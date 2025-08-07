Silkeborg IF – Jagiellonia Białystok – 07.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Silkeborg IF – Jagiellonia

Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji

Data i godzina: 7 sierpnia, 19:00

Stadion: Jysk Park, Silkeborg

Kolejnym rywalem Jagiellonii na drodze do europejskich pucharów będzie duński Silkeborg. Jaga dość pewnie wyeliminowała w poprzedniej rundzie serbski Novi Pazar, wygrywając oba spotkania. Z kolei jej przeciwnicy uzyskali awans po dogrywce, pokonując islandzkie Akureyri. Czy Jagiellonia pokona Duńczyków na wyjeździe? Sprawdź typy na mecz Silkeborg IF – Jagiellonia.

Silkeborg IF – Jagiellonia – typy bukmacherskie

Silkeborg IF – Jagiellonia: obie drużyny strzelą



Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, Jagiellonia Białystok rozegra na wyjeździe z duńskim Silkeborgiem. Będzie to ciężkie spotkanie dla obu zespołów, jednak to Jagiellonia wydaje się nieco lepiej przygotowana do rywalizacji. Jaga odpoczywała w poprzedniej kolejce, przekładając spotkanie z Motorem Lublin. Zespół z Białegostoku przystępuje do tego spotkania po ważnym zwycięstwie 3:1 w eliminacjach z Novi Pazar, wcześniej odnosząc efektowne ligowe zwycięstwo 3:2 nad Widzewem, zdobywając decydujące bramki w doliczonym czasie. Jagiellonia stawia na skuteczną ofensywę, ale musi też pokazać zdyscyplinowanie w defensywie, która całkowicie różni się od tej, z którą klub awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji w poprzednim sezonie.

Gospodarze natomiast rozpoczęli sezon słabo, nie zdobywając punktów w żadnym z pierwszych trzech ligowych meczów, przez co zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Duńczycy męczyli się także w rywalizacji z islandzkim Akureyri, który pokonali dopiero po dogrywce, remisując oba spotkania w regulaminowym czasie gry. Zawodnicy z Danii nie znajdują się więc w najlepszej dyspozycji, przez co Jaga powinna znaleźć tutaj swoje szanse.

Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, przynajmniej w środkowej Danii. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zespołów, bardziej skłaniam się ku Jagiellonii, choć mecz wyjazdowy wcale nie będzie należał do najłatwiejszych. Uważam, że w pierwszym spotkaniu najrozsądniejszym typem będzie BTTS, natomiast w całym dwumeczu postawiłbym na awans Jagiellonii. To starcie będzie prawdziwym testem dla obu drużyn, a kibice mogą spodziewać się emocjonującej rywalizacji.

Silkeborg IF – Jagiellonia – zapowiedź meczu Forma Silkeborga Silkeborg fatalnie rozpoczął sezon ligowy i po trzech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli duńskiej Superligi. Zespół nie zdobył dotąd ani jednego punktu, przegrywając kolejno z Brondby, Fredericią oraz ostatnio 0:1 z Randers. Drużyna ma problemy ze skutecznością w ofensywie i nie potrafi przełożyć gry z poprzedniego sezonu na obecne rozgrywki. Spotkanie z Jagiellonią będzie dla Silkeborga szansą na przełamanie, ale obecna forma nie napawa optymizmem.