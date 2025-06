Gdzie trafi Bułka? Pojawił się nowy, sensacyjny kierunek

Marcin Bułka ugruntował swoją pozycję na europejskiej arenie. Od kilku sezonów zbiera świetnie recenzje za występy w OGC Nice. Jego kontrakt z francuskim klubem wygasa za rok, w związku z tym to okno transferowe jest ostatnią okazją, by na nim zarobić. Chętnych na 25-latka nie brakuje, a władze ekipy z Lazurowego Wybrzeża miały przyjąć dwie oferty.

Zainteresowanie ze strony beniaminka Premier League

Niedawno Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl” informował, że do Nicei wpływały oferty za Marcina Bułkę, ale nie były one satysfakcjonujące. Klub z Lazurowego Wybrzeża ma oczekiwać za swojego bramkarza około 20 mln euro. Klubem, którego oferta była bliska tej kwocie, był Sunderland, czyli beniaminek Premier League.

Angielski klub poważnie traktuje sprawę wzmocnień drużyny po awansie z Championship. Za 23 mln euro wykupiono już Enzo Le Fee, który spędził tam już ostatnie pół roku na wypożyczeniu z z AS Romy. Lada chwila na Stadium of Light ma przybyć również 21-letni pomocnik, Habib Diarra, za którego sześciokrotni mistrzowie Anglii łącznie z bonusami zapłacą Strasbourgowi ponad 35 milionów euro. Są to dwa najdroższe transfery w historii klubu. Teraz „Czarne Koty” mają być bardzo blisko porozumienia w sprawie Marcina Bułki. Kwota transferu ma wynieść ponad 15 milionów euro, a dogadywane mają być ostatnie szczegóły.

Sensacyjna oferta

Jak jednak poinformował Santi Aouna z „Foot Mercato”, do tego transferu wcale nie musi dojść. To dlatego, że Nicea zaakceptowała również ofertę arabskiego Neom SC. To beniaminek Saudi Pro League, który w cuglach wygrał minione rozgrywki na drugim szczeblu. Przez ostatnie pół roku występował tam m.in. Said Benrahma, a teraz do klubu ma dołączyć Alexandre Lacazette. Piłeczka jest teraz po stronie 25-latka. Bułka dokona wyboru, do którego klubu chce dołączyć.

Reprezentant Polski rozegrał w OGC Nice 89 spotkań, w których zaliczył 30 czystych kont. W poprzednim sezonie wywalczył wraz z drużyną udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Bułka to wychowanek Escoli Varsovia, z której w 2016 roku trafił do Chelsea i spędził w niej trzy lata. Nie udało mu się w tym czasie zadebiutować w oficjalnym meczu pierwszej drużyny, natomiast kilka razy wystąpił w meczach towarzyskich.

Latem 2019 przeniósł się do innego wielkiego klubu – Paris Saint-Germain. W barwach paryskiego klubu zadebiutował w rozgrywkach Ligue 1, jednak był tam tylko rezerwowym bramkarzem. W kolejnych sezonach był wypożyczany do Cartageny, Le Chateauroux czy właśnie Nicei, do której trafił przed sezonem 2021/22. Tam również był opcją rezerwową. Swoje umiejętności mógł zaprezentować w Pucharze Francji, w którym zarówno on, jak i cała drużyna zaprezentowali się świetnie, docierając do finału, w którym przegrali z FC Nantes.

W 1/8 finału Bułka przyczynił się do wyeliminowania PSG, czyli drużyny, z której był wypożyczony. Nicea pokonała ich po rzutach karnych, w których Polak został bohaterem, broniąc dwie jedenastki. Po sezonie klub zdecydował się go wykupić za dwa miliony euro. Na dobre wskoczył jednak do bramki dopiero w rozgrywkach 2023/24, w których zachował aż 17 czystych kont, co było najlepszym wynikiem w Ligue 1.

fot. PressFocus