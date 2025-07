Rekordowa sprzedaż w historii St. Pauli

Kiedy FC St. Pauli awansowało do 1. Bundesligi w 2024 roku, wielu kibiców, a nawet ekspertów wróżyło klubowi z Hamburga szybki spadek. Jednak podopieczni Alexandera Blessina wyprowadzili wszystkich z błędu i zajęli czternaste miejsce, utrzymując się tym samym w niemieckiej ekstraklasie. Oprócz sukcesów sportowych, Pauli odnosi także sukcesy na polu biznesowym – niedawno dokonali oni rekordowej sprzedaży w historii klubu!

St. Pauli z rekordową sprzedażą zawodnika

SC Freiburg oficjalnie ogłosił pozyskanie kolejnego zawodnika przed rozgrywkami Ligi Europy – Philippa Treu, 24-letniego defensora, który ostatnio reprezentował barwy FC St. Pauli. Dla urodzonego w Heidelbergu zawodnika to powrót do dobrze znanego miejsca. Grający na wahadle zawodnik przeszedł bowiem przez młodzieżowe szczeble akademii Freiburga, zanim rozpoczął wędrówkę po seniorskich zespołach. Warto podkreślić, że dla „Pauli” to rekordowa sprzedaż w historii klubu.

TOP 5 sprzedaży w historii St. Pauli:

Philipp Treu – 5,5 mln euro (2025/26)

Morgan Guilavogui – 4,5 mln euro (2025/26)

Daniel-Kofi Kyereh – 4,5 mln euro (2022/23)

Marcel Halstenberg – 3,5 mln euro (2015/16)

Jakov Medic – 3 mln euro (2023/24)

Choć szczegóły zawartej umowy nie zostały ujawnione, klub poinformował chociaż, że piłkarz otrzyma numer 29. W ten sposób Treu dołącza do pierwszej drużyny Freiburga, by walczyć o miejsce w składzie w nadchodzącym sezonie Bundesligi. To zawodnik, który zna strukturę klubu od podszewki. Już jako 16-latek trafił do akademii SC Freiburg, gdzie rozwinął się piłkarsko i mentalnie. Jego talent szybko dostrzegli trenerzy, dzięki czemu w 2018 roku był częścią zespołu U-19, który triumfował w prestiżowym krajowym pucharze młodzieżowym – DFB Pokal. Rok później awansował do drużyny U-23, gdzie odegrał istotną rolę w rozwoju projektu rezerw klubu.

W barwach SC Freiburg II rozegrał łącznie 62 mecze na poziomie trzeciej ligi. Sezon 2020/2021 zakończył się historycznym awansem do 3. Ligi, który był wynikiem konsekwentnej pracy całego zespołu. Treu, jako jeden z liderów młodej ekipy, był nie tylko solidnym punktem defensywy, ale również jednym z tych, którzy pomagali budować drużynową tożsamość.

Powrót do Freiburga

Latem 2023 roku Philipp zdecydował się na zmianę otoczenia. Podpisał kontrakt z ambitnym FC St. Pauli, który wówczas rywalizował w 2. Bundeslidze. Dla Treu był to krok w kierunku większej ekspozycji na poziomie seniorskim. Sezon 2023/24 okazał się dla niego wyjątkowo udany – rozegrał 30 spotkań i przyczynił się do awansu „Kiezkickerów” do elity niemieckiej piłki. Jego solidna forma, zaangażowanie oraz taktyczna dojrzałość sprawiły, że ponownie znalazł się na radarze Freiburga.

− Myślę, że byłem w stanie znacznie rozwinąć swoją grę w St. Pauli i osiągnąłem dobre wyniki w moim pierwszym roku w Bundeslidze. Teraz chcę zrobić kolejny krok w moim rozwoju we Freiburgu. Znam tu wiele osób z czasów mojej gry w akademii i wiem, jaki rodzaj piłki nożnej jest rozgrywany we Freiburgu. Z niecierpliwością czekam na nowy sezon Bundesligi i nasze mecze w Lidze Europy – coś, czego wcześniej doświadczyłem tylko jako kibic we Freiburgu – powiedział po powrocie do Freiburga Treu.

Władze klubu postanowiły skorzystać z okazji i sprowadzić byłego wychowanka z powrotem. Teraz, z większym doświadczeniem i ograniem na różnych poziomach rozgrywek, Treu ma szansę odegrać znaczącą rolę w pierwszym zespole. Decyzja o jego zakontraktowaniu wpisuje się w filozofię klubu, który chętnie sięga po zawodników rozwiniętych w jego strukturach. 24-latek doskonale zna klimat Freiburga, jest świadomy oczekiwań i posiada umiejętności, by sprostać wymaganiom Bundesligi.

Philipp Treu – kariera i liczby

Philipp Treu urodził się 3 stycznia 2000 roku w Heidelbergu. Swoją piłkarską drogę rozpoczął w młodzieżowych strukturach SV Sandhausen i 1. FC Kaiserslautern, by w wieku 16 lat dołączyć do akademii Freiburga. W 2018 roku zdobył młodzieżowy Puchar Niemiec z zespołem U-19.

W sezonach 2019–2023 był filarem drugiego zespołu Freiburga, rozgrywając 62 mecze na poziomie 3. Ligi. Latem 2023 roku zasilił szeregi FC St. Pauli, gdzie w sezonie 2024/25 zagrał w 33 z 34 ligowych meczów, utrzymując się z kolegami w pierwszej Bundeslidze. Teraz, po dwóch latach przerwy, wraca do Freiburga – tym razem jako pełnoprawny członek pierwszej drużyny.

fot. screen YouTube