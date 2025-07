Reprezentant Polski po wielu latach zmienia klub. Dość zaskakujący kierunek

Czołowa postać reprezentacji Polski opuszcza klub, z którym związany był przez ostatnie siedem lat. Nie pozostanie on w kraju, w którym spędził blisko pół dekady, bowiem przeniesie się na Półwysep Iberyjski. Jego nowy pracodawca może zaskakiwać, bowiem nie mówimy o ligowym średniaku, a o czołowej drużynie w państwie.

Kluczowy reprezentant Polski zmienia klub

W poniedziałek 21 lipca Southampton rozpoczęło przygotowujące do sezonu zgrupowanie w Hiszpanii. Wśród 27 powołanych na obóz nie znalazł się Jan Bednarek, co było jasnym sygnałem, że przygoda jednego z kapitanów reprezentacji Polski z klubem z St. Mary’s Stadium zakończy się po siedmiu latach. Choć Bednarkowi nie dane było polecieć ze „Świętymi” na Półwysep Iberyjski, i tak odwiedzi ten region Europy, ale w celu podpisania kontraktu z nowym pracodawcą. Nie będzie to jednak klub z Hiszpanii, a z Portugalii i to z krajowej czołówki.

Wychowanek Lecha Poznań zostanie bowiem zawodnikiem FC Porto, a więc trzecią obecnie siłą w Portugalii. Pierwszy raz od 48 lat „Smoki” drugi sezon portugalskiej ekstraklasy z rzędu zakończyli dopiero na najniższym stopniu podium, wobec czego znów muszą zadowolić się jedynie grą w fazie ligowej Ligi Europy. Mimo to udział Porto w tych rozgrywkach oznacza, że Bednarek w wieku 29 lat zaliczy debiut w europejskich pucharach. Wcześniej na arenie międzynarodowej miał okazję grać jedynie w koszulce reprezentacji Polski.

Z klubem z Estádio do Dragão Bednarek zwiąże się czteroletnią umową, a kwota transferu wyniesie 7,5 milionów euro. Southampton, które w 2017 roku płaciło za 21-letniego wówczas stopera 6 milionów euro, 15% z otrzymanej od Porto kwoty będzie musiało przeznaczyć Lechowi Poznań. Portugalia będzie trzecim krajem, w którym Bednarek zagra, a „Smoki” piątym klubem w jego seniorskiej karierze. W Polsce oprócz „Kolejorza” reprezentował także Górnika Łęczna, a w Anglii zaliczył także nieudane wypożyczenie do Aston Villi.

Zasłużona postać Southampton

Do Aston Villi Bednarek wypożyczony był w pierwszej części sezonu 2022/23, który dla Southampton zakończył się pożegnaniem z Premier League po 11 latach w niej grania. Mimo spadku do Championship Polak pozostał na St. Mary’s Stadium i już po roku wrócił ze „Świętymi” do elity. W sezonie 2024/25 znów jednak spadł z So’ton do Championship i tym razem z jeszcze większym hukiem. Jego drużyna matematyczne szanse na utrzymanie straciła już na siedem kolejek przed końcem sezonu, co jest najgorszym wynikiem w historii Premier League.

Ostatni występ Bednarek w koszulce Southampton zaliczył w domowym starciu z Manchesterem City, który jego zespół zremisował 0:0, dzięki czemu „Święci” przebili najgorszy dorobek w historii Premier League, który w sezonie 2007/08 ustanowiło Derby – 11 punktów. Był to jego 254. mecz dla klubu z St. Mary’s Stadium, co daje mu 47. miejsce w klasyfikacji piłkarzy z największą liczbą występów dla So’ton. W barwach klubu z południa Anglii zaliczył cztery asysty i strzelił jedenaście goli, a najwięcej w sezonie 2021/22 – cztery.

Przypuszczalny debiut w nowych barwach Bednarek może zaliczyć w sobotę 9 sierpnia, kiedy to FC Porto na inaugurację swoich zmagań w sezonie 2025/26 zagra na Estádio do Dragão z Vitorią Guimaraes w ramach 1. kolejki Ligi Portugal. Wychowanek Lecha będzie jednym z dwóch przedstawicieli Polski w najbliższym sezonie portugalskiej ekstraklasy – obok bramkarza Rio Ave, Cezarego Miszty.

