Crystal Palace nie zagra w Lidze Europy. UEFA podjęła decyzję

Crystal Palace osiągnęło w poprzednim sezonie historyczny wynik, zdobywając swoje pierwsze trofeum. Dzięki triumfowi w FA Cup „Orły” miały wziąć udział w Lidze Europy. UEFA poinformowała jednak, że tak się nie stanie. Palace zagra w europejskich pucharach, natomiast będzie to tylko Liga Konferencji. Wszystko przez… Olympique Lyon.

Historyczny sukces

Crystal Palace zakończyło sezon na 12. miejscu w tabeli Premier League. Najważniejsze wydarzenia związane z klubem działy się jednak w Pucharze Anglii. Podopieczni Olivera Glasnera dotarli bowiem do finału FA Cup, w którym zmierzyli się z Manchesterem City. Co więcej, zdołali pokonać ekipę Pepa Guardioli 1:0 po bramce Eberechiego Eze i sięgnęli po pierwszy w swojej historii puchar. W drodze na Wembley pokonali Stockport, Doncaster, Millwall, Fulham oraz Aston Villę.

Zwycięstwo w FA Cup oznaczało udział w europejskich pucharach. Zwycięzca Pucharu Anglii przewidziany jest do gry w Lidze Europy, natomiast Crystal Palace będzie musiało zadowolić się udziałem tylko w Lidze Konferencji. Ich miejsce w Lidze Europy zajmie Nottingham Forest, które zajęło siódmą lokatę w Premier League.

Przepisy stanęły na przeszkodzie

Wszystko przez Lyon, który po odwołaniu się od pierwszej decyzji Krajowej Dyrekcji Kontroli Zarządzania (DNCG) uniknął degradacji do Ligue 2 z powodów finansowych. OL zajął w poprzednim sezonie szóste miejsce w tabeli Ligue 1, upoważniające do startu w Lidze Europy.

Co łączy oba zespoły? John Textor. Poza Crystal Palace i Lyonem Amerykanin posiada również udziały w Botafogo i RWD Molenbeek. Textor nie jest już co prawda osobą decyzyjną ani w Palace, ani w Lyonie. W obu klubach schedę przejęli po nim kolejno Woody Johnson i Michele Kang.

Mimo to oba te zespoły nie mogą wziąć jednocześnie udziału w Lidze Europy. Przepisy stanowią, że kluby należące do tej samej osoby lub podmiotu, nie mogą rywalizować w tych samych europejskich rozgrywkach. Według przepisów UEFA klub miał czas do 1 marca na przedstawienie dowodów restrukturyzacji. Palace nie dokonało tego w wyznaczonym terminie. W związku z wyższą pozycją w lidze krajowej start w Lidze Europy przysługuje ekipie z Lyonu. Angielski klub będzie mógł odwołać się do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim sezonie. Dotyczyła klubów z tych samych państw. Do Ligi Europy zakwalifikowały się wówczas Manchester United i OGC Nice, których właścicielem jest Sir Jim Ratcliffe. W tamtym przypadku oba zespoły przystąpiły do rozgrywek, wiązało się to natomiast z nałożeniem zakazu transferowego, na mocy którego oba kluby nie mogą dokonywać między sobą transferów do końca września 2025.

Fot. PressFocus