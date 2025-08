Ruch w szatni Legii. Kolejny młody piłkarz odejdzie z klubu

Jeśli Legia Warszawa sprzedaje tego lata, są to młodzi zawodnicy. Klub z Łazienkowskiej opuściło już kilku takich piłkarzy, jednak to nie koniec. Jak informuje Piotr Koźmiński, bliski transferu za granicę jest kolejny młody zawodnik 16-krotnych mistrzów Polski.

Zyski na młodzieży

Legia rozpoczęła sezon od siedmiu meczów bez porażki. Podopieczni Edwarda Iordanescu wygrali Superpuchar Polski z Lechem Poznań, pokonali w eliminacjach Ligi Europy Aktobe oraz Banik Ostrawa, natomiast w PKO BP Ekstraklasie wygrali z Koroną Kielce i zremisowali z Arką Gdynia. To jeden z najlepszych startów stołecznej drużyny w całym XXI wieku. Tylko jedna seria na początku sezonu bez porażki trwała dłużej – ta w 2003 roku. To pokazuje, że nowy trener robi na początku świetne wyniki, mimo że początkowo przecież wyrażał niezadowolenie z powodu niedostatecznych wzmocnień.

Do drużyny dołączyło w tym okienku kilku zawodników: Petar Stojanović, Arkadiusz Reca czy Mileta Rajović, którego transfer ma być na papierze wart trzy miliony euro, co jest rekordową kwotą w historii PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o transfery wychodzące, z klubu odeszło do tej pory trzech młodych zawodników. Maxi Oyedele za sześć milionów euro przeniósł się do Strasbourga, natomiast 40% tej kwoty trafiło do Manchesteru United, jego byłego klubu. Pozostali to bramkarze. Jakub Zieliński za niecały milion euro trafił do Wolfsburga, a Maciej Kikolski zasilił Widzew Łódź.

Szczególnie transfer tego młodszego golkipera wzbudził zdziwienie. Dyrektor Michał Żewłaków mówił, że jest to kwestia nastawienia piłkarza, który po prostu chciał wyjechać. Tajemnicą poliszynela był fakt, że Legia – zdaniem Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego” – miała problemy finansowe i szybkie transfery golkiperów po prostu pomogły jej zasypać dziurę budżetową. Zwłaszcza, że Wolfsburg zapłacił za Zielińskiego jednorazowo.

Dwa transfery na horyzoncie

Zanosi się na to, że to nie koniec odejść młodych zawodników. Tomasz Włodarczyk poinformował bowiem, że Jan Ziółkowski jest bardzo blisko przenosin do AS Romy. Włoski klub ma zapłacić za utalentowanego środkowego obrońcę sześć milionów euro. Po uwzględnieniu bonusów kwota może wzrosnąć do ośmiu milionów. Zespół od nowego sezonu prowadzi Gian Piero Gasperini, który chciał młodego Polaka już wcześniej, gdy był szkoleniowcem Atalanty. Ziółkowski widzi więc, że słynnemu trenerowi na nim zależy.

Kolejnym młodym graczem, który prawdopodobnie opuści Warszawę, jest Jordan Majchrzak. Jak informuje Piotr Koźmiński z „Goal.pl”, napastnik może trafić do VfB Stuttgart. Według „Kickera” zasili on drużynę rezerw klubu, który w poprzednim sezonie brał udział w Lidze Mistrzów. Drugi zespół Stuttgartu w poprzednim sezonie był beniaminkiem na poziomie 3. ligi niemieckiej i się w niej utrzymał. To teraz najsilniejsze rezerwy w Niemczech, bowiem Borussia Dortmund II i Hannover II spadli do Regionalligi, zatem tylko „Szwaby” mają na trzecim poziomie drugi zespół.

Będzie to już piąty klub w karierze 20-latka, który w 2022 roku przeniósł się do AS Romy. Był tam wypożyczony z Legii, do której trafił w wieku 16 lat z Rozwoju Katowice (klub związany choćby z Arkadiuszem Mikiliem). Występował głownie w Primaverze, natomiast udało mu się zaliczyć debiut w Serie A pod wodzą Jose Mourinho – zagrał kilkanaście minut w meczu przeciwko Sassuolo. Kilka razy zasiadał także na ławce rezerwowych „Giallorossich”.

Po powrocie do Legii został od razu wypożyczony do Puszczy Niepołomice, która była wówczas beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. W drużynie prowadzonej przez Tomasza Tułacza był rezerwowym. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił jednego gola. Podczas rundy jesiennej poprzedniego sezonu pozostał w Legii, ale grywał głównie w jej trzecioligowych rezerwach, dla których zdobył sześć bramek. Na rundę wiosenną został wypożyczony do Arki Gdynia, która wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Tam również głównie wchodził z ławki. Wystąpił w 15 meczach Betclic 1. Ligi. Zdobył w tym czasie jedną bramkę.

