Pierwszy zwolniony trener PKO BP Ekstraklasy dostanie „Extra Pensję” od… bukmachera

Za nami już dwie kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po pierwszej, pełnej niespodzianek, następna nieco ustabilizowała sytuację w tabeli. Jest tylko dwóch trenerów z dwiema porażkami na koncie. Jeden z bukmacherów ma zamiar… zapłacić pierwszemu zwolnionemu szkoleniowcowi. O co chodzi?

Extra Pensja dla trenera

Legalny polski bukmacher Betfan ogłosił ciekawą akcję pod tytułem „Extra Pensja”. Na czym to wszystko polega? Otóż jest trochę jak w popularnym teleturnieju Telewizji Polskiej „Postaw na milion”, gdzie gracze dostają do dyspozycji milion złotych, ale z każdą rundą część z tej puli tracą, z tym, że… przy tej akcji nie wpadają do „dziury”, a na konta graczy! Punktem kulminacyjnym i końcem zabawy będzie pierwsze zwolnienie trenera w PKO BP Ekstraklasie. Betfan przeznaczył na tę akcję 200 tysięcy złotych. Z każdą kolejką 10 tysięcy złotych jest odejmowane i wędruje na konto graczy.

Akcja rozpoczęła się przed drugą kolejką, co oznacza, że w puli dla pierwszego zwolnionego trenera od BETFAN jest na ten moment 190 tysięcy złotych. Stabilność w tym zawodzie nie jest zbyt duża. W sezonie 2024/25 Kamil Kuzera został zwolniony z Korony Kielce już po dwóch kolejkach. Na ten moment raczej trudno się spodziewać czegoś podobnego w przypadku Jacka Zielińskiego czy Johna Carvera. Oni jako jedyni mają na koncie po dwie porażki. Lechia prowadziła z Lechem Poznań 2:0, ale w drugiej połowie zapomniała jak grać i przegrała 2:4. Koronie nie pomogły czerwone kartki w pierwszej kolejce.

Sezon wcześniej pierwszym klubem, który zwolnił trenera był Widzew Łódź. Janusz Niedźwiedź poleciał ze stołka po siedmiu kolejkach i zastąpił go na stanowisku Daniel Myśliwiec. Gdy cofniemy się jeszcze kolejny rok, to w nim Lechia Gdańsk zapoczątkowała zwolnienia, gdy skończyła się jej cierpliwość do Tomasza Kaczmarka po sześciu kolejkach. Zatem w PKO BP Ekstraklasie w ostatnich latach zawsze ktoś najmniej cierpliwy dość szybko się wyłamuje. Łatwo policzyć, że w podobnym przypadku taki wyrzucony trener otrzymałby ok. 150 tys. zł od bukmachera BETFAN.

Kibice mogą się bawić

Szkoleniowiec klubu PKO BP Ekstraklasy, który jako pierwszy w sezonie 2025/2026 pożegna się z ławką trenerską z powodu zwolnienia otrzyma od bukmachera nie tylko pozostałą część puli, ale też zaproszenie na wyjątkową sesję zdjęciową. Do tego czasu jednak kibice będą mu tę wypłatę (nie wiadomo jeszcze komu) „potrącać”. Gracze biorący udział w zabawie powinni zdecydowanie trzymać kciuki za… stabilność na stanowiskach, ponieważ to oni będą wtedy wynagrodzeni. Wystarczy zagrać dowolny kupon na Ekstraklasę i spełnić odpowiednie warunki.

– W BETFAN rozumiemy, że los trenera bywa niepewny. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć akcję, która w nietypowy sposób pokaże nasze wsparcie. Nawet gdy kończy się praca, nie musi kończyć się zabawa. Szczególnie dla kibiców, którzy mają powód, żeby trzymać kciuki za stabilność posady szkoleniowców – powiedział Krystian Trapszo, Dyrektor Marketingu BETFAN.

Szczegóły akcji dostępne na stronie

Fot. PressFocus