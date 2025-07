Stuttgart z problemem XXL. Gwiazda z kontuzją kolana

VfB Stuttgart już od kilku dni intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu 2025/26. Po minionej, jakże udanej kampanii, w której zespół Sebastiana Hoenessa sięgnął po Puchar Niemiec, drużyna z południa Niemiec wysoko sobie stawia poprzeczkę w kolejnym sezonie. Jednak ostatnie wiadomości o kontuzji kluczowego gracza i lidera nie napawają nikogo optymizmem.

Stuttgart z problemem rangi XXL

VfB Stuttgart zmaga się z poważnym problemem na starcie sezonu 2025/26. Klub ze Szwabii poinformował bowiem, że kluczowy pomocnik – Angelo Stiller doznał kontuzji stawu skokowego w lewej nodze podczas treningu w Rottach-Egern am Tegernsee. Według komunikatu klubowego istnieje duże prawdopodobieństwo, że uraz obejmuje uszkodzenie więzadła, co na razie całkowicie wyklucza zawodnika z udziału w przygotowaniach drużyny.

Chociaż dokładny charakter urazu nie został jeszcze potwierdzony, Stuttgart zlecił dodatkowe badania diagnostyczne, w tym rezonans magnetyczny, który ma zostać przeprowadzone w najbliższym czasie. Dla trenera Sebastiana Hoenessa to wyjątkowo trudna sytuacja – Stiller jest bowiem filarem środka pola i jednym z zawodników, na których opiera się cała strategia gry VfB. Brak 24-latka w perspektywie pierwszych tygodni sezonu może okazać się ogromnym ciosem dla zespołu.

O wadze Stillera dla Stuttgartu świadczą choćby niedawne słowa Hoenessa, który wykluczył możliwość jego odejścia przed 2026 rokiem. Pomocnik od miesięcy budził zainteresowanie czołowych klubów Europy, w tym Atlético Madryt, Realu Madryt i Liverpoolu. Co prawda w jego kontrakcie znajduje się klauzula wykupu w wysokości 40 milionów euro, ale Stuttgart może ją zneutralizować, płacąc piłkarzowi dodatkowe 2 miliony euro. Klub jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza pozbywać się zawodnika, który jest jednym z liderów drużyny.

Stiller kluczem VfB Stuttgart

Stiller trafił do VfB z Hoffenheim latem 2023 roku i niemal natychmiast stał się nieodzowną częścią zespołu. W ciągu dwóch sezonów rozegrał 81 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył 17 asyst. Poprzednie rozgrywki były dla niego niezwykle intensywne – łącznie wystąpił w 47 meczach. Dzięki znakomitej formie wywalczył sobie także miejsce w reprezentacji Niemiec, w której ma już na koncie cztery występy. Ostatni z nich zaliczył w emocjonującym ćwierćfinale Ligi Narodów przeciwko Włochom (3:3).

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Stiller zmaga się z urazem kostki w ostatnich miesiącach. W maju podobny problem wyeliminował go z udziału w Final Four Ligi Narodów, co było poważnym osłabieniem dla drużyny Juliana Nagelsmanna. Teraz istnieje ryzyko, że ominie go również początek sezonu Bundesligi. Póki co nieoficjalnie mówi się o około dwóch miesiącach przerwy, choć dokładna diagnoza będzie znana w najbliższym czasie.

Drużyna VfB przebywa na obozie przygotowawczym w Tegernsee do soboty. Przed Szwabami kluczowe starcie o Superpuchar Franza Beckenbauera, które odbędzie się 16 sierpnia o godz. 20:30, a ich rywalem będzie mistrz Niemiec – Bayern Monachium. Brak Stillera w tak prestiżowym meczu byłby poważnym osłabieniem, szczególnie że pomocnik jest sercem środka pola i odpowiada za równowagę między defensywą a atakiem. Stuttgart z niepokojem czeka więc na wyniki badań, które zdecydują o dalszym przebiegu jego rehabilitacji.

