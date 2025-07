Krystian Getinger ma nowy klub. Już w nim grał

Krystian Getinger to prawdziwa legenda Stali Mielec. Z racji na czasy w których grał w klubie ciężko mu się mierzyć tego samego typu osiągnięciami co choćby Grzegorz Lato, ale prawie 37-letni piłkarz stał się dla kibiców hasłem-synonimem. Jeżeli mówiło się o Stali to pierwszą myślą często bywał Getinger. Po 12 latach klub doszedł do wniosku, że nie przedłuży z piłkarzem umowy, w związku z czym siłą rzeczy musiał zmienić pracodawcę. I zmienia na takiego… którego już zna.

Getinger z powrotem w klubie, który zna

Zgodnie z informacjami Kamila Bętkowskiego, Getinger wraca do Stalowej Woli. Wraca, bowiem grał tam w latach 2010-2013. Rozegrał dla „Stalówki” w swojej karierze łącznie 73 spotkania i zanotował sześć bramek. Będzie to dla niego więc kolejny powrót do miejsca, które zna. W końcu do Stali Mielec wracał on po pobycie w Zagłębiu Lubin i to jako wychowanek mieleckiego klubu.

Stal Stalowa Wola w sezonie 2024/25 zajęła ostatnie, 18. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Przez większość sezonu podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego byli ligowym outsiderem wraz z Pogonią Siedlce. Stal wygrała po raz pierwszy dopiero w 11. kolejce, a na Mazowszu kapitalną pracę w międzyczasie wykonał Adam Nocoń.

Utrzymał on siedlczan w ostatnich minutach ostatniej kolejki, w dodatku w trudnej sytuacji finansowo-organizacyjnej dla klubu. Drużyna z Podkarpacia zwolniła Pietrzykowskiego po serii siedmiu kolejnych meczów bez wygranej, na zakończenie z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie notując dwa remisy.

Kontrowersyjne odejście – finanse to pretekst?

W styczniu 2024 roku, Getinger wraz z Mateuszem Matrasem oraz Piotrem Wlazłą przedłużył umowę do końca czerwca 2026 roku. Teraz jednak, z końcem czerwca 2025 roku mielecki klub pożegnał legendarnego dla swojej historii współczesnej defensora. Sugeruje to, że umowa podpisana półtora roku wcześniej zawierała jedynie kontrakt na sezon z przedłużeniem o kolejne 12 miesięcy. „Biało-Niebiescy” z tej opcji (jak widać) nie skorzystali.

Jego były klubowy kolega z Mielca Grzegorz Tomasiewicz dość dosadnie skomentował pożegnanie klubu z Getingerem. – Getek, Ty wiesz co myślę. Powinieneś być do końca życia w strukturach klubu, ale to może kiedyś – po zmianie trenera i zarządu. (…) Ktoś musiał udowodnić, że jest większy od Ciebie.

Krótko po pożegnaniu Getingera przez klub i mocno oddanych mu kibiców, Stal Mielec ogłosiła pozyskanie na zasadzie wypożyczenia 18-letniego Dawida Mazurka. Po spadku w Mielcu nastąpiło bardzo mocne sprzątanie kadry. Na jeden z komentarzy odpowiedział sam prezes Jacek Klimek: – Dawid, witaj i powodzenia, ale naprawdę ciężko zrozumieć taki ruch. Niedoświadczony piłkarz, jeszcze na wypożyczenie, w miejsce Getka. Takie słowa napisał jeden z kibiców.

Prezes Klimek z kolei odpowiedział mu: – I nigdy Pan tego nie zrozumie dopóki nie poprowadzi klubu sportowego przez co najmniej 3 miesiące. Czyżby jednak finanse były tylko pretekstem do tego, aby pozbyć się „problemu”? Tego się pewnie nie dowiemy, o ile Getinger nie powie prawdy po zakończeniu kariery, do którego z racji wieku niewątpliwie coraz bliżej. Klimek pod koniec sezonu, gdy Stal miała naprawdę małe szanse na utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie… szczycił się „zielonym Excelem” i brakiem nadzoru finansowego. Kibicom było to mocno nie w smak.

Fot. PressFocus