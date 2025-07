Goncalo Feio odszedł z pracy po 23 dniach. Co się stało?

Trzy tygodnie. Tyle na ławce trenerskiej USL Dunkerque spędził Goncalo Feio. Nie zdążył jeszcze nawet zadebiutować w oficjalnym meczu, a już rozstał się z nowym pracodawcą. Co tym razem nawywijał krewki Portugalczyk?

Goncalo Feio na początku był chwalony

Dokładnie 20 czerwca Francuzi zaprezentowali nowego trenera w mediach społecznościowych, pisząc o nim: – USL Dunkerque wita nowego trenera, Gonçalo Feio. Prowadząc Legię Warszawa, wnosił wymagania, rygor i nowoczesną wizję gry. Solidny profil, który pozwoli na dalszy, ambitny i stabilny rozwój projektu Dunkierka. Feio przywitał się także kilkoma słowami w języku francuskim.

Również chwalił go… Demba Ba. Tak, to znany z Premier League napastnik odpowiada za rozwój i wizję klubu. Podkreślał, że Portugalczyk wniesie do Dunkierki jeszcze więcej tak bardzo potrzebnej pasji, profesjonalizmu i wszechstronności. Mówił także o jego zdolnościach taktycznych – choć nadal będzie panowała chęć dominacji, to Feio gwarantował różne opcje, które są w stanie urozmaicić grę. Podkreślano też jego osiągnięcia – awans i stabilizację w Motorze Lublin oraz Puchar Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji w Legii.

Sielanka nie potrwała długo. USL Dunkerque oficjalnie ogłosiła w komunikacie, że Goncalo Feio przestał być trenerem. Od czasu jego ogłoszenia na tym stanowisku minęły raptem… 23 dni. Prestiżowy francuski Dziennik „L’Équipe” dotarł do przyczyn rozstania i podał tutaj „powody osobiste”. Portugalczyk miał być niezadowolony z… braków w infrastrukturze klubu. Dunkierka powiadomiła jednak, że rozstanie nastąpiło za obopólną zgodą. Ma teraz cztery tygodnie do rozpoczęcia nowego sezonu Ligue 2, żeby znaleźć sobie nowego trenera.

– Cały klub życzy im wszelkich sukcesów w przyszłej karierze zawodowej – napisał z powagą zarząd USL w komunikacie. Gonçalo Feio ledwo przyjechał, a już odjeżdża w towarzystwie swojego asystenta Emmanuela Ribeiro. Portugalczyk de facto rządził klubem z północy zaledwie od 15 dni, zastępując na stanowisku Luisa Castro, który za dobrą robotę otrzymał umowę w pierwszoligowym Nantes. – Arogancja, dokuczanie kibicom drużyny przeciwnej i przemoc wobec sędziów… Były trener Dunkierki ma wiele trupów w szafie – pisał z kolei o Portugalczyku „RMC Sport”.

Ciekawy projekt nie dla Feio

Drużyna z północy Francji w edycji 2024/25 w Pucharze Francji wyrównała swój rekord z 1929 roku. Dotrzeć tam będąc na ich poziomie sportowym to jedno, ale wyrzucili z pucharu aż trzech ekstraklasowiczów, w tym dwóch francuskich uczestników Ligi Mistrzów! Była to bardzo emocjonująca przygoda. Droga USL Dunkerque wyglądała następująco:

Pierwsza runda: Bethune 0:0, k 7:6

Druga runda: Aubervilliers 2:0

Trzecia runda: Auxerre 1:0

1/16 finału: Haguenau 3:1

1/8 finału: Lille 1:1, k 5:4

1/4 finału: Brest 3:2

1/2 finału: PSG 2:4

Za projekt sportowy odpowiada w klubie Demba Ba. Właścicielem jest turecki biznesmen Yuksel Yildirim. To biznesmen z sektora logistyki, który posiada także inny klub. Mowa o Samsunsporze, w którym gra choćby Lubomir Satka – były obrońca Lecha Poznań. Turecki kopciuszek znakomicie poradził sobie w ostatnim sezonie tureckiej Super Lig, plasując się na sensacyjnej, trzeciej lokacie tylko za Galatasaray i Fenerbahce. W ostatniej kolejce po dwóch golach w doliczonym czasie wyprzedzili Besiktas.

Yildirim w 2023 roku szukał klubu, by zainwestować. Demba Ba polecił mu Dunkierkę z racji tego, że choćby jeden z jego synów urodził się w tym mieście i je dobrze znał. Poza tym właśnie tu mieszkała jego babcia, a także w tym konkretnym zespole znał osobiście jednego z pracowników. Wiedział z czym mniej więcej potencjalny inwestor miałby tu do czynienia. To projekt dość rodzinny, z przyjemną atmosferą pracy. Luis Castro doprowadził Dunkierkę do czwartej pozycji w Ligue 2. W mieście są ambicje awansu.

Legia jednak podjęła dobrą decyzję?

Legia Warszawa miała przed sobą trudną decyzję po sezonie 2024/25. Z jednej strony Feio doprowadził ją do Pucharu Polski i ćwierćfinału Ligi Konferencji i to wcale z nie tak szerokim składem, jak mogłoby się wydawać. Dużą rysą na wizerunku trenera, poza ciętym językiem i nieokiełznanym charakterem, okazały się wyniki ligowe. Piąte miejsce na koniec sezonu 2024/25 i aż 16 punktów straty do Lecha Poznań to dla kibiców rzecz niedopuszczalna.

Sam Feio chciał zawrzeć w negocjacjach sporo warunków, co nie zostało rzekomo dobrze odebrane przez głównodowodzących. Jego umowa wygasała z końcem sezonu 2024/25. Jak podał Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego” – kluczowym aspektem była sprawa Mateusza Szczepaniaka. Feio odmówił wystawienia go do gry, mimo iż wystarczyło kilkadziesiąt minut, aby automatycznie przedłużyć jego umowę. Bardzo podpadł tym u Dariusza Mioduskiego.

Podobnie Feio zachował się wobec Kacpra Tobiasza, którego przyjechało oglądać wielu skautów na mecz z Lechem. Wiedząc o sytuacji wystawił do gry… Vladana Kovacevicia. Feio mocno dzielił środowisko swoim zachowaniem. Sportowo – poprowadził Legię w 62 spotkaniach, a wygrał 35 z nich. Dziś jednak sytuacja kadrowa klubu nie uległa zbytniej poprawie. Na razie to tylko doświadczony Słoweniec Petar Stojanović, który nawet nie został zgłoszony na dwumecz z Aktobe przez zaległości treningowe.

Gdyby Portugalczyk pozostał na stanowisku, to można sobie tylko wyobrażać, że – delikatnie mówiąc – nie byłby z faktu takich „wzmocnień” zadowolony. Tym bardziej, że za chwilę odejdzie z klubu za 6 mln euro Maxi Oyedele – filar środka pola. Legia czeka też na finalizację napastnika za 3 mln euro – Mileta Rajovicia z Watfordu. Portugalczyk za to po raz kolejny pokazał, że jest nieprzewidywalny.

Fot. PressFocus