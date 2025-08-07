Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok – 07.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Silkeborg IF – Jagiellonia
- Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji
- Data i godzina: 7 sierpnia, 19:00
- Stadion: Jysk Park, Silkeborg
Kolejnym rywalem Jagiellonii na drodze do europejskich pucharów będzie duński Silkeborg. Jaga dość pewnie wyeliminowała w poprzedniej rundzie serbski Novi Pazar, wygrywając oba spotkania. Z kolei jej przeciwnicy uzyskali awans po dogrywce, pokonując islandzkie Akureyri. Czy Jagiellonia pokona Duńczyków na wyjeździe? Sprawdź typy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia.
Silkeborg IF – Jagiellonia – typy bukmacherskie
Silkeborg IF – Jagiellonia: obie drużyny strzelą
Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, Jagiellonia Białystok rozegra na wyjeździe z duńskim Silkeborgiem. Będzie to ciężkie spotkanie dla obu zespołów, jednak to Jagiellonia wydaje się nieco lepiej przygotowana do rywalizacji. Jaga odpoczywała w poprzedniej kolejce, przekładając spotkanie z Motorem Lublin. Zespół z Białegostoku przystępuje do tego spotkania po ważnym zwycięstwie 3:1 w eliminacjach z Novi Pazar, wcześniej odnosząc efektowne ligowe zwycięstwo 3:2 nad Widzewem, zdobywając decydujące bramki w doliczonym czasie. Jagiellonia stawia na skuteczną ofensywę, ale musi też pokazać zdyscyplinowanie w defensywie, która całkowicie różni się od tej, z którą klub awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji w poprzednim sezonie.
Gospodarze natomiast rozpoczęli sezon słabo, nie zdobywając punktów w żadnym z pierwszych trzech ligowych meczów, przez co zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Duńczycy męczyli się także w rywalizacji z islandzkim Akureyri, który pokonali dopiero po dogrywce, remisując oba spotkania w regulaminowym czasie gry. Zawodnicy z Danii nie znajdują się więc w najlepszej dyspozycji, przez co Jaga powinna znaleźć tutaj swoje szanse.
Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, przynajmniej w środkowej Danii. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zespołów, bardziej skłaniam się ku Jagiellonii, choć mecz wyjazdowy wcale nie będzie należał do najłatwiejszych. Uważam, że w pierwszym spotkaniu najrozsądniejszym typem będzie BTTS, natomiast w całym dwumeczu postawiłbym na awans Jagiellonii. To starcie będzie prawdziwym testem dla obu drużyn, a kibice mogą spodziewać się emocjonującej rywalizacji.
Propozycje typów bukmacherskich na Silkeborg IF – Jagiellonia
- BTTS @1.64
- wygrana Jagiellonii @2.70
- Afimico Pululu zdobędzie bramkę @3.30
Silkeborg IF – Jagiellonia – zapowiedź meczu
- Forma Silkeborga
Silkeborg fatalnie rozpoczął sezon ligowy i po trzech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli duńskiej Superligi. Zespół nie zdobył dotąd ani jednego punktu, przegrywając kolejno z Brondby, Fredericią oraz ostatnio 0:1 z Randers. Drużyna ma problemy ze skutecznością w ofensywie i nie potrafi przełożyć gry z poprzedniego sezonu na obecne rozgrywki. Spotkanie z Jagiellonią będzie dla Silkeborga szansą na przełamanie, ale obecna forma nie napawa optymizmem.
- Forma Jagiellonii
Jaga znajduje się w dobrej dyspozycji na początku sezonu. Wyjazdowe starcie z Motorem zostało przełożone, co dało drużynie dodatkowy czas na przygotowania. Zespół gra skutecznie, zwłaszcza dzięki duetowi Jesus Imaz i Afimico Pululu. Trochę gorzej wygląda gra w obronie, która jeszcze szuka wspólnego języka.
Gdzie oglądać mecz Silkeborg IF – Jagiellonia
Mecz Silkeborg IF – Jagiellonia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Przewidywane składy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia
- Silkeborg: Larsen – Gammelby, Ostrom, Ganchas, Poulsen – Mattsson, Nielsen, Larsen – Al Hajj, Bakiz – Adamsen
- Jagiellonia: Abramowicz – Wdowik, Kobayashi, Vital, Wojtuszek – Pozo, Flach, Drachal, Pietuszewski – Imaz, Pululu
Statystyki na typy bukmacherskie Silkeborg IF – Jagiellonia
- Gospodarze nie wygrali jeszcze w tym sezonie
- Silkeborg traci bramkę w każdym meczu tego sezonu
- Jagiellonia od pięciu ostatnich meczów wyjazdowych zdobywa przynajmniej jedną bramkę