AEK Larnaka – Legia Warszawa – 07.08 – typy i zapowiedź

Sezon na Cyprze jeszcze się nie rozpoczął, więc piłkarze z Larnaki muszą udowadniać swoją wartość na boiskach europejskich. AEK najpierw po zaciętym boju i serii rzutów karnych wyeliminował Partizan Belgrad. Następnie potwierdzili swoją siłę, pokonując NK Celje, ćwierćfinalistę poprzedniej edycji Ligi Konferencji. W pierwszym meczu padł remis 1:1, jednak w rewanżu lepsi okazali się Cypryjczycy, wygrywając 2:1.

Forma Legii

Legioniści prezentują solidną formę, choć nie jest ona całkowicie wolna od potknięć. Zespół wygrał pięć z ostatnich siedmiu spotkań, a trzy zwycięstwa odnotowali w europejskich pucharach. W lidze zanotował jednak remis 0:0 z Arką Gdynia, w meczu, którym trener zdecydował się na kilka rotacji. Mimo tego Legia regularnie zdobywa bramki i pokazuje ofensywny potencjał.

Gdzie oglądać mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa

Nadchodzące starcie AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie można zobaczyć na antenie TVP 2 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa

AEK: Alomerović – Garcia, Milicević, Roberge, Ekpolo – Pons, Ledes, Rohden – Chacon, Angielski, Rubio

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Kun – Kapustka, Goncalves, Morishita – Alfarela, Nsame, Chodyna

Statystyki na typy bukmacherskie AEK Larnaka – Legia Warszawa

Legia nie przegrała w tym sezonie

AEK nie przegrał meczu u siebie od stycznia

Legia kontynuuje serię 15 meczów ze strzeloną bramką na wyjeździe

fot. Press Focus, Tomasz Jastrzębowski