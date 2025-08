Bayern oddaje talent w ręce Klose. Jego rozwój zahamowały kontuzje

Bayern Monachium pracuje bardzo intensywnie na rynku transferowym w 2025 roku – przynajmniej jeśli mowa o wypożyczeniu młodych i utalentowanych zawodników, aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju. Tym razem klub podjął taką decyzję w sprawie utalentowanego stopera, którego od blisko dwóch lat trapią nieustanne problemy zdrowotne.

Bayern decyduje się na wypożyczenie Buchmanna

Po sześciu latach spędzonych w akademii i rezerwach bawarskiego klubu, Tarek Buchmann rozpoczyna nowy etap kariery. 20-letni środkowy obrońca opuści Bayern i przeniesie się lada moment na zasadzie wypożyczenia do 1. FC Nuernberg, gdzie pod skrzydłami Miroslava Klose ma odzyskać zdrowie, formę i wiarę w swoje możliwości. To ważny moment zarówno dla samego zawodnika, jak i dla obu klubów zaangażowanych w ten ruch.

Buchmann, uważany przed laty za jeden z największych talentów defensywnych w Niemczech, przez ostatnie dwa lata zmagał się z serią ciężkich kontuzji, które skutecznie zahamowały jego rozwój. W lutym tego roku wrócił do gry po ponad 540 dniach przerwy, lecz jego powrót trwał zaledwie 66 minut – kolejna kontuzja barku wykluczyła go do końca sezonu. Mimo ogromnego pecha Buchmann nie stracił zaufania trenerów i osób decyzyjnych w Bayernie, którzy nadal widzą w nim piłkarza o ogromnym potencjale.

Dowodem na to jest decyzja o przedłużeniu jego kontraktu. Według informacji podawanych przez „Bild” i „Sky”, Buchmann najpierw podpisze nową umowę z FCB – do 2027 roku – a dopiero potem zostanie wypożyczony do drugoligowego 1. FC Nuernberg. Umowa nie zawiera opcji wykupu, co świadczy o tym, że Bayern wciąż liczy na jego rozwój i powrót na Saebener Strasse w przyszłości.

Bayern powierza swój talent w ręce Klose

W Norymberdze Buchmann trafi pod skrzydła dobrze znanego trenera. Miroslav Klose, obecny szkoleniowiec klubu, doskonale zna młodego defensora z czasów pracy w młodzieżowych zespołach Bayernu. To właśnie pod jego wodzą Tarek stawiał swoje pierwsze kroki w drużynie U-17. Ich współpraca ma teraz zostać wznowiona w bardziej sprzyjającym środowisku, z dala od presji wielkiego klubu i pełnego gwiazd składu pierwszego zespołu Bayernu.

Zarówno Vincent Kompany, obecny trener monachijczyków, jak i zarząd sportowy, najwyraźniej nie widzieli miejsca dla Buchmanna w pierwszym zespole na ten moment. Nie oznacza to jednak definitywnego rozstania – wręcz przeciwnie.

– Tarek jest tak inteligentny, że może bardzo szybko wrócić na właściwe tory. Wtedy wszystkie drzwi staną przed nim otworem – mówił niedawno Holger Seitz, trener drugiej drużyny FCB.

Buchmann, mierzący 188 cm wzrostu i obdarzony świetnym czytaniem gry, przez lata uchodził za prototyp nowoczesnego środkowego obrońcy. Oprócz solidnej gry w defensywie, imponuje również spokojem w wyprowadzeniu piłki. Problemem były jedynie kontuzje – ale wszyscy, którzy go znają, twierdzą zgodnie, że jego podejście, charakter i profesjonalizm pozwolą mu wrócić na najwyższy poziom. Dla wielu ekspertów był on swego rodzaju „regenem” Jerome’a Boatenga.

Dla 1. FC Nuernberg to transfer z dużym potencjałem sportowym. Dla Buchmanna – szansa na restart kariery i powrót na drogę, którą brutalnie przerwały urazy. A dla FCB – inwestycja w przyszłość zawodnika, który być może za rok wróci na Saebener Strasse gotowy, by w końcu zaistnieć w seniorskiej drużynie rekordowego mistrza Niemiec.

fot. FutbolNews