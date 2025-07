Sunderland z kolejnym wzmocnieniem. Duże osłabienie beniaminka Serie A

Sunderland od kilku lat jest w rękach Kirilla Louisa-Dreyfusa. Prywatnie kolega Ousmane’a Dembele z biegiem czasu inwestuje coraz więcej środków w drużynę „The Black Cats”, która po wielu latach oczekiwania awansowała do Premier League. Mimo już sporych zakupów poczynionych w tym momencie, Francuz nie zatrzymuje się i ściąga piłkarza innego beniaminka. Konkretnie jednego z włoskich.

Sunderland z kolejnym francuskim wątkiem na rynku transferowym

Francuz Armand Lauriente w Sassuolo był piłkarzem momentów, choć w Serie B pomógł mocno w szybkim powrocie. Gdy jednak w sezonie 2023/24 z gry wypadł Domenico Berardi, nie był w stanie poprowadzić „Neroverdich” do utrzymania w Serie A. Skończyło się to dość sensacyjnym spadkiem.

Dla klubu zarządzanego w pionie sportowym przez Giovanniego Carnevaliego sprzedaż wychowanka Stade Rennais to świetna nowina, bowiem w ich realia to jedna z większych sprzedaży w historii klubu (będzie dziewiąty na liście) i wykaże (na czysto) okazały zarobek na zawodniku – kosztował on włoski zespół 10,1 mln euro, a Sunderland zapłaci 20 milionów europejskiej waluty (17,5 miliona funtów) według informacji Fabrizio Romano.

Będzie to szósty ruch do klubu Sunderlandu. Wcześniej klub pozyskał aż pięciu piłkarz z Afryki, co może stanowić problem w styczniu w związku z Pucharem Narodów Afryki i napiętym kalendarzem Premier League. Mowa o Habibie Diarrze, Noah Sadikim, Simonie Adingrze, Reinildo Mandavie oraz Chemsdinie Taibim. Doszło też do letniego wykupienia Enzo Le Fee z Romy – wszystko z powodu obligacji zakupu w przypadku awansu do „wściekle szybkiej”.

Sassuolo sprzedając Lauriente szuka już jego zastępcy. Mówi się przede wszystkim o Tajonie Buchananie, który ostatnią rundę spędził na wypożyczeniu z Interu do Villarrealu. Gianluca Di Marzio sugeruje też nazwisko Alessio Zerbina z Napoli oraz Aliou Fadery z Como. Zaskakującym nazwiskiem może być z kolei Lorenzo Insigne, który to wraz z Federico Bernardeschim rozwiązał ostatnio w MLS umowę z Toronto FC za porozumieniem stron (czyli tak jak w Turcji poczynił Ciro Immobile). Mistrz Europy znany z Neapolu ma też propozycję z Lazio.

Realia klubu z Teeside

Sunderland AFC awansował do Premier League po ośmiu latach przerwy i swego czasu – dwóch z rzędu spadkach. Od tego czasu nakręcono choćby znakomitą produkcję Netflixa „Sunderland Till I Die”, która przysporzyła klubowi dzięki temu spore grono nowych fanów na całym świecie. W majowym finale baraży „The Black Cats” pokonali Sheffield United 2:1, pieczętując triumf w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Autor zwycięskiej bramki, Tom Watson, latem przeszedł do Brighton.

Fot. PressFocus