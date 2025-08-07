FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gole polskich klubów w europejskich pucharach
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Liga Konferencji / Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok – 07.08 – typy i zapowiedź

Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok – 07.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 07 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Silkeborg IF – Jagiellonia 

  • Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji
  • Data i godzina: 7 sierpnia, 19:00
  • Stadion: Jysk Park, Silkeborg

Kolejnym rywalem Jagiellonii na drodze do europejskich pucharów będzie duński Silkeborg. Jaga dość pewnie wyeliminowała w poprzedniej rundzie serbski Novi Pazar, wygrywając oba spotkania. Z kolei jej przeciwnicy uzyskali awans po dogrywce, pokonując islandzkie Akureyri. Czy Jagiellonia pokona Duńczyków na wyjeździe? Sprawdź typy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia.

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Betclic - gra bez podatku

Silkeborg IF – Jagiellonia – typy bukmacherskie

Silkeborg IF – Jagiellonia: obie drużyny strzelą


Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, Jagiellonia Białystok rozegra na wyjeździe z duńskim Silkeborgiem. Będzie to ciężkie spotkanie dla obu zespołów, jednak to Jagiellonia wydaje się nieco lepiej przygotowana do rywalizacji. Jaga odpoczywała w poprzedniej kolejce, przekładając spotkanie z Motorem Lublin. Zespół z Białegostoku przystępuje do tego spotkania po ważnym zwycięstwie 3:1 w eliminacjach z Novi Pazar, wcześniej odnosząc efektowne ligowe zwycięstwo 3:2 nad Widzewem, zdobywając decydujące bramki w doliczonym czasie. Jagiellonia stawia na skuteczną ofensywę, ale musi też pokazać zdyscyplinowanie w defensywie, która całkowicie różni się od tej, z którą klub awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji w poprzednim sezonie.

Gospodarze natomiast rozpoczęli sezon słabo, nie zdobywając punktów w żadnym z pierwszych trzech ligowych meczów, przez co zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Duńczycy męczyli się także w rywalizacji z islandzkim Akureyri, który pokonali dopiero po dogrywce, remisując oba spotkania w regulaminowym czasie gry. Zawodnicy z Danii nie znajdują się więc w najlepszej dyspozycji, przez co Jaga powinna znaleźć tutaj swoje szanse.

Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, przynajmniej w środkowej Danii. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zespołów, bardziej skłaniam się ku Jagiellonii, choć mecz wyjazdowy wcale nie będzie należał do najłatwiejszych. Uważam, że w pierwszym spotkaniu najrozsądniejszym typem będzie BTTS, natomiast w całym dwumeczu postawiłbym na awans Jagiellonii. To starcie będzie prawdziwym testem dla obu drużyn, a kibice mogą spodziewać się emocjonującej rywalizacji.

Propozycje typów bukmacherskich na Silkeborg IF – Jagiellonia

  • BTTS @1.64
  • wygrana Jagiellonii @2.70
  • Afimico Pululu zdobędzie bramkę @3.30

Silkeborg IF – Jagiellonia – zapowiedź meczu

  • Forma Silkeborga

Silkeborg fatalnie rozpoczął sezon ligowy i po trzech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli duńskiej Superligi. Zespół nie zdobył dotąd ani jednego punktu, przegrywając kolejno z Brondby, Fredericią oraz ostatnio 0:1 z Randers. Drużyna ma problemy ze skutecznością w ofensywie i nie potrafi przełożyć gry z poprzedniego sezonu na obecne rozgrywki. Spotkanie z Jagiellonią będzie dla Silkeborga szansą na przełamanie, ale obecna forma nie napawa optymizmem.

  • Forma Jagiellonii

Jaga znajduje się w dobrej dyspozycji na początku sezonu. Wyjazdowe starcie z Motorem zostało przełożone, co dało drużynie dodatkowy czas na przygotowania. Zespół gra skutecznie, zwłaszcza dzięki duetowi Jesus Imaz i Afimico Pululu. Trochę gorzej wygląda gra w obronie, która jeszcze szuka wspólnego języka.

Gdzie oglądać mecz Silkeborg IF – Jagiellonia

Mecz Silkeborg IF – Jagiellonia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przewidywane składy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia

  • Silkeborg: Larsen – Gammelby, Ostrom, Ganchas, Poulsen – Mattsson, Nielsen, Larsen – Al Hajj, Bakiz – Adamsen
  • Jagiellonia: Abramowicz – Wdowik, Kobayashi, Vital, Wojtuszek – Pozo, Flach, Drachal, Pietuszewski – Imaz, Pululu

Statystyki na typy bukmacherskie Silkeborg IF – Jagiellonia

  • Gospodarze nie wygrali jeszcze w tym sezonie
  • Silkeborg traci bramkę w każdym meczu tego sezonu
  • Jagiellonia od pięciu ostatnich meczów wyjazdowych zdobywa przynajmniej jedną bramkę
Liga KonferencjiTypyTypy bukmacherskietypy piłkarskie Jagiellonia BiałystokLiga KonferencjiSilkeborgtypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 400 zł na start
za gole polskich klubów w eliminacjach
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Lech Poznań - Crvena Zvezda
Wygrana Crveny
kurs
2.55
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.