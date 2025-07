OFICJALNIE: Lech Poznań przedłużył kontrakt ze swoim bramkarzem

Lech Poznań jest znany z dobrego szkolenia i promowania utalentowanych młodzieżowców. Wielu z nich później debiutuje w reprezentacji i za miliony euro wyjeżdża za granicę. Teraz obecny mistrz Polski ogłosił przedłużenie kontraktu ze zdolnym bramkarzem, który po powrocie z wypożyczenia do Betclic 1. Ligi będzie chciał powalczyć o miejsce między słupkami.

Lech stawia na wychowanków – tych starszych i młodszych

To okienko transferowe w wykonaniu Lecha jest szczególnie powiązane z wychowankami i ich powrotami. Już oficjalny stał się transfer Mateusza Skrzypczaka. Środkowy obrońca mocno związany z klubem. Gdy grał niewiele, bo był czwartym stoperem w hierarchii Macieja Skorży, to zdecydował się odejść do Jagiellonii Białystok, z którą najpierw zdobył mistrzostwo Polski, a później dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jednocześnie stał się najlepszym obrońcą w Ekstraklasie oraz zadebiutował w reprezentacji Polski.

Do Lecha wrócił także Robert Gumny. Prawy obrońca w barwach Augsburga rozegrał ponad 100 meczów na poziomie Bundesligi, a taka sztuka nie każdemu się udaje. Dostał także kilka szans w reprezentacji. Świetnie wypadł w sparingu z Chrobrym Głogów, w którym to zanotował dwie asysty. Ostatnio kontrakt przedłużył wychowanek z pokolenia, które dopiero zaczyna się przebijać do seniorskiego futbolu. Na dłużej w Lechu zostanie mający już rozegrane dwa spotkania w Ekstraklasie Sammy Dudek z rocznika 2008.

Lech przedłużył kontrakt z kolejnym wychowankiem

Jak właśnie oficjalnie poinformował mistrz Polski, to nie koniec zatrzymywania na dłużej swoich najbardziej uzdolnionych wychowanków. Nową umowę z klubem podpisał Krzysztof Bąkowski – 21-letni bramkarz wracający z wypożyczenia do Betclic 1. Ligi, który będzie miał za zadanie konkurować o miejsce między słupkami z Bartoszem Mrozkiem. Kontrakt po przedłużeniu będzie obowiązywał przez cztery następne lata.

– Krzysiek to bramkarz, który praktycznie każdy etap na drodze swojego rozwoju w juniorach przeszedł w naszej akademii. Następnie zbierał cenne doświadczenie już w dorosłej piłce zarówno w naszych drugoligowych rezerwach, jak i na wypożyczeniu w drużynach występujących głównie na zapleczu ekstraklasy. Za nim pełny sezon rozegrany w Stali Rzeszów, po którym wrócił do Lecha przygotowany na rywalizację o miejsce w naszej bramce. Czeka go z pewnością niełatwe zadanie, ale wierzymy, że posiada on wszelkie predyspozycje ku temu, by zapracować na swoją szansę w najbliższym czasie – powiedział dyrektor sportowy Tomasz Rząsa dla klubowych mediów.

Zrobiło się miejsce w bramce. Bąkowski zastąpi w składzie Filipa Bednarka, który odszedł do Sparty Rotterdam. Doświadczony golkiper jest ceniony w lidze holenderskiej, gdzie spędził wiele lat kariery.

Bąkowski będzie walczył o debiut

Krzysztof Bąkowski od wielu lat trenuje z pierwszym zespołem Lecha Poznań lub występuje w rezerwach, jednak do tej pory nie doczekał się debiutu. Kilkukrotnie był już także wypożyczany. Zdecydowanie najlepiej mu szło w Stali Rzeszów, gdzie był dwukrotnie. Zaliczył także transfery czasowe do Stomilu Olsztyn, Polonii Warszawa oraz Radomiaka Radom, w którym zadebiutował na poziomie Ekstraklasy. Ostatni sezon w całości spędził na Podkarpaciu. W 30 meczach zachował sześć czystych kont, a w samej końcówce starcia z Chrobrym Głogów wyleciał z boiska po zobaczeniu czerwonej kartki.

W Stali zdarzało mu się zaliczać kapitalne spotkania – m.in. z Pogonią Siedlce, gdzie miał aż 11 interwencji. Końcówka w wykonaniu rzeszowian była już jednak beznadziejna – przegrali aż 10 na 11 ostatnich spotkań. Bąkowski to wciąż młody zawodnik, bo z rocznika 2003, a jednak w Stali Rzeszów był… jednym ze starszych i bardziej doświadczonych. Trzon zespołu stanowili tam bowiem: Szymon Kądziołka (2006), Szymon Łyczko (2006), Michał Synoś (2007), Karol Łysiak (2004) oraz Patryk Warczak i wspomniany Krzysztof Bąkowski (obaj 2003).

– Cieszę się, że mogę nadal reprezentować barwy klubu z mojego rodzinnego miasta, Lecha Poznań. Przedłużenie kontraktu to dla mnie duże wyróżnienie i kolejny krok w rozwoju. Po powrocie z wypożyczeń wracam z większym doświadczeniem i jeszcze większą motywacją do pracy. Mocno liczę na debiut w pierwszym zespole Lecha. To marzenie, które noszę w sobie od dziecka i które chcę w końcu spełnić. Moim celem jest dalszy rozwój, ciężka praca i gotowość do pomocy drużynie w każdej chwili – powiedział Bąkowski po przedłużeniu kontraktu z Lechem.

Lech Poznań 13 lipca zagra o Superpuchar Polski z Legią Warszawa. Zakłady bukmacherskie widzą faworyta w „Kolejorzu”. Potem zmierzy się z Cracovią w PKO BP Ekstraklasie, a przygodę z el. Ligi Mistrzów rozpocznie od II rundy, czyli w dniach 22-23 lipca. Jego rywalem będzie Egnatia Rrogozhine z Albanii lub Breidablik z Islandii.