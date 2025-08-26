OFICJALNIE: Werder reaguje na problemy w obronie

Werder Brema może mówić o wielkim pechu na początku sezonu 2025/26. Wystarczy wspomnieć, że kontuzjowanych w pierwszym zespole SVW jest aż sześciu defensorów! W związku z tym kierownictwo sportowe bremeńskiego klubu postanowiło zareagować na rynku transferowym, pozyskując doświadczonego gracza z Anglii.

Werder reaguje na kryzys w obronie

Początek sezonu 2025/26 okazał się dla Werderu Brema wyjątkowo pechowy. Już na starcie rozgrywek trener Horst Steffen musi mierzyć się z poważnym kryzysem kadrowym w linii obrony – kontuzjowanych jest aż sześciu defensorów pierwszego zespołu. Najbardziej dotkliwe są urazy kapitana Marco Friedla oraz letniego nabytku Maximiliana Woebera. W związku z tym klub zdecydował się na błyskawiczną reakcję na rynku transferowym.

We wtorek dyrektor sportowy Peter Niemeyer ogłosił wypożyczenie Yukinariego Sugawary z Southampton FC. 25-letni prawy obrońca dołączył do zespołu na zasadzie rocznego wypożyczenia, z zawartą opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Japoński defensor przeszedł już testy medyczne i ma być natychmiast gotowy do gry.

Sugawara, który ma na koncie 15 występów w reprezentacji Japonii, to gracz dobrze znany w europejskich ligach. Szeroką rozpoznawalność zdobył podczas pięcioletniego pobytu w holenderskim AZ Alkmaar, gdzie rozegrał niemal 200 spotkań i strzelił 14 bramek. W 2024 roku przeniósł się do Southampton, w którym rozegrał 35 meczów, zdobywając jednego gola i jedną asystę.

— Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Yukinari zdecydował się na transfer do Werderu. To zawodnik z doświadczeniem na poziomie europejskich pucharów, Premier League i Eredivisie. Wierzymy, że od razu wniesie jakość do naszej defensywy – powiedział Niemeyer.

Trzeci Japończyk w historii Werderu

Sugawara to trzeci Japończyk w historii klubu z Bremy, który od lat stara się łączyć młodzież z doświadczeniem i reagować elastycznie na kryzysy kadrowe. W trudnym momencie sezonu ten ruch może okazać się kluczowy dla utrzymania stabilności w defensywie i kontynuacji dobrego startu Zielono-Białych.

– Yukinari udowodnił swoją klasę na wysokim poziomie. To szybki, twardy prawy obrońca, który może grać również na innych pozycjach na flance oraz ogólnie w klasycznej czwórce. Podczas naszych rozmów wykazał się bardzo pozytywnym nastawieniem i mentalnością. Jestem przekonany, że będzie świetnym wzmocnieniem naszej grupy – skomentował trener Horst Steffen.

Problemy bremeńczyków były aż nadto widoczne w meczu z Eintrachtem Frankfurt, który zakończył się porażką 1:4. Na domiar złego, na dłuższy czas wypadł po tym starciu Marco Frield, który doznał urazu więzadła wewnętrznego w kolanie. Mając na uwadze liczne problemy kadrowe w obronie, wiele wskazuje na to, że Sugawara zadebiutuje w pierwszym zespole Werderu już w najbliższą sobotę, kiedy to czeka ich arcytrudne zadanie w rywalizacji z wicemistrzem Niemiec, czyli Bayerem 04 Leverkusen. Z drugiej strony dla Japończyka to doskonała szansa na przywitanie się z Bundesligą.

fot. screen/Youtube