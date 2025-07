Joao Amaral z kolejną zmianą klubu. Wylądował w drugiej lidze

Joao Amaral to w ekstraklasowym uniwersum przypadek szczególny. Nie był on regularny pod kątem wysokiej formy, ale ciężko wyprzeć go z głowy. Miał on jeden wspaniały sezon, którym zapisał się nad Wisłą fanom Ekstraklasy na długo. Od tamtego czasu, Portugalczyk jest na równi pochyłej i ani nie może znaleźć sobie miejsca, ani nie pokazuje już za wiele na boisku. Tym razem wylądował on w drugoligowym beniaminku.

Czwarty klub od odejścia z Lecha

33-latek z Portugalii który swój najlepszy czas przeżywał w Polsce, po raz czwarty od opuszczenia Polski – zmienił pracodawcę. Po tureckim drugoligowcu – Kocaelisporze, saudyjskim drugoligowcu Al Batin oraz rumuńskiej Politechnice Iasi (z którą spadł do drugiej ligi) przyszedł czas na powrót nad Bosfor. Serik Belediyespor to od lata 2025 roku historyczny beniaminek drugiego poziomu rozgrywkowego w Turcji. Osiągnęli to wygrywając trzecią ligę – zaledwie rok po szczęśliwym utrzymaniu.

Joao Amaral będzie tam trenowany pod przywództwem nowo wybranego rosyjskiego trenera Siergieja Jurana. W przeszłości był on jako piłkarz dwukrotnym mistrzem Portugalii i 25-krotnym reprezentantem swojego kraju. Wystąpił on na EURO 1992 (ze Wspólnotą Niepodległych Państw) oraz na MŚ 1994 w Stanach Zjednoczonych. Amaral podpisał z klubem roczną umowę. Krótko przed podpisaniem w Turcji, możliwość podpisania go odrzuciła Polonia Bytom.

Amaral – gwiazda jednego sezonu

Joao Amaral był jednym z ulubieńców ostatniej dekady wśród kibiców poznańskiego „Kolejorza”. Trafił do Wielkopolski z Benfiki za 350 tysięcy euro, latem 2018 roku. Wypatrzył go Andrzej Juskowiak, który specjalizuje się (do dziś) w portugalskim rynku. Ofensywny pomocnik, który błyszczał w Vitorii Setubal – gdy przeniósł się do Lecha był ważną częścią składu. Po słabszym okresie, wypożyczono go zimą 2020 roku do Pacosu de Ferreira na półtora roku. Tam trafił raptem dwukrotnie w 48 ligowych meczach.

Po krótkim epizodzie w rodzimej lidze, Amaral został bohaterem klub w sezonie 2021/22. Był on głównym aktorem w tamtych rozgrywkach zakończonych ósmym mistrzostwem kraju. Wtedy to pod wodzą Macieja Skorży na stulecie klubu piłkarz z Półwyspu Iberyjskiego dowiózł liczbowo 14 bramek i osiem asyst. Był to jego szczyt kariery, po którym nastąpiła gwałtowna równia pochyła. Wydawało się, że jedynie Skorża umie do niego dotrzeć – sam Amaral podkreślał „on dał mi pewność siebie”.

Latem 2023 roku sprzedano go do tureckiego drugoligowca – Kocaelisporu. W Poznaniu rozegrał 116 meczów i strzelił 34 bramki. Poza tytułem mistrza kraju, osiągnął też finał Pucharu Polski w 2022 roku. Trafił on w decydującym meczu, ale Lech przegrał z Rakowem 1:3.

Fot. PressFocus