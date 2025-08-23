Lechia Gdańsk – Arka Gdynia – 24.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lechia Gdańsk – Arka Gdynia

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 24 sierpnia, 18:30

Stadion: Polsat Plus Arena, Gdańsk

Przed nami 47. derby Trójmiasta. Atmosfera jest niezwykle gorąca, a na gdańskim stadionie zasiądzie niemal komplet kibiców. Zarówno gospodarze, jak i goście nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Lechia rozpoczęła rozgrywki z ujemnymi punktami i nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Arka, choć była najlepszym zespołem ubiegłego sezonu 1. Ligi, prezentuje się najsłabiej z beniaminków, zajmując 14. miejsce w lidze. Kto zwycięży bitwę o panowanie w regionie? Sprawdź typy na mecz Lechia Gdańsk – Arka Gdynia.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: powyżej 2,5 bramki

Emocje i wysoka stawka powinny przełożyć się na otwarte widowisko. Statystyki mówią jasno. Każdy z pięciu meczów Lechii obecnego sezonu zakończył się przynajmniej trzema bramkami. Podobnie było w dwóch ostatnich spotkaniach Arki. Co więcej, w dwóch dotychczasowych meczach Lechii na własnym obiekcie padło aż 13 goli. Dlatego głównym typem na to spotkanie jest powyżej 2,5 bramki.

Wysoka intensywność i ataki z obu stron przyniosą nam zapewne duże zamieszanie wokół pola karnego. Możemy więc założyć, że padnie duża ilosć rzutów rożnych, dlatego stawiałbym na powyżej 9,5 kornerów na przestrzeni 90. minut. Można też skorzystać z kursu łączonego na 1,5 bramki, powyżej 8,5 rzutów rożnych i ponad 3,5 kartki. Charakterystyka meczów derbowych i gorąca atmosfera powinny sprawić, że co niektórzy zawodnicy mogą popełniać błędy, które przypłacą kartonikiem.

Propozycje typów bukmacherskich na Lechia Gdańsk – Arka Gdynia

powyżej 2,5 bramki @1.62

powyżej 9,5 rzutów rożnych @1.65

powyżej 1.5 gola + powyżej 8.5 rzutów rożnych + powyżej 3.5 kartek @1.85

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia – zapowiedź meczu

Gospodarze zajmują obecnie ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Co prawda otrzymali oni od Komisji Ligi pięć ujemnych punktów, jednak licząc tylko „ugrane” punkty, wyprzedaliby jedynie Piasta Gliwice jednym „oczkiem”. I to mając dwa spotkania mniej. Gdańszczanie ponieśli tydzień temu bolesną porażkę 2:6 z Zagłębiem Lubim, remisując wcześniej dwa spotkania, z Cracovią i Motorem. Arka prezentuje się nieco lepiej od lokalnego rywala, jednak najsłabiej z trójki tegorocznych beniaminków. Poprzedni tydzień także nie należał do najbardziej udanych, ponieważ przegrali oni aż 1:4 z GKS-em Katowice.

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Arka Gdynia

Mecz Lechia Gdańsk – Arka Gdynia będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Premium i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lechia Gdańsk – Arka Gdynia

Lechia: Weirauch – Vojtko, Olsson, Diaczuk, Jaunzems – Awadalla, Kapić, Żelizko, Mena – Bobcek, Wiunnyk

Weirauch – Vojtko, Olsson, Diaczuk, Jaunzems – Awadalla, Kapić, Żelizko, Mena – Bobcek, Wiunnyk Arka: Węglarz – Abramowicz, Celestine, Marcjanik, Navarro – Kocyła, Nguiamba, Sidibe, Kerk, Predenkiewicz – Espiau

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – Arka Gdynia

Każdy mecz Lechii w tym sezonie przyniósł powyżej 2,5 bramki.

W dwóch dotychczasowych spotkaniach w Gdańsku padło łacznie 13 bramek.

Arka nie wygrała w tym sezonie wyjazdowego meczu.

fot. Press Focus, Piotr Matusewicz