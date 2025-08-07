FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Strona Główna / Liga Europy / AEK Larnaka – Legia Warszawa – 07.08 – typy i zapowiedź

AEK Larnaka – Legia Warszawa – 07.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 07 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu AEK Larnaka – Legia Warszawa 

  • Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Europy
  • Data i godzina: 7 sierpnia, 18:30
  • Stadion: AEK Arena, Larnaka

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, Legia Warszawa zmierzy się z AEK Larnaka. Cypryjski klub ma w składzie kilku „starych znajomych” z polskiej ligi, takich jak Zlatan Alomerović czy kapitan drużyny Angel Garcia. Drużynę z Larnaki reprezentują także Polacy – Karol Angielski oraz nowy nabytek Kewin Komar. Cypryjczycy chcieliby wrócić na europejskie salony po dwóch latach przerwy. Czy Legia przeszkodzi swoim rywalom w próbie powt awansu? Sprawdź typy na mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa.

AEK Larnaka – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

AEK Larnaka – Legia Warszawa: obie drużyny strzelą

Nadchodzące starcie w ramach eliminacji Ligi Europy pomiędzy AEK Larnaka a Legią Warszawa zapowiada się emocjonująco. Będzie to już trzeci dwumecz piłkarzy z wyspy Afrodyty w tegorocznych eliminacjach, po pokonaniu Partizana Belgrad i NK Celje. Dla AEK-u jest to jedyna możliwość, żeby sprawdzić swoją formę, ponieważ sezon na Cyprze jeszcze się nie zaczął.

Wojskowi mają za sobą więcej rozegranych spotkań. Grę w pucharach co prawda rozpoczęli, podobnie jak ich przeciwnicy, od pierwszej rundy, jednak z racji rozpoczęcia sezonu ligowego w lipcu Legia będzie trochę bardziej zgrana. Do tej pory Legioniści nie przegrali jeszcze żadnego spotkania w tym sezonie, notując pięć zwycięstw i dwa remisy. Jednak ten ostatni remis w poprzedniej kolejce 0:0 z Arką Gdynia mógł zaniepokoić kibiców.

Cypryjczycy udowodnili, że potrafią stwarzać zagrożenie i zdobywać gole przeciwko wymagającym rywalom, takim jak Partizan i Celje, a atut własnego boiska tylko zwiększa ich szanse na trafienie do siatki. Możliwe, że polskim kibicom będzie chciał się przypomnieć Karol Angielski, który najprawdopodobniej wyjdzie od pierwszej minuty gry.

Analizując potencjał obu zespołów, interesującym typem na to spotkanie wydaje się opcja, że obie drużyny strzelą bramkę. Przemawia za tym przede wszystkim ofensywna postawa Legii w dotychczasowych meczach. Wojskowi chcą kontynuować imponującą serię 15 meczów wyjazdowych ze strzeloną bramką. Obrona Legii wydaje się być solidna, jednak wyjazdowe mecze w europejskich pucharach rządzą się swoimi prawami i trudno będzie zachować czyste konto. Tym bardziej, że ta sztuka nie udała się dwukrotnie przeciwko Banikowi.

Propozycje typów bukmacherskich na AEK Larnaka – Legia Warszawa

  • BTTS @1.85
  • powyżej 2,5 bramki @2.10
  • Legia strzeli co najmniej jedną bramkę @1.42

AEK Larnaka – Legia Warszawa – zapowiedź meczu

  • Forma AEK-u

Sezon na Cyprze jeszcze się nie rozpoczął, więc piłkarze z Larnaki muszą udowadniać swoją wartość na boiskach europejskich. AEK najpierw po zaciętym boju i serii rzutów karnych wyeliminował Partizan Belgrad. Następnie potwierdzili swoją siłę, pokonując NK Celje, ćwierćfinalistę poprzedniej edycji Ligi Konferencji. W pierwszym meczu padł remis 1:1, jednak w rewanżu lepsi okazali się Cypryjczycy, wygrywając 2:1.

  • Forma Legii

Legioniści prezentują solidną formę, choć nie jest ona całkowicie wolna od potknięć. Zespół wygrał pięć z ostatnich siedmiu spotkań, a trzy zwycięstwa odnotowali w europejskich pucharach. W lidze zanotował jednak remis 0:0 z Arką Gdynia, w meczu, którym trener zdecydował się na kilka rotacji. Mimo tego Legia regularnie zdobywa bramki i pokazuje ofensywny potencjał.

Gdzie oglądać mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa

Nadchodzące starcie AEK Larnaka – Legia Warszawa będzie można zobaczyć na antenie TVP 2 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz AEK Larnaka – Legia Warszawa

  • AEK: Alomerović – Garcia, Milicević, Roberge, Ekpolo – Pons, Ledes, Rohden – Chacon, Angielski, Rubio
  • Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Kun – Kapustka, Goncalves, Morishita – Alfarela, Nsame, Chodyna

Statystyki na typy bukmacherskie AEK Larnaka – Legia Warszawa

  • Legia nie przegrała w tym sezonie
  • AEK nie przegrał meczu u siebie od stycznia
  • Legia kontynuuje serię 15 meczów ze strzeloną bramką na wyjeździe

fot. Press Focus, Tomasz Jastrzębowski

