OFICJALNIE: Jagiellonia Białystok pożegnała utalentowanego skrzydłowego. Zagra w Betclic 1. Lidze

Jagiellonia Białystok przechodzi spore zmiany kadrowe. Wielu zawodników już opuściło trzecią drużynę minionego sezonu Ekstraklasy, jednak też kilku nowych pojawiło się do dyspozycji Adriana Siemieńca. Trener nie będzie miał dużego bólu głowy jak zastąpić młodego skrzydłowego, który właśnie przeniósł się na Podkarpacie, bowiem ten nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nawet nie zadebiutował w pierwszej drużynie.

Jagiellonia pożegnała kolejnego zawodnika

Jagiellonia po zdobyciu brązowego medalu w Ekstraklasie i dotarciu do ćwierćfinału Ligi Konferencji rozstała się z wieloma zawodnikami. Po zakończonych wypożyczeniach do macierzystych klubów wrócili: Enzo Ebosse, Darko Churlinov i Joao Moutinho. Do Górnika Zabrze przenieśli się Jarosław Kubicki i Michal Sacek, a z kolei do Lecha Poznań wrócił Mateusz Skrzypczak. Dodatkowo nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa został Lamine Diaby-Fadiga, jednak jego strata nie będzie zbytnio bolesna, bo w drugą stronę powędrował Dawid Drachal. O zakończeniu przygody z Białymstokiem zadecydował też Kristoffer Hansen.

Masłowski mówił dwa tygodnie temu o pięciu nowych zawodnikach:– Potrzebujemy wzmocnień na kilku pozycjach. Obecnie szukamy transferów na pozycji środkowego pomocnika, skrzydłowego, bocznych obrońców oraz stopera. To są tematy bardzo zaawansowane i prowadzimy rozmowy, więc niebawem któraś z tych pozycji zostanie zasilona. Rzeczywiście – nowym skrzydłowym Jagiellonii został Louka Prip z tureckiego Konyasporu. Na Podlasie przeniósł się także napastnik Dimitris Rallis oraz po roku spędzonym w dwóch zagranicznych ekipach do macierzystego klubu wrócił Bartłomiej Wdowik.

Mimo licznych odejść okazało się, że to nie koniec, jednak znacznie mniej dotkliwe niż poprzednie. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że po roku spędzonym w Jagiellonii do występującej w Betclic 1. Lidze Stali Rzeszów przenosi się Filip Wolski. 19-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Filip Wolski to skrzydłowy, który dołącza do naszego zespołu z wyraźnym celem dalszego rozwoju i rywalizacji na wyższym poziomie. Wyróżnia się szybkością i dryblingiem, co daje zespołowi nowe możliwości w ataku. Filip wzmocni rywalizację na skrzydłach – pozycji, na której w tym okienku transferowym dojdzie do największej liczby zmian – powiedział dyrektor sportowy Stali Rzeszów Jarosław Fojut przy oficjalnym ogłoszeniu transferu.

Nowy piłkarz Stali Rzeszów z… niechlubną przeszłością

Filip Wolski, zanim jeszcze dołączył do Jagiellonii Białystok, był zawodnikiem Lecha Poznań. Mimo młodego wieku zaczął nawet grać w rezerwach na poziomie II ligi i był kluczowym zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Marcina Włodarskiego. Miał spory wkład w duży sukces na EURO do lat 17, jakim był awans do półfinału, co oznaczało awans na mistrzostwa świata. Skrzydłowy na ten turniej również został powołany, jednak na nim nie zagrał i przedwcześnie wrócił do domu. Razem z Oskarem Tomczykiem, Filipem Rózgą oraz Janem Łabędzkim zostali ukarani za spożywanie alkoholu w trakcie zgrupowania kadry narodowej.

Było to jedną z przyczyn tego, że Lech nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu ze swoim skrzydłowym, który po zakończeniu sezonu przeniósł się właśnie do Jagiellonii. Można było oczekiwać, że dostanie szansę na debiut w Ekstraklasie, ale to się nie wydarzyło. Adrian Siemieniec wolał stawiać na chociażby dwa lata młodszego Oskara Pietuszewskiego. Wolski grał głównie w rezerwach, jednak zaliczył też występy w zespole juniorów. Na poziomie Betclic 3. Ligi rozegrał 26 spotkań, strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Zanotował niecałe 1500 minut, bowiem rzadko kiedy był na boisku przez pełne 90 minut.

– Po sezonie w trzeciej lidze chciałbym spróbować czegoś więcej. Myślę, że Stal to dobre miejsce, by zaistnieć w poważnej po piłce – powiedział Filip Wolski w pierwszym wywiadzie dla klubowych mediów po podpisaniu kontraktu. To klub, który stawia na młodych zawodników i w cuglach wygrywa klasyfikację Pro Junior System. Wolski to rocznik 2006, a ważnymi piłkarzami w poprzednim sezonie byli: Szymon Kądziołka (2006), Szymon Łyczko (2006), Michał Synoś (2007), Karol Łysiak (2004) oraz Patryk Warczak i Krzysztof Bąkowski (obaj 2003).

Fot. Stal Rzeszów