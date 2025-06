OFICJALNIE: Górnik Zabrze skreślił dwóch piłkarzy. Wśród nich reprezentant Polski

Górnik Zabrze ogłosił kadrę na przedsezonowe zgrupowanie w Austrii, którego start zaplanowano na niedzielę 29 czerwca. Wśród 27 powołanych piłkarzy nie znalazł się ponad 40-krotny reprezentant Polski oraz adept akademii Bayeru Leverkusen. 14-krotni mistrzowie kraju poinformowali, że obaj otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Górnik Zabrze skreślił dwóch piłkarzy

Przygotowujący się już od niemal dwóch tygodni do nowego sezonu Górnik Zabrze w niedzielę 29 czerwca rozpoczął dziesięciodniowe zgrupowanie w austriackim Kitzbühel. Tam przejęty przez Michala Gasparika zespół ma rozegrać dwa sparingi, choć na ten moment wiemy jedynie, że piłkarze z Roosevelta zmierzą się z wicemistrzem Czech – Viktorią Pilzno. Do tego spotkania dojdzie 8 lipca, a więc w ostatnim dniu obozu przygotowawczego Górnika. Na to zgrupowanie zabrzanie powołali 27 zawodników, w tym dziesięciu sprowadzonych tego lata.

Wśród powołanych nie znaleźli się 43-krotny reprezentant polskich drużyn młodzieżowych – Aleksander Buksa i sprowadzony ostatniej zimy z akademii Bayeru Leverkusen Matija Marsenić. Otrzymali oni bowiem „wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów”, jak oficjalnie poinformował Górnik pod wpisem ogłaszającym kadrę na zgrupowanie w Austrii. Pobyt tego pierwszego w klubie z Roosevelta potrwał zaledwie rok, gdy wrócił on z trzyletnich wojaży za granicą, których raczej nie może on zaliczyć do udanych.

Nieudany powrót z zagranicznych wojaży

Dla 14-krotnego mistrza kraju młodszy brat napastnika dorosłej reprezentacji Polski, Adama Buksy, rozegrał 26 meczów, w których strzelił zaledwie jednego gola – we Wrocławiu przeciwko Śląskowi na wagę wygranej jego zespołu 1:0. Dodajmy, że po tym meczu z funkcją trenera Śląska Wrocław pożegnał się Jacek Magiera. Buksa tym trafieniem przerwał trwającą ponad 900 minut serię bez swojego gola, gdyż ostatni raz do siatki trafił pod koniec marca 2024 roku przeciwko Austrii Lustenau podczas wypożyczenia z Genoi do austriackiego WSG Tirol.

Jak się jednak finalnie okazało, było to jego jedyne trafienie w koszulce Górnika. Od tego momentu nie udało mu się zdobyć bramki także w młodzieżowej reprezentacji Polski, a obecnie jego licznik minut bez gola wskazuje na liczbę „710”. Co prawda w tym czasie dwukrotnie wpisał się do protokołu meczowego, lecz za sprawą otrzymywanych żółtych kartek. Na 26 meczów rozegranych w barwach „Trójkolorowych” wychowanek Wisły Kraków w wyjściowym składzie znalazł się 12 razy, a na boisku spędził niemal 1100 minut.

Nie odbudował się po ciężkiej kontuzji

Dwukrotnie mniej czasu od Buksy, bo niecałe pięć miesięcy, w klubie z Zabrza spędził Matija Marsenić, którego na początku lutego br. sprowadzono z Bayeru Leverkusen. Czarnogórski środkowy pomocnik był obiecującym zawodnikiem akademii „Aptekarzy”, lecz jego rozwój zahamowało zerwanie więzadeł krzyżowych, które miało miejsce na początku marca 2024 roku. Na boisko wrócił dopiero 13 miesięcy później, już w koszulce Górnika, ale tylko w III-ligowych rezerwach. Zagrał godzinę w domowym meczu 24. kolejki Betclic 3. Ligi ze Stalą Brzeg (1:1).

Tydzień wcześniej był bliski debiutu w pierwszym zespole, gdyż znalazł się w kadrze na mecz z GKS-em Katowice (1:2), ale finalnie na placu gry się nie pojawił. Jak się okazało, był to jedyny raz, gdy został powołany do kadry meczowej seniorskiej drużyny Górnika. Co więcej, częściej nie łapał się nawet do kadry meczowej III-ligowych rezerw, bowiem poza nią był sześć razy, podczas gdy zaliczył w nich pięć występów. Najdłuższy potrwał niecałe 70 minut, a ostatni miał miejsce na początku maja, a więc miesiąc przed zakończeniem rozgrywek Betclic 3. Ligi.

Kontrakt 20-letniego Czarnogórca z Górnikiem miała obowiązywać aż do czerwca 2028 roku. Z kolei Buksa podpisał umowę do końca sezonu 2026/27. Teraz wiemy już jednak, że wypełnili tylko jej skrawek.