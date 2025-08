Ademola Lookman ma dość! Poprosił o transfer

Ademola Lookman do czasu przeprowadzki do Włoch notował całkiem przeciętne wyniki sportowe. Sześć trafień w jednym sezonie ligowym jak na ofensywnego piłkarza to statystyka, która w ogóle nie rzuca na kolana. Co innego, gdy spojrzy się na jego włoski etap kariery. Nigeryjczyk zdecydował się, że chce iść dalej i jak najszybciej potrzebuje zmiany. Nigeryjczyk złożył tzw. transfer request i to raczej koniec jego wielkiej przygody w Bergamo.

Lookman potrzebuje zmiany – ma już dość zwłoki

Skrzydłowy, który wychował się w londyńskiej biedzie od zawsze marzył o Premier League. Nawet w ostatnich miesiącach w mediach przebąkiwano o tym, że Lookman chciałby trafić do klubu z czołówki. Chętnych nie było, a zgłaszało się latem 2024 PSG, a teraz Atletico i Inter Mediolan.

To właśnie finalista Ligi Mistrzów jest najbliżej pozyskania go i złożył ofertę 42 miliony euro plus trzy w bonusach. Atalanta nie jest z niej zadowolona i chce 50 milionów euro. Sam Lookman jest zainteresowany propozycją, ale zmęczony przedłużającymi się negocjacjami podjął stanowczą decyzję. Złożył on oficjalną prośbę o transfer. Niedawno usunął on sporo treści ze swojego Instagrama, a jako zdjęcie profilowe ustawił… czarne tło.

Oto co opublikował w mediach społecznościowych: – Przez ostatnie trzy lata w Atalancie, dałem z siebie absolutnie wszystko – jako piłkarz, ale i osoba. Kibice byli częścią mnie, zawsze chciałem się im odwdzięczyć za to jak mnie traktowali, nawet wtedy gdy nie było łatwo.(…) To właściwy czas na to, aby iść dalej i spróbować nowego wyzwania.

– Wiele klubów zgłaszało się do Atalanty i byłem lojalny – mimo to, mieliśmy porozumienie, że to właściwy czas a klub przy uczciwej ofercie pozwoli mi odejść. Mimo to, co smutne klub blokuję tę możliwość z powodów których nie rozumiem. (…) Z tego powodu (…) czuję, że nie mam wyboru, ale muszę głośno powiedzieć, że uważam, że już wystarczy. Mogę potwierdzić, że złożyłem formalną prośbę o transfer.

Prawda leży pośrodku

Kibice Interu są oburzeni na zachowanie Atalanty, ale warto pamiętać, że mimo porozumienia z zawodnikiem, klub faktycznie zgodził się rozpatrzeć oferty za zawodnika. Co normalne w tych czasach – musi jednak dbać o swoje finanse. Póki co, oferty ze strony Interu za 27-latka są zwyczajnie za niskie i to powód całego impasu. Nawet jeśli w Bergamo nie ma żadnych problemów finansowych, a sam klub jest organizacyjnym wzorem to nie będzie wzmacniał rywala z czubu tabeli po niższej cenie.

– Lookman nigdy nie miał danej obietnicy sprzedaży za daną kwotę. Jedyną obietnicą było rozważenie ofert i dokonanie ich oceny. 45 milionów euro to dla Atalanty za mało – tak informował choćby Alessandro Pagliarini z „Prima Bergamo”. Taką samą treść potwierdziło FutbolNewsowi źródło będące blisko klubu.

Kibice w ośrodku treningowym Zingonia także klarownie wyrazili swoje niezadowolenie, ale z postawy zawodnika. Oto, co napisali na transparencie wobec piłkarza: – Dość już! Niegodni agenci i niewdzięczni zawodnicy. Szanuj kibiców i tych, którzy sprawili, że stałeś się wartościowy.

Nie wydaje się, aby zawodnik miał jeszcze kiedykolwiek zagrać dla „La Dei”. Podobna sytuacja w klubie była rok temu z Teunem Koopmeinersem i Juventusem. Juventus robił podchody od stycznia 2024 roku, ale dopiero pod koniec sierpnia udało się dopiąć za odpowiednią kwotę cły transfer. Teraz, jeśli chodzi o Lookmana, nie trwa to aż tak długo, ale piłkarz chciałby dokonać już zmiany, bowiem jest zawiedziony postawą klubu. Nigeryjczyk ma jeszcze dwa lata umowy. Przybył w 2022 roku za kwotę 9,2 miliona euro.

Lookman – legenda Bergamo na zawsze

Co by nie mówić, Ademola Lookman już na zawsze zapisał się w historii Atalanty Bergamo. W sezonie 2023/24 w pojedynkę rozstrzygnął o finale Ligi Europy. Nigeryjczyk trafił wtedy trzykrotnie do siatki Lukasa Hradecky’ego, a bergamczycy pokonali niepokonany do tej pory od 51 meczów na wszystkich frontach Bayer Leverkusen 3:0. Dla Atalanty było to pierwsze od 1961 roku trofeum i jedyne zdobyte w erze Gian Piero Gasperiniego.

Lookman w Serie A grał dla klubu przez trzy sezony i w każdym jego liczba bramek była dwucyfrowa. Odpowiednio 13, 11 oraz 15 trafień to łącznie 39 goli w 93 meczach ligowych – zanotował do tego 18 asyst. W ostatnim sezonie co prawda miał najlepszy wynik strzelecki, ale Gasperini zwalił na niego (niesłusznie) choćby odpowiedzialność za wczesne odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Nigeryjczyk sam też chciał odejść już rok temu, ale dogadano się, że pozostanie kolejne 12 miesięcy. Teraz nie ma na to zbyt dużych szans.

Fot. PressFocus