Kolejny polski piłkarz z transferem do Niemiec. Grał dla Legii

Maik Nawrocki to młodzieżowy reprezentant Polski, który choć urodził się w Niemczech, to od samego początku utożsamia się z naszym krajem, reprezentując go w młodzieżowych drużynach od najmłodszych lat. Przez ostatnie dwa lata były piłkarz Legii grał dla Celtiku, zaś niebawem ponownie zawita na niemieckim podwórku.

Nawrocki piłkarzem widmo

Reprezentant młodzieżowej kadry Polski trafił do Celtiku z Legii Warszawa za około 5 milionów euro. Pierwsze tygodnie w Glasgow dawały nadzieję, ale kontuzje i silna rywalizacja w defensywie ograniczyły go do zaledwie 18 występów w dwóch sezonach. Zainteresowanie znad Bałtyku sugerowało powrót do Ekstraklasy, lecz nastolatek postawił na jego rozwój w Niemczech. Zdarzyło się w pewnym momencie, że na kolejny występ przyszło mu czekać aż 139 dni. Kibice dziwili się, że ktoś taki w ogóle jeszcze jest w klubie! Najczęstsze reakcje w sieci wyglądały tak:

Nawrocki dwa razy z rzędu został mistrzem Szkocji, ale miał w to bardzo mały wkład. W sezonie 2024/25 zagrał tylko w trzech ligowych spotkaniach, jednym w Pucharze Szkocji, jednym w Pucharze Ligi Szkockiej. Pod koniec rozgrywek… strzelił nawet gola z Aberdeen, ale już wtedy dawno było jasne, że Celtic jest mistrzem. W Szkocji gra się nietypowym systemem trzech meczów z każdym (33 spotkania) i po jednym meczu po podziale tabeli na pół (pięć spotkań). Daje to w sumie 38 kolejek.

Kolejny polski piłkarz w Niemczech

Rozpoczęty 5 lipca sezon 2025/26 przynosi nowy rozdział w karierze Maika Nawrockiego. 24-letni stoper, który po transferze do Celtiku Glasgow w 2023 roku napotkał poważne trudności, teraz kieruje swoje kroki ku Hannoverowi 96. Niemiecki klub z 2. Bundesligi finalizuje wypożyczenie zawodnika z opcją wykupu – potwierdził to renomowany dziennikarz Florian Plettenberg. Wydaje się, że polski defensor, pomimo ofert powrotu do Polski (m.in. z Pogoni Szczecin), wybrał rozwój w silniejszym otoczeniu.

Dla Nawrockiego Hannover to szansa na stabilizację i odbudowę reputacji. Klub z Dolnej Saksonii, który zakończył poprzedni sezon na 9. miejscu, liczy na zwiększenie konkurencji w defensywie. Nawrocki przeszedł już testy medyczne i wkrótce dołączy do przygotowań z drużyną.

W porozumieniu z Celtikiem uwzględniono opcję wykupu, co umożliwia Hannoverowi zakontraktowanie młodzieżowego reprezentanta Polski na stałe w przypadku udanego sezonu. Dla zawodnika to kluczowy moment: szansa na regularną grę i pokazanie umiejętności na poziomie europejskiego futbolu, czego w Szkocji mu zabrakło. Zwykle struktury 2. Bundesligi stanowią bardzo solidne środowisko do odbudowy formy. Spotka się tam ze znanymi z PKO BP Ekstraklasy piłkarzami. Do Hannoveru 96 odszedł najlepszy strzelec Cracovii – Benjamin Kallman. Potem też drugi gracz Cracovii – Virgil Ghita.

Maik Nawrocki (ur. 7 lutego 2001 w Bremie) to wychowanek Werderu Brema, gdzie spędził lata 2006–2021. W sezonie 2020/21 przeszedł do Warty Poznań (trzy mecze, jeden gol). Kolejnym kierunkiem była Legia Warszawa, która najpierw go wypożyczyła, a następnie kupiła na zasadzie transferu definitywnego (zagrał tu 60 spotkań). W Legii zdobył Puchar i Superpuchar Polski (2022/23) i stał się tak ważną postacią, że trafił do Szkocji, podpisując tam pięcioletnią umowę. W reprezentacji Polski występował na wszystkich szczeblach juniorskich do U-21.

