Rewelacja ostatniego sezonu Premier League z rekordem sprzedażowym

Nottingham Forest zaskoczyło swoimi poczynaniami w Premier League dosłownie wszystkich, a ich sukces był bez wątpienia uzależniony od eksplozji formy pojedynczych zawodników, którzy są aktualnie rozchwytywani. Wedle najnowszych informacji ustanowiony zostanie rekord sprzedażowy klubu z City Ground, bowiem Newcastle United, dokonało jednego z bardziej imponujących ruchów tego okienka transferowego w Anglii.

Rewelacja Premier League traci gwiazdę – Elanga odchodzi

Ostatni sezon angielskiej ekstraklasy zwiastował w wiele niespodziewanych rezultatów, ale chyba zdecydowanie największym była forma Nottingham Forest. Do ostatniej kolejki realnie walczyli oni o prawo gry już nie tylko w jakichkolwiek europejskich rozgrywkach, ale w samej Lidze Mistrzów. Taka forma korelowała z wystrzałem formy poszczególnych graczy, takich jak Chris Wood, Ola Aina, który przedłużył ostatnio kontrakt, czy Anthony Elanga – bez wątpienia jednego z najważniejszych elementów całej układanki Nuno Espirito Santo.

Od dłuższego czasu mówiło się o możliwym wykupieniu Elangi, ale brakowało konkretów. Takowe informacje pojawiły się jeszcze w czerwcu, kiedy to według „The Athletic” Nottingham odrzuciło ofertę opiewającą na 45 milionów funtów. Teraz kwota ta znacznie wzrosła i wynosi już ponad 50 milionów funtów. David Ornstein z ww. redakcji informował iż wyniesie on 52, natomiast Fabrizio Romano w swoim słynnym ogłoszeniu „here we go” podał kwotę 55 milionów funtów podstawy.

Elanga ma podpisać nowy pięcioletni kontrakt z Newcastle, a w ciągu najbliższych godzin ma przejść testy medyczne. Do końca bieżącego tygodnia temat tego transferu powinien się formalnie zamknąć. Jeśli doniesienia w kontekście kwoty się potwierdzą, będzie to najdrożej sprzedany zawodnik w historii Nottingham. Wcześniej to miano należało do Brenana Johnsona, który kosztował Tottenham 47,5 miliona funtów.

Elanga pasuje do Newcastle?

Ostatni sezon idealnie pokazał, na co tak naprawdę stać szwedzkiego skrzydłowego, który wcześniej prawdopodobniej nie miał okazji do tego, by pokazać pełen potencjał. Układanka Nuno Espirito Santo było tak skonstruowana, że Elanga pełnił jedną z najważniejszych funkcji na murawie i nie był stricte przywiązany do pozycji. Jego dynamizm i przebojowość idealnie wpasowały się w styl portugalskiego szkoleniowca, który uwielbiał bezpośrednie przejścia do fazy ataku, co analizowaliśmy jeszcze w przerwie zimowej.

Elanga góruje w większości statystyk nad aktualnym zestawem skrzydłowych w Newcastle – Jacobem Murphy’m, Harvey’em Barnesem, czy Anthony’m Gordonem. Chociażby w statystyce wykonanych dośrodkowań – nikt z wymienionej czwórki nie wykonuje ich ponad pięć na mecz, a Elanga ma średnią na poziomie 6,65. Dużym znakiem zapytania będzie jednak, czy piłki posyłane w pole karne będą adresowane do jego rodaka, Alexandra Isaka, czy też nie.

Szwed po swojej przygodzie z Manchesterem United przeszedł do Nottingham Forest latem 2023 roku za niewielkie pieniądze (15 milionów funtów). Na przestrzeni tych dwóch sezonów wystąpił w 82 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 11 goli, a także dokładając do swojego konta 21 asyst (dane za Transfermarkt). Może to być dla niego bardzo udana przeprowadzka i dopasowanie także do stylu Newcastle, lecz pozostaje nam czekać, co przyniesie nowy sezon, w którym „Sroki” po roku przerwy znów zagrają w Lidze Mistrzów.

