Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – 07.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji

Data i godzina: 7 sierpnia, 21:00

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa

Przed nami starcie w eliminacjach Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z izraelskim Maccabi Hajfa. Dla Rakowa będzie to trudny test, ale także szansa na pokazanie swojej klasy na arenie międzynarodowej, zwłaszcza po nienajlepszych wynikach w lidze. Czy Raków zbliży się do ostatniej rundy eliminacji? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa.

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: zwycięstwo Rakowa



W eliminacjach Ligi Konferencji, Raków Częstochowa stoi przed kolejnym wyzwaniem. Choć podopieczni Marka Papszuna pewnie poradzili sobie z MSK Żylina, dwukrotnie wygrywając, ostatnie dwa ligowe mecze nie ułożyły się po ich myśli. Porażki z Radomiakiem i Wisłą Płock pokazują, że drużyna musi jeszcze ustabilizować formę przed kolejnymi starciami. W spotkaniu z Radomiakiem trener postawił na podstawowy skład, wprowadzając jednocześnie nowego zawodnika – Tomasza Pieńko, oraz powracającego do klubu Petera Baratha, który został ostatecznie wykupiony z Ferencvarosu.

Natomiast Maccabi Hajfa zacznie sezon ligowy dopiero pod koniec sierpnia. Dotychczas klub z Izraela rozegrał jeden mecz, przegrywając 0:2 z Beitarem Jerozolima w Toto Cup. W poprzedniej rundzie eliminacyjnej wyeliminowali Torpedo Żodzino. Oba spotkania odbyły się na neutralnym terenie na Węgrzech, ponieważ zarówno drużyny z Białorusi jak z Izraela nie mogą grać przed własnymi kibicami.

Raków pomimo nienajlepszej gry w lidze, wydaje się być faworytem tego dwumeczu. Żeby go jednak wygrać, kluczowa będzie jego pierwsza część, rozgrywana na własnym obiekcie. Dotychczasowe dwie potyczki w eliminacjach europejskich pucharów pokazują, że Medaliki są w stanie rywalizować w Europie na wyższym poziomie niż w Ekstraklasie.

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – zapowiedź meczu Forma Rakowa Medaliki mają za sobą udane dwa występy w meczach eliminacyjnych, gdzie dwukrotnie pokonali Żylinę. Spotkania ligowe nie idą jednak po myśli drużyny z Częstochowy, gdzie ostatnio zanotowali dwie porażki. Budzi to pewne obawy o stabilność formy.