Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – 07.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 07 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa 

  • Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji
  • Data i godzina: 7 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa

Przed nami starcie w eliminacjach Ligi Konferencji, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z izraelskim Maccabi Hajfa. Dla Rakowa będzie to trudny test, ale także szansa na pokazanie swojej klasy na arenie międzynarodowej, zwłaszcza po nienajlepszych wynikach w lidze. Czy Raków zbliży się do ostatniej rundy eliminacji? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa.

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa: zwycięstwo Rakowa


W eliminacjach Ligi Konferencji, Raków Częstochowa stoi przed kolejnym wyzwaniem. Choć podopieczni Marka Papszuna pewnie poradzili sobie z MSK Żylina, dwukrotnie wygrywając, ostatnie dwa ligowe mecze nie ułożyły się po ich myśli. Porażki z Radomiakiem i Wisłą Płock pokazują, że drużyna musi jeszcze ustabilizować formę przed kolejnymi starciami. W spotkaniu z Radomiakiem trener postawił na podstawowy skład, wprowadzając jednocześnie nowego zawodnika – Tomasza Pieńko, oraz powracającego do klubu Petera Baratha, który został ostatecznie wykupiony z Ferencvarosu.

Natomiast Maccabi Hajfa zacznie sezon ligowy dopiero pod koniec sierpnia. Dotychczas klub z Izraela rozegrał jeden mecz, przegrywając 0:2 z Beitarem Jerozolima w Toto Cup. W poprzedniej rundzie eliminacyjnej wyeliminowali Torpedo Żodzino. Oba spotkania odbyły się na neutralnym terenie na Węgrzech, ponieważ zarówno drużyny z Białorusi jak z Izraela nie mogą grać przed własnymi kibicami.

Raków pomimo nienajlepszej gry w lidze, wydaje się być faworytem tego dwumeczu. Żeby go jednak wygrać, kluczowa będzie jego pierwsza część, rozgrywana na własnym obiekcie. Dotychczasowe dwie potyczki w eliminacjach europejskich pucharów pokazują, że Medaliki są w stanie rywalizować w Europie na wyższym poziomie niż w Ekstraklasie.

Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

  • zwycięstwo Rakowa @1.75
  • Raków powyżej 1,5 bramki @1.77
  • 1./2. połowa BTTS – nie/nie @1.42

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa – zapowiedź meczu

  • Forma Rakowa

Medaliki mają za sobą udane dwa występy w meczach eliminacyjnych, gdzie dwukrotnie pokonali Żylinę. Spotkania ligowe nie idą jednak po myśli drużyny z Częstochowy, gdzie ostatnio zanotowali dwie porażki. Budzi to pewne obawy o stabilność formy.

  • Forma Maccabi

Kluby z Izraela jeszcze nie rozpoczęły zmagań ligowych, które wystartują w drugiej połowie sierpnia. Do tej pory zespół rozegrał tylko kilka oficjalnych spotkań podczas eliminacji Ligi Konferencji oraz w Toto Cup, gdzie przegrał 0:2 z Beitarem Jerozolima. Na formę klubu na pewno wpływa fakt rozgrywania swoich spotkań na Węgrzech podczas rozgrywek europejskich pucharów.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

Mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

  • Raków: Trelowski – Konstantopoulos, Arsenić, Svarnas – Tudor, Struski, Repka, Otieno – Ameyaw, Brunes, Makuch
  • Maccabi: Jermakow – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanovic, Severina

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa

  • Raków nigdy nie przegrał meczu w Częstochowie podczas europejskich pucharów
  • Maccabi sześć ostatnich oficjalnych spotkań wyjazdowych ze zdobytym golem
  • Raków strzelił bramkę w każdym meczu u siebie w tym roku
