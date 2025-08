Neuhaus przeprosił i otrzymał przebaczenie z „Góry”

Florian Neuhaus w ostatnich tygodniach nie schodził z nagłówków większości niemieckich gazet sportowych, a to za sprawą swojego karygodnego zachowania i wypowiedzi w stronę dyrektora sportowego podczas jednej z imprez alkoholowych, na której uczestniczył. W rezultacie został on surowo ukarany, ale sytuacja najwyraźniej została już wyjaśniona.

Neuhaus okazał skruchę

Na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 Borussia Moenchengladbach zamyka kontrowersyjny rozdział w swojej niedawnej historii. Florian Neuhaus, jeden z niegdyś najbardziej rozpoznawalnych pomocników i nadziei niemieckiej piłki, został ponownie dopuszczony do treningów z pierwszym zespołem po czterotygodniowym wykluczeniu. Sprawa, która wywołała sporo medialnego zamieszania, dobiegła końca – a sam piłkarz publicznie przeprosił zarówno klub, jak i jego dyrektora sportowego Rolanda Virkusa.

Decyzja o tymczasowym odsunięciu Neuhausa od kadry pierwszego zespołu zapadła po upublicznieniu kontrowersyjnego nagrania wideo, które powstało na Majorce. Na filmie słychać było krytyczne, a nawet obraźliwe komentarze piłkarza pod adresem dyrektora sportowego oraz sugestię, jakoby Virkus zarabiał „cztery miliony euro rocznie”. Dla klubu był to sygnał do zdecydowanej reakcji. Neuhaus został ukarany sześciocyfrową grzywną i przeniesiony do drużyny U-23. W niedawno opublikowanym oświadczeniu, Borussia poinformowała o zakończeniu sprawy i powrocie zawodnika do pierwszego zespołu.

– Chciałbym skorzystać z okazji powrotu do drużyny i raz jeszcze przeprosić zarząd klubu oraz kibiców Borussii za moje zachowanie, a zwłaszcza Rolanda Virkusa. Od wielu lat łączy nas osobista i zawodowa relacja, oparta na uznaniu, szacunku i zaufaniu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odbudować to wzajemne zaufanie. Borussia Moenchengladbach jest i pozostanie moim ulubionym klubem. Cieszę się, że od tego tygodnia znów będę mógł trenować z moim zespołem i chciałbym podziękować zawodnikom i trenerom naszej drużyny U-23 za sposób, w jaki przyjęli mnie w ciągu ostatnich czterech tygodni – powiedział Florian Neuhaus.

Władze klubu uznały, że zawodnik odbył swoją karę, a jego postawa w ostatnich tygodniach wskazuje na gotowość do powrotu na właściwą drogę.

Neuhaus miał odejść

Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu niemieckie media spekulowały na temat możliwego odejścia Neuhausa do klubu z 2. Bundesligi. Jednak mimo spekulacji i plotek, do klubu nie wpłynęła żadna oficjalna oferta transferowa. Wygląda więc na to, że pomocnik zostanie w Gladbach przynajmniej na pierwszą część nadchodzącego sezonu.

Wszystko wskazuje na to, że Borussia i zawodnik wyciągnęli odpowiednie wnioski. Klub jasno komunikuje, że sprawa jest zakończona, a Neuhaus ma przed sobą szansę, by odbudować swoją pozycję w drużynie i zyskać ponowne zaufanie kibiców. W nadchodzącym sezonie jego rola może być jeszcze ważniejsza – zespół potrzebuje doświadczonych liderów, a Neuhaus, jeśli skupi się na piłce, ma wszystkie narzędzia, by znów błyszczeć na boiskach Bundesligi.

– Flo przeprosił już cztery tygodnie temu na wewnętrznym spotkaniu – zdajemy sobie sprawę, że teraz upublicznia tę informację. Dla nas ta historia jest już zamknięta i oczekujemy, że Flo wykorzysta wszystkie swoje umiejętności podczas treningu i pomoże nam osiągnąć nasze cele – powiedział dyrektor sportowy Borussii, Roland Virkus.

fot. Screen YouTube