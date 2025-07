Diogo Jota zginął w wypadku samochodowym. Miał 28 lat

Śmierć to nieodłączny element życia, ale za każdym razem gdy umiera ktoś, kto najpiękniejsze lata ma przed sobą jest to niewyobrażalna tragedia. Diogo Jota miał 28 lat. W nocy z 2 na 3 lipca zginął w wypadku samochodowym i wraz z nim śmierć poniósł jego brat, Andre. Cały świat piłki nożnej wstrząśnięty jest doniesieniami z Hiszpanii.

Diogo Jota miał 28 lat

Diogo Jota zginął w wypadku samochodowym w prowincji Zamora w Hiszpanii. Tę wstrząsającą nowinę przekazała o poranku 3 lipca hiszpańska „Marca”, godzinę po informacji lokalnego oddziału straży pożarnej o śmierci dwóch osób w wieku 28 i 26 lat. Do wypadku miało dojść w nocy z 2 na 3 lipca, o godzinie 0:40. Auto, którym podróżowali bracia wypadło z drogi i stanęło w płomieniach. Działo się to około 65. kilometra drogi w kierunku Benavente. Jest to droga, którą podróżują najczęściej wyjeżdżający z Hiszpanii w kierunku Portugalii.

Według hiszpańskiego dziennika wiele źródeł sugeruje, że w samochodzie, którym podróżowali bracia miało dojść do przebicia opony, co skutkowało późniejszym tragicznym zdarzeniem. Ogień z pojazdu miał też rozprzestrzenić się na pobliską roślinność w gminie Palacios de Sanabria.

Portugalska Federacja Piłkarska potwierdziła już tę tragiczną informację o śmierci ich piłkarza. Zrobiło to również FC Porto, żegnając Diogo i jego brata Andre. Obaj byli piłkarzami „Smoków”, ale ten drugi tylko w kategorii młodzieżowej. Liverpool 1,5 h od tragicznego newsa także wrzucił czarne zdjęcie z podpisem, że wszyscy są tą wiadomością zdewastowani. Wszystkie kluby zaczęły pod tym postem wstawiać swoje kondolencje – głównie angielskie, ale są też słowa wsparcia od Sevilli, Osasuny, Getafe, Girony, FC Nantes, Bayeru Leverkusen czy Wolfsburga i co chwilę pojawiają się od kolejnych klubów.

Tragedia z udziałem dwóch piłkarzy

Jota trafił do drużyny „The Reds” w 2020 roku za 41 milionów funtów. W 182 spotkaniach zdobył 65 bramek i zanotował 26 asyst. Jego wiodącą cechą była eksplozywność, mocny pressing, aczkolwiek w ostatnim czasie regularnie wypadał gry z powodu urazów. Grywał jako lewy skrzydłowy, a czasem jako numer dziewięć. W klubie z Anfield łącznie wywalczył trzy trofea. W minionym sezonie wygrał mistrzostwo Anglii z Liverpoolem i Ligę Narodów z kadrą Portugalii. Jego prime time w Liverpoolu to zwłaszcza pierwszy pełny sezon – 2020/21. Zdobył wtedy 15 bramek w Premier League i rozegrał blisko 2400 ligowych minut.

Jego ostatnim spotkaniem w narodowych barwach był finał Ligi Narodów w Monachium, który odbył się 8 czerwca. Wtedy to rozegrał całą drugą połowę dogrywki, ale nie brał czynnego udziału w serii jedenastek, wygranych przez jego kolegów. Diogo Jota osierocił żonę i trójkę dzieci – Denisa (2021), Duarte (2023) oraz córkę, urodzoną w 2024, której to imienia nie podano do wiadomości publicznej. Dodatkowej tragedii dodaje fakt, że poślubił Rutę Cardoso niecałe dwa tygodnie przed śmiercią – 22 czerwca…

Inny z pasażerów zniszczonego auta, prywatnie jego brat Andre Silva także był profesjonalnym piłkarzem i grał w Portugalii dla drugoligowego Penafiel. Miał 25 lat. Był wychowankiem klubu Pacos de Ferreira. Występował na pozycji środkowego pomocnika i był ważną postacią pierwszego składu.

