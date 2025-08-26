Benfica – Fenerbahce – 27.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Benfica – Fenerbahce

Rozgrywki: Eliminacje Ligi Mistrzów

Data i godzina: 27 sierpnia, 21:00

Stadion: Estadio da Luz, Lizbona

W decydującym spotkaniu fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, Benfica podejmie u siebie Fenerbahce. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem w Turcji. Benfica to regularny uczestnik Ligi Mistrzów, natomiast Turcy ostatni raz w tych elitarnych rozgrywkach znaleźli się w 2008 roku, co może zaskakiwać biorąc pod uwagę medialność klubu. Będzie to też stacie dwóch portugalskich trenerów, słynnego Jose Mourinho i mniej doświadczonego Bruno Lage. Który z nich okaże się górą? Sprawdź typy na mecz Benfica – Fenerbahce.

Benfica – Fenerbahce – typy bukmacherskie

Benfica – Fenerbahce: zwycięstwo Benfiki

Spotkanie zapowiada się emocjonująco, jednak oba zespoły zagrają zachowawczo. Benfica nie straciła jeszcze bramki w obecnym sezonie, z kolei Fenerbahce w pięciu ostatnich spotkaniach siedmiokrotnie trafiało do siatki rywala. Pierwszy mecz nie przyniósł nam żadnej bramki i moim zdaniem nie ujrzymy ich zbyt wielu także w rewanżu. Benfica powinna zwyciężyć to spotkanie w regulaminowym czasie gry, jednak nie będzie to zwycięstwo znaczące, a w całym meczu nie padnie więcej niż 2,5 bramki. Solidnie grający blok obronny raczej nie dopuści gości do zbyt wielu okazji, a spotkania przeciwko Nicei i Tondeli pokazały, że na własnym obiekcie Benfica jest bardzo skuteczna.

Pierwszy mecz obfitował w kartki, gdyż sędzia Daniel Siebert pokazał ich aż dziewięć, z czego dwie przełożyły się na czerwień dla Florentino z Benfiki. Sam fakt, że jest to spotkanie rewanżowe, sprawia że, odczuwalna presja jest znacznie większa. Pod koniec regulaminowego czasu mogą niektórym zawodnikom puścić nerwy, dlatego stawiałbym także na więcej niż 8,5 kartki.

Propozycje typów bukmacherskich na Benfica – Fenerbahce

zwycięstwo Benfiki @1.58

poniżej 2,5 bramki @1.98

powyżej 6,5 kartki @1.85

Benfica – Fenerbahce – zapowiedź meczu

Gospodarze przystąpią do rewanżu w dobrych nastrojach. Bezbramkowy remis na wyjeździe stawia ich w korzystnej sytuacji przed drugą częścią rywalizacji. Dodatkowo w poprzedniej kolejce udało im się pokonać 3:0 Tondelę. Rewanżowe spotkanie poprzedniej rundy eliminacyjnej Orły również rozegrały na Estadio da Luz, wygrywając 2:0 z Niceą. Fenerbahce z kolei rozpoczęło ten sezon nieco słabiej. Co prawda poprzednia kolejka przyniosła gościom zwycięstwo 3:1 nad Kocaelisporem, jednak w pierwszej kolejce zremisowali 0:0 na wyjeździe z Goztepe, a w poprzedniej rundzie eliminacji na De Kuip w Rotterdamie, przegrali 1:2.

Gdzie oglądać mecz Benfica – Fenerbahce

Mecz Benfica – Fenerbahce będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Benfica – Fenerbahce

Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Rios, Barrenechea – Barreiro – Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Rios, Barrenechea – Barreiro – Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu Fenerbahce: Egribayat – Muldur, Skirniar, Oosterwolde – Semedo, Amrabat, Fred, Brown – Szymański – Duran, En-Nesyri

Statystyki na typy bukmacherskie Benfica – Fenerbahce

Benfica nie przegrała jeszcze w tym sezonie i nie straciła bramki.

Fenerbahce zdobyło jedną bramkę w dwóch wyjazdowych meczach sezonu.

Goście nie zdołali awansować do Ligi Mistrzów w ośmiu ostatnich próbach.

fot. Press Focus, IMAGO