytuł Klubowego Mistrza Świata. Spotkanie zapowiada się na jednostronne, ale Borussia nie może pozwolić sobie na dekoncentrację. W turnieju tej rangi każda niedoceniona sytuacja może mieć swoje konsekwencje. Zagraj typ na wygraną Borussi oraz więcej niż 2,5 bramki w meczu, a także zerknij na aktualne bonusy bukmacherskie.

fot. Press Focus, IMAGO