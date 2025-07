OFICJALNIE: Puszcza Niepołomice wypożyczyła zdolnego napastnika z klubu Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice chce otrząsnąć się po spadku z Ekstraklasy i powalczyć o jak najszybszy powrót do elity. Drużynę w dalszym ciągu prowadzi Tomasz Tułacz, który ma również duży wpływ na dokonywane transfery. Tych „Żubry” przeprowadziły już 10, a kolejnym z nich został wypożyczony na rok młody napastnik z Ekstraklasy, szukający okazji do bardziej regularnych występów.

Puszcza Niepołomice z nowym napastnikiem

Puszcza Niepołomice po dwóch latach spędzonych na poziomie Ekstraklasy wróciła do Betclic 1. Ligi, jednak na najwyższym szczeblu rozgrywkowym został dotychczasowy najlepszy snajper w talii Tomasza Tułacza. Michalis Kosidis po zakończonym wypożyczeniu nie został wykupiony, co wykorzystało Zagłębie Lubin i pozyskało Greka z jego rodzimego AEK-u Ateny. 23-latek w minionym sezonie osiem razy trafiał do bramki przeciwnika, choć błyszczał głównie jesienią.

W klubie z Małopolski z pewnością są ambicje, by powtórzyć sukces z sezonu 2022/23 i ponownie zameldować się w gronie najlepszych krajowych ekip. Do tego potrzebny jest klasowy napastnik, a takim być może w nowym otoczeniu stanie się Kacper Śmiglewski. Młodzieżowy reprezentant Polski został oficjalnie wypożyczony na jeden sezon do ekipy z Betclic 1. Ligi.

20-latek w Cracovii mógłby mieć problem, by wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. Mimo odejścia największej gwiazdy drużyny – Benjamina Kallmana do Niemiec już pozyskany został jego następca. Za siłę ofensywy „Pasów” w nadchodzących rozgrywkach ma odpowiadać Filip Stojilković, który zaliczył udany rok w serbskim OFK Belgrad.

Śmiglewski może mówić o dużym pechu, bowiem pierwsze kroki na poziomie Ekstraklasy stawiał już w 2023 roku. Jego obiecujące wejście do pierwszej drużyny przerwała poważna kontuzja, która wyeliminowała młodego napastnika z gry na około rok. Wrócił dopiero w ostatniej rundzie wiosennej, jednak przeważnie na placu gry pojawiał się w drugich połowach i to z ławki rezerwowych. Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 24 spotkania, co przełożyło się na niespełna 500 minut. Nowy snajper Puszczy wciąż nie doczekał się trafienia na tym szczeblu.

Ofensywna transferowa Puszczy

O miejsce w podstawowym składzie poza Śmiglewskim będzie walczył także doskonale znany Herman Barkowski oraz sprowadzony tego lata z Siarki Tarnobrzeg Kosei Iwao. Koreańczyk na poziomie Betclic 3. Ligi w minionym sezonie strzelił aż 21 goli. Puszcza dokonała także jeszcze ośmiu innych wzmocnień. Pierwszy z nich to skrzydłowy Pogoni Szczecin – Olaf Korczakowski, który wystąpił w pamiętnym meczu w Niepołomicach wygranym przez zespół Roberta Kolendowicza 5:4.

Kolejnymi młodymi graczami w talii Tomasza Tułacza zostali Bartłomiej Juszczyk z rezerw Lecha Poznań, wypożyczony z Górnika Zabrze Norbert Barczak, Adam Gałązka z Wisły Puławy, Wiktor Nowak z Czarnych Połaniec oraz Kacper Przybyłko z Warty Poznań. Dodatkowo pozyskano też Adriana Piekarskiego oraz podobnie jak Iwao innego gracza Siarki Tarnobrzeg – Emmanuela Francoisa. Haitańczyk to pomocnik, który w zeszłym sezonie zaliczył 13 trafień.

