PSG – Inter Miami – 29.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu PSG – Inter Miami

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 29 czerwca, 18:00

Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

W niedzielę 29 czerwca o godzinie 18:00 oczy piłkarskiego świata zwrócą się na murawę, gdzie Inter Miami podejmie Paris Saint-Germain w meczu 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. To spotkanie nie tylko elektryzuje nazwiskami i historią obu drużyn, ale również niesie ogromny ciężar sportowy, dla jednych to szansa na sensacyjne wejście do elity, dla drugich obowiązek potwierdzenia klasy. Co wydarzy się w tym spotkaniu? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz PSG – Inter Miami .

PSG – Inter Miami – typy bukmacherskie

PSG – Inter Miami : Wygrana PSG i więcej niż 2,5 gola

Inter Miami, klub z MLS naszpikowany gwiazdami byłej Barcelony – Lionelem Messim, Luisem Suárezem, Sergio Busquetsem i Jordim Albą – przystępuje do tego meczu po dramatycznym remisie 2:2 z Palmeiras. Mimo prowadzenia 2:0 po golach Allende i Suáreza, zespół z Florydy wypuścił zwycięstwo z rąk w samej końcówce, jednak awansował dalej jako jedna z najlepszych drużyn grupowych. Warto zaznaczyć, że był to pierwszy w historii awans zespołu MLS do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata – co samo w sobie jest wydarzeniem historycznym. Messi po raz kolejny potwierdził, że potrafi prowadzić drużynę na największych scenach – to już 33. awans z fazy grupowej w jego karierze.

Po drugiej stronie stanie Paris Saint-Germain, zwycięzca swojej grupy, prowadzony przez Luisa Enrique. Francuzi zdobyli tyle samo punktów co Inter, jednak dzięki lepszemu bilansowi bramek zajęli pierwsze miejsce. PSG, zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów, w tym turnieju również prezentuje wysoki poziom europejskiego futbolu i dysponuje szeroką, zbilansowaną kadrą. Ich gra opiera się na intensywnym pressingu i szybkiej wymianie piłki, co może stanowić wyzwanie dla nieco wolniejszej obrony Interu.

Mecz ma także ogromny ładunek emocjonalny – to pierwsze oficjalne spotkanie Messiego przeciwko PSG po jego odejściu z klubu. W dodatku pojedynek nabiera symbolicznego znaczenia: były gracz Barcelony zmierzy się z zespołem prowadzonym przez innego ex-katalończyka, Luisa Enrique. Całość dopełnia fakt, że na boisku spotkają się dawne legendy jednej z najlepszych drużyn w historii Blaugrany, Messi, Suárez, Busquets i Alba znów wspólnie walczą o najwyższe cele, tym razem na zupełnie innej scenie.

Propozycje typów bukmacherskich na PSG – Inter Miami

BTTS – obie strzelą @1.67

Wygrana PSG @1.24

powyżej 2,5 bramki @1.28

PSG – Inter Miami – zapowiedź meczu

Forma PSG

PSG rozgrywa świetny sezon, wygrał Ligę Mistrzów, Puchar Francji oraz ligę francuską, co prawda przegrali ostatni mecz z Botafogo, jednak był to raczej wypadek przy pracy, a nie oznaka kryzysu. W kolejnym spotkaniu pokonali Seattle i pewnie wyszli z grupy z pierwszego miejsca.

Interu Miami

Inter Miami jest w ostatnim czasie w całkiem dobrej dyspozycji. Zespół Davida Beckhama nie przegrał od 6 meczów. Dodatkowo Lionel Messi strzelił w nich aż 5 bramek. Inter Miami sensacyjnie pokonał również w grupie drużynę Porto, dorzucił do tego dwa remisy i wyszedł z grupy KMŚ jako pierwsza drużyna z MLS.

Gdzie oglądać mecz PSG – Inter Miami

Nadchodzące starcie PSG – Inter Miami obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz PSG – Inter Miami

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Ramos, Kvaratskhelia.

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Ramos, Kvaratskhelia. Inter Miami: Ustari – Weigandt, Aviles, Picart, Allen – Allende, Redondo, Busquets, Segovia – Messi, Suarez.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – Inter Miami

Inter Miami strzelał bramki 8 z ostatnich 10 meczów

PSG strzelało bramki w 9 z ostatnich 10 meczów

Średnia bramek w ostatnich 5 meczów Interu Miami wynosi 2,6 bramki na mecz

Średnia bramek w ostatnich 5 meczów PSG wynosi 3 bramki na mecz

Typowanie wyniku meczu PSG – Inter Miami

Spotkanie zapowiada się jako pełne napięcia, emocji i futbolowego kunsztu. Inter Miami ma przewagę boiska i wsparcia publiczności, ale PSG to rutyniarze wielkich turniejów. Kluczem do zwycięstwa może być skuteczność duetu Messi–Suárez oraz organizacja w defensywie. Dla drużyny z Miami to szansa na zapisanie się na stałe w historii światowego futbolu. Dla PSG to obowiązek przejścia dalej, jako dla zwycięzcy Ligi Mistrzów, aby pokazać w pełni potęgę europejskiego futbol.

Jedno jest pewne – 29 czerwca o 18:00 czeka nas widowisko, którego nie można przegapić.

fot. Press Focus, IMAGO