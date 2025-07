Legendarny trener wygrał z chorobą

Legendarny trener jakim jest Louis van Gaal to osoba, której fanom piłki przedstawiać nie trzeba. Ma on w swoim CV wygraną Ligę Mistrzów jako trener Ajaksu Amsterdam pełnego młodości i doświadczenia czy wygranie Eredivisie w roli trenera AZ Alkmaar. 73-latek wyznał w talk show u tamtejszego prezentera telewizyjnego Humberto Tana, że rak już go nie dręczy.

Trener z sukcesami wygrał po raz kolejny – w najważniejszej walce

Louis van Gaal w kwietniu 2022 roku wyjawił na światło dzienne informacje, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Wtedy to, na osiem miesięcy przed dotarciem do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze był w trakcie leczenia. Od czasu mundialu nie trenuje on żadnej drużyny ani reprezentacji. Kadra narodowa jego ojczyzny podczas katarskiej imprezy to trzecie jego podejście w tej roli. Oto co powiedział u Humberto Tana.

– Miałem wiele operacji dwa lata temu, wtedy było bardzo źle. Na koniec wszystko jest w porządku. Mam co kilka miesięcy badania kontrolne., wszystko idzie w dobrą stronę. Ja czuję się coraz zdrowszy i sprawniejszy. (…) Nosiłem pieluchy. To było straszne. Celowo wszędzie zakładałem ciemne spodnie, aby to ukryć.

Kwiecień w roku mundialowym to z kolei 25 zabiegów radioterapii, które przyniosło skutek. Nie mówił on piłkarzom o swojej diagnozie, z uwagi na to by nie rozproszyć ich przed ważnymi meczami. – Za każdym razem gdy musiałem udać się do szpitala, robiłem to w nocy, tak by piłkarze o tym nie wiedzieli.

Trener van Gaal przez sześć lat trenował Ajax, w którym to wygrał trzy ligowe tytuły oraz Ligę Mistrzów (1995). Następnie, gdy objął Barcelonę po Bobby’m Robsonie wygrał dwa ligowe tytuły w trzy lata. Poza tytułami w ojczyźnie i w Hiszpanii, dodał też do tego mistrzostwo Niemiec z Bayernem w 2010 roku i Puchar Anglii z Manchesterem United w 2016 roku, pokonując w finale Crystal Palace. To właśnie za jego kadencji na sezon na Old Trafford trafił Angel Di Maria, który po roku w Anglii wylądował (zmęczony środowiskiem) w PSG.

Kadrę Holandii trener van Gaal prowadził trzykrotnie, łącznie w 63 meczach. Był selekcjonerem na dwóch turniejach: MŚ 2014 oraz MŚ 2022. W Brazylii zasłynął pierwszym w historii MŚ manewrem ze zmianą bramkarza na serię rzutów karnych. Tim Krul skutecznie zapewnił Holandii półfinał. Van Gaal i jego podopieczni finalnie wywalczyli trzecie miejsce, wygrywając 3:0 mecz o brąz z podłamaną po urazie Neymara Brazylią.

W Katarze po pełnym różnych emocji spotkaniu jego „Oranje” odpadli po karnych z późniejszym triumfatorem, Argentyną. Po remisie w Lidze Narodów z Polską, krytykował „Biało-Czerwonych” za nadmierną radość. Od 2023 pełni funkcję doradczą w Ajaksie.

Fot. PressFocus