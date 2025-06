Gittens na wylocie z BVB! Powrót do Premier League

20-letni Jamie Gittens to jeden z największych talentów nie tylko Borussii Dortmund, ale i całej Bundesligi. Wszystko wskazuje na to, że sezon 2024/25 był jego ostatnim na niemieckich boiskach. Liczne media informują już, że skrzydłowy jest bliski odejścia po trzech latach i powrotu do angielskiej Premier League.

Gittens wraca do Premier League

Jamie Gittens jest o krok od wielkiego transferu na Stamford Bridge. Utalentowany skrzydłowy Borussii Dortmund dołączy do Chelsea FC, która przystała na wysokie żądania finansowe niemieckiego klubu. Jak informuje „Bild”, rozmowy między stronami nabrały tempa w trakcie trwających Klubowych Mistrzostw Świata (gdzie Gittens praktycznie w ogóle nie gra) i wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie sfinalizowane niebawem.

Borussia długo pozostawała nieugięta i nie była skora do obniżenia swojej wyceny. Klub z Signal Iduna Park oczekiwał 65 milionów euro za 20-letniego Anglika – i wygląda na to, że… ostatecznie dopiął swego. Chelsea, która początkowo oferowała około 55 milionów euro, zaakceptowała tę kwotę, choć możliwe, że część sumy zostanie wypłacona w formie bonusów.

Choć porozumienie wydaje się być na ostatniej prostej, oficjalne ogłoszenie transferu zostanie odłożone w czasie. Obie drużyny wciąż rywalizują w Klubowych Mistrzostwach Świata, a Borussia nie chce żadnych zakłóceń, które mogłyby wpłynąć na koncentrację zespołu. Finał tych rozgrywek zaplanowano na 13 lipca, więc fani Chelsea mogą jeszcze przez chwilę wstrzymać oddech, oczekując „Here we go” Fabrizio Romano. Dyrektor sportowy BVB Sebastian Kehl unika jednoznacznych deklaracji, choć klubowe źródła są pewne – Gittens odchodzi do Chelsea.

– Nie ma jeszcze żadnych wiadomości. Ja również prowadzę rozmowy na ten temat, ale wszyscy muszą uzbroić się w cierpliwość – powiedział na konferencji prasowej.

Bayern bez szans, Chelsea wygrywa wyścig

Na ostatniej prostej z walki o Gittensa wycofał się Bayern Monachium. Klub z Bawarii długo sondował temat, jednak Gittens już wcześniej osiągnął porozumienie z Chelsea i nie zamierzał zmieniać decyzji. „The Blues” znów potwierdzają swoją strategię inwestowania w młodych, perspektywicznych zawodników i zdają się wierzyć, że Gittens może pójść śladami takich graczy jak Reece James czy Cole Palmer.

Jamie Gittens już od najmłodszych lat uchodził za jeden z największych talentów angielskiej piłki. Do akademii Borussii Dortmund trafił w 2020 roku z Manchesteru City. Przebił się do pierwszego zespołu BVB i do tej pory zanotował 107 występów w pierwszej drużynie, strzelając 17 goli i dokładając 14 asyst. W sezonie 2023/24 jeszcze często pełnił rolę rezerwowego, ale już w 2024/25 zagrał 32 mecze w Bundeslidze, 14 spotkań w Champions League i dwa w krajowym pucharze. Strzelił w nich 14 goli i rozegrał ponad 2800 minut (10. miejsce pod tym względem w BVB).

Reprezentował Anglię na poziomie młodzieżowym, regularnie grając dla drużyn U-19 i U-21. Szybki, techniczny, z doskonałym dryblingiem – Gittens to zawodnik, który ma potencjał, by rozwinąć skrzydła w Premier League i zostać jednym z liderów ofensywy Chelsea na lata. To mała próbka możliwości tego przebojowego skrzydłowego:

fot. PressFocus