Feio we Francji zastąpiony byłym trenerem Barcelony

Goncalo Feio nie zna pojęcia nudy, ani też stabilności posady. Zarówno w Motorze Lublin, Legii Warszawa, jak i USL Dunkerque nie popracował zbyt długo, bowiem nigdzie nie osiągnął dwóch lat pracy. W ostatnim z wymienionych klubów dokonano właśnie wyboru jego następcy. To człowiek, który La Masię zna od podszewki, a można by rzec, że futbol barceloński także. Nie jest też mu obcy futbol na Bliskim Wschodzie.

Feio z następcą. La Masię zna od podszewki

USL Dunkerque ogłosiło podpisanie umowy z Albertem Sanchezem. To 38-letni Hiszpan, który podpisał dwuletnią umowę z klubem z północy Francji. Ostatnio pracował on w rezerwach Barcelony. Dla czwartej drużyny Ligue 2 to trzeci szkoleniowiec w ciągu kilku miesięcy. Zastępuje on bowiem Goncalo Feio, byłego trenera Legii , po zaledwie dwóch sparingach. Były szkoleniowiec Motoru Lublin z kolei został mianowany kontynuatorem projektu przez Dembę Ba po odejściu Luisa Castro, którego zwerbowało ekstraklasowe FC Nantes Waldemara Kity.

Cytując stronę internetową klubu Albert Sanchez kontynuując pracę zainicjowaną przez Luisa Castro planuje zrobić z USL Dunkerque drużynę odważną, nieustraszoną a także ofensywną. Uważa on bowiem futbol za grę dla kibiców i chciałby aby byli oni zadowoleni ze swojego zespołu.

W CV następca Feio ma zarówno pracę dla Espanyolu, jak i FC Barcelony. Mniej utytułowany z klubów stolicy Katalonii to lata 2013-2017 i praca z młodzieżą. Pomiędzy tym, a zatrudnieniem w La Masii był jeszcze okres pracy w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej. Tam był opiekunem Al Qadsia oraz Al Fateh U20. Współpraca z młodzieżą w hiszpańskim gigancie to lata 2021-25, zwolniono go w lutym tego roku z roli trenera drugiej drużyny. Wcześniej pracował jako trener młodzieży i asystent Rafy Marqueza.

Francuska przygoda byłego trenera Legii, czyli „wejść i wyjść”

13 lipca klub USL Dunkerque ogłosił, że Goncalo Feio przestał być trenerem tej drużyny. Od zatrudnienia go na stanowisku minęły raptem trzy tygodnie (dokładnie 23 dni). Portugalczyk miał być niezadowolony z tego, co zastał w klubie. Nie podobały mu się braki w infrastrukturze. „L’Equipe” pisało także o agresywnym zachowaniu wobec piłkarzy, którzy „mieli mieć ścisk w żołądku z uwagi na poziom stresu na treningach”. Feio wygrażał się przełożonym w trakcie sparingu z Boulogne przegranego 1:5 i krzyczał na treningach do zawodników choćby „dopiero co wygrałem z Chelsea w europejskich pucharach”. Francuska przygoda Feio okazała się ogromną klapą i wielką PR-ową wpadką.

Fot. USL Dunkerque