Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – 07.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa
- Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji
- Data i godzina: 7 sierpnia, 21:00
- Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa
Przed nami starcie w eliminacjach Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z izraelskim Maccabi Hajfa. Dla Rakowa będzie to trudny test, ale także szansa na pokazanie swojej klasy na arenie międzynarodowej, zwłaszcza po nienajlepszych wynikach w lidze. Czy Raków zbliży się do ostatniej rundy eliminacji? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa.
Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – typy bukmacherskie
Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: zwycięstwo Rakowa
W eliminacjach Ligi Konferencji, Raków Częstochowa stoi przed kolejnym wyzwaniem. Choć podopieczni Marka Papszuna pewnie poradzili sobie z MSK Żylina, dwukrotnie wygrywając, ostatnie dwa ligowe mecze nie ułożyły się po ich myśli. Porażki z Radomiakiem i Wisłą Płock pokazują, że drużyna musi jeszcze ustabilizować formę przed kolejnymi starciami. W spotkaniu z Radomiakiem trener postawił na podstawowy skład, wprowadzając jednocześnie nowego zawodnika – Tomasza Pieńko, oraz powracającego do klubu Petera Baratha, który został ostatecznie wykupiony z Ferencvarosu.
Natomiast Maccabi Hajfa zacznie sezon ligowy dopiero pod koniec sierpnia. Dotychczas klub z Izraela rozegrał jeden mecz, przegrywając 0:2 z Beitarem Jerozolima w Toto Cup. W poprzedniej rundzie eliminacyjnej wyeliminowali Torpedo Żodzino. Oba spotkania odbyły się na neutralnym terenie na Węgrzech, ponieważ zarówno drużyny z Białorusi jak z Izraela nie mogą grać przed własnymi kibicami.
Raków pomimo nienajlepszej gry w lidze, wydaje się być faworytem tego dwumeczu. Żeby go jednak wygrać, kluczowa będzie jego pierwsza część, rozgrywana na własnym obiekcie. Dotychczasowe dwie potyczki w eliminacjach europejskich pucharów pokazują, że Medaliki są w stanie rywalizować w Europie na wyższym poziomie niż w Ekstraklasie.
Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa
- zwycięstwo Rakowa @1.75
- Raków powyżej 1,5 bramki @1.77
- 1./2. połowa BTTS – nie/nie @1.42
Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – zapowiedź meczu
- Forma Rakowa
Medaliki mają za sobą udane dwa występy w meczach eliminacyjnych, gdzie dwukrotnie pokonali Żylinę. Spotkania ligowe nie idą jednak po myśli drużyny z Częstochowy, gdzie ostatnio zanotowali dwie porażki. Budzi to pewne obawy o stabilność formy.
- Forma Maccabi
Kluby z Izraela jeszcze nie rozpoczęły zmagań ligowych, które wystartują w drugiej połowie sierpnia. Do tej pory zespół rozegrał tylko kilka oficjalnych spotkań podczas eliminacji Ligi Konferencji oraz w Toto Cup, gdzie przegrał 0:2 z Beitarem Jerozolima. Na formę klubu na pewno wpływa fakt rozgrywania swoich spotkań na Węgrzech podczas rozgrywek europejskich pucharów.
Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa
Mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.
Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa
- Raków: Trelowski – Konstantopoulos, Arsenić, Svarnas – Tudor, Struski, Repka, Otieno – Ameyaw, Brunes, Makuch
- Maccabi: Jermakow – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanovic, Severina
Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa
- Raków nigdy nie przegrał meczu w Częstochowie podczas europejskich pucharów
- Maccabi sześć ostatnich oficjalnych spotkań wyjazdowych ze zdobytym golem
- Raków strzelił bramkę w każdym meczu u siebie w tym roku