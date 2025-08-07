Valencia CF od lat zmaga się z problemami finansowymi, które są efektem polityki właściciela Petera Lima. Klub z Estadio Mestalla nie może pozwolić sobie na kosztowne transfery, a utrzymanie kluczowych graczy często okazuje się trudne, gdy kuszą ich pieniądze i ambicje większych zespołów. Tym razem jednak Valencia może mówić o sukcesie – jeden z najważniejszych wychowanków już wkrótce przedłuży kontrakt z drużyną.

Valencia przedłuży umowę z wychowankiem

Valencia ma w swoim składzie kilku zawodników, na których chce oprzeć projekt na nadchodzący sezon. Jednym z nich jest Javi Guerra – wychowanek akademii, który mimo 22 lat na karku wyrósł na jednego z liderów pierwszego zespołu i topowych hiszpańskich prospektów. Środkowy pomocnik zyskał pełne zaufanie trenera Rubena Barajy, a ostatnio Carlosa Corberana i stał się istotnym elementem środka pola Valencii.

Jak informuje m.in. Matteo Moretto, Guerra ma podpisać nową umowę z Valencią, która będzie obowiązywać aż do 2029 roku. Kontrakt ma również zawierać trzykrotną podwyżkę wynagrodzenia, co pokazuje, że klub traktuje zawodnika jako filar drużyny na lata. Guerra zadebiutował w pierwszym zespole Valencii w sezonie 2021/22, a od tego czasu rozegrał już 115 meczów, zdobywając dziewięć bramek i notując pięć asyst.

Przedłużenie kontraktu z Guerrą oznacza również koniec spekulacji o jego odejściu. Przez ostatnie tygodnie media donosiły o zainteresowaniu Milanu, który szukał następcy Tijaniego Reijndersa po jego transferze do Manchesteru City. Valencia musiała się liczyć z możliwością utraty pomocnika, a sam zawodnik był podobno otwarty na rozmowy z klubem z San Siro. Ostatecznie jednak Milan zdecydował się na transfer Ardona Jashariego z Club Brugge, co zwiększyło szanse Valencii na powodzenie sprawy. Mogli więc wziąć się z większym spokojem do sfinalizowania rozmów ze swoim piłkarzem.

Co istotne, Javi Guerra to nie jedyny zawodnik, który lada dzień przedłuży kontrakt z Valencią. Jak podaje „cope.es”, nowe umowy mają również parafować Cesar Tarrega oraz Diego Lopez. Tarrega zwiąże się z Valencią do 2030 roku, a jego rola ma zostać doceniona nie tylko poprzez kontrakt, ale również poprzez dodanie go do listy wicekapitanów. Z kolei Diego Lopez podpisze nową umowę ważną do 2029 roku.

W obliczu ograniczeń finansowych i niepewnej przyszłości klubu, Valencia wyraźnie stawia na młodzież i własne zaplecze. Przedłużenie kontraktu z Guerrą i innymi wychowankami to jasny sygnał, że klub chce odbudowywać swoją tożsamość w oparciu o lojalnych i ambitnych zawodników z własnej akademii. Dla kibiców Valencii to krok w stronę większej stabilizacji – i nadziei na lepsze jutro.

fot. PressFocus