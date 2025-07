Cracovia sprowadziła mistrza Polski. Powrót z południa Europy po kilku latach

Cracovia ogłosiła transfer zawodnika, który w swoim CV ma mistrzostwo Polski. Zdobył je w sezonie 2019/20 z Legią Warszawa, gdy zresztą debiutował w naszej Ekstraklasie. Ostatnie lata spędził na Półwyspie Apenińskim, gdzie swoją przygodę rozpoczął w klubie Serie A, ale na najwyższym szczeblu rozgrywkowym nie udało mu się, niestety, zaistnieć.

Mistrz kraju z Legią Warszawa

Związany od 14. roku życia z Legią Warszawa Mateusz Praszelik został pierwszym w historii tego klubu piłkarzem urodzonym w 2000 roku lub później, który zadebiutował w oficjalnym meczu seniorskiej drużyny. Miał on miejsce w marcu 2019 roku przy okazji ćwierćfinałowego starcia Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. 18-letni wtedy pomocnik wszedł na boisko 10 minut przed końcem dogrywki, lecz na jego nieszczęście raptem dwie minuty później ówczesny pierwszoligowiec strzelił gola na 2:1, eliminując tym samym obrońcę trofeum z rozgrywek.

W kolejnym sezonie zadebiutował w Ekstraklasie, a łącznie zaliczył w niej pięć występów, z czego dwa w pierwszym składzie. Miało to miejsce latem 2019 roku, gdy Legia zmagania w lidze łączyła z grą w eliminacjach Ligi Europy. W tym przerwanym przez pandemię COVID-19 na niemal trzy miesiące sezonie Praszelik w sumie zagrał siedem razy w seniorskim zespole Legii, a na boisku spędził 274 minuty. Ostatni występ w koszulce stołecznego klubu zaliczył w lutym 2020 roku – kilka minut w domowym meczu przeciwko Jagiellonii Białystok (4:0).

Powrót do Polski po kilku latach w Italii

Tamten sezon „Wojskowi” zakończyli z mistrzostwem Polski, ale kiedy je świętowali, Praszelik nie był już ich piłkarzem. Nie doszło bowiem do porozumienia ws. przedłużenia wygasającej w czerwcu 2020 roku – nawet, by doszło do podpisania aneksu uprawniającego go do gry dla Legii do końca opóźnionego przez pandemię sezonu. Tydzień po wygaśnięciu jego umowy z Legią związał się ze Śląskiem Wrocław, z którego po półtora roku trafił za granicę. Po zanotowaniu w koszulce WKS-u pięciu goli i dziesięciu asyst w 47 meczach na początku 2022 roku został wypożyczony przez Hellas Werona, który jednak zobowiązany był wykupić go za dwa miliony euro po utrzymaniu się w Serie A.

Nie dość, że klub z miasta Romea i Julii spokojnie utrzymał się w elicie, to w dodatku zajął w niej najlepsze miejsce od 1987 roku, gdy był dwa lata po zdobyciu jedynego w swojej historii Scudetto. Władze „Gialloblu” najpewniej jednak z dużym żalem przelewały tę niemałą sumę na konto Śląska, bowiem tuż po przenosinach do Włoch doznał kontuzji i do końca sezonu 2021/22 już nie zagrał, choć później aż 10 razy był obecny w kadrze meczowej. Co więcej, ani razu nie zagrał też w pierwszej części sezonu 22/23, więc zimą udał się na półroczne wypożyczenie do drugoligowej Cosenzy, która po jego zakończeniu zdecydowała się raz jeszcze wypożyczyć Polaka – tym razem na cały sezon 23/24.

Cosenza była pierwszym z dwóch klubów Serie B, do którego Praszelik był wypożyczony. Miniony sezon spędził bowiem na wypożyczeniu w Südtirolu, z którym również zajął miejsce w środku stawki. W ciągu ostatnich 2,5 roku spędzonych na zapleczu Serie A 24-letni obecnie pomocnik zaliczył łącznie 62 występy, w których zanotował po jednym golu i asyście. Kolejnego wypożyczenia na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech już jednak nie będzie. Choć kontrakt 23-krotnego reprezentanta polskich młodzieżówek z Hellasem wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, „Gialloblu” już teraz rozstaną się ze swoim – nie ma co ukrywać – niewypałem transferowym.

Jak poinformował Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego”, Praszelik po 3,5 roku wróci do Polski i zostanie zawodnikiem Cracovii. W przekonaniu, że takowy transfer dojdzie do skutku, utwierdzać mógł tajemniczy wpis „Pasów” na portalu X (dawniej Twitter), w którym ewidentnie sugerowane jest zakontraktowanie środkowego pomocnika. Świadczyć o tym mogły położone na stole spaghetti, zaznaczone na mapie Włochy, czy Pałac Kultury i Nauki, który podczas swojego pobytu w Legii Praszelik z pewnością wielokrotnie mijał.

Nieco ponad pięć godzin po tej tajemniczej zapowiedzi Cracovia oficjalnie ogłosiła transfer Praszelika. Pomocnik podpisał z „Pasami” aż trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Swoje przenosiny akurat w to miejsce w rozmowie z klubowymi mediami tłumaczył tym, że „Cracovia chce walczyć o najwyższe cele w lidze” oraz to „jaki w tym momencie jest tutaj budowany projekt”.

